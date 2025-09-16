ConcertoRoma

Ostia Antica Festival, Carmina Burana di Carl Orff

Redazione Roma
Redazione Roma
83

Domenica 21 settembre ore 19 al Teatro Romano di Ostia Antica

Ostia Antica Festival, presenta, domenica 21 settembre , al Teatro Romano di Ostia Antica, Carl Orff-Carmina Burana.Il concerto “Carl Orff – Carmina Burana” approda in una dei luoghi più affascinanti e ricchi di storia del panorama italiano: il Teatro Romano di Ostia Antica. Immerso tra le vestigia dell’antica Roma, questo straordinario palcoscenico a cielo aperto diventa il luogo ideale per vivere un’opera di rara intensità emotiva e spettacolare potenza.

L’eco delle rovine millenarie si fonderà con le voci e le note di uno dei capolavori più iconici del Novecento. Diretto dal Maestro Lorenzo Macrì, il Coro Accademia Vocale Romana e il Coro La Fenice daranno vita a un evento irripetibile, dove musica, danza e storia si intrecciano in un’esperienza immersiva e coinvolgente. L’opera, ispirata a una raccolta di poemi medievali, esplora i grandi temi dell’esistenza, amore, fortuna, destino, con la potenza visionaria della musica di Carl Orff. Ad animare la scena, i solisti Elena Memoli, soprano, Enrico Torre, controtenore e Alessio Quaresima Escobar, basso, accompagnati dai pianisti Tei Kim e Alessandro Romagnoli, e dalle percussioni sinfoniche dell’Orchestra Sinfonica Città di Roma, cuore pulsante dell’intera composizione. Le coreografie di Minea De Mattia completeranno la magia, esaltando ogni nota e parola con movimento e teatralità, mentre il fascino senza tempo del Teatro Romano amplificherà ogni emozione, rendendo la serata un viaggio sensoriale sospeso tra passato e presente.

Teatro Romano di Ostia Antica

Viale dei Romagnoli, 717

INFO: 351 505 7608

WWW.OPERAINROMA.COM

 

 

