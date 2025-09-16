Ostia Antica Festival, Carmina Burana di Carl Orff

Domenica 21 settembre ore 19 al Teatro Romano di Ostia Antica

Ostia Antica Festival, presenta, domenica 21 settembre , al Teatro Romano di Ostia Antica, Carl Orff-Carmina Burana.Il concerto “Carl Orff – Carmina Burana” approda in una dei luoghi più affascinanti e ricchi di storia del panorama italiano: il Teatro Romano di Ostia Antica. Immerso tra le vestigia dell’antica Roma, questo straordinario palcoscenico a cielo aperto diventa il luogo ideale per vivere un’opera di rara intensità emotiva e spettacolare potenza.

L’eco delle rovine millenarie si fonderà con le voci e le note di uno dei capolavori più iconici del Novecento. Diretto dal Maestro Lorenzo Macrì, il Coro Accademia Vocale Romana e il Coro La Fenice daranno vita a un evento irripetibile, dove musica, danza e storia si intrecciano in un’esperienza immersiva e coinvolgente. L’opera, ispirata a una raccolta di poemi medievali, esplora i grandi temi dell’esistenza, amore, fortuna, destino, con la potenza visionaria della musica di Carl Orff. Ad animare la scena, i solisti Elena Memoli, soprano, Enrico Torre, controtenore e Alessio Quaresima Escobar, basso, accompagnati dai pianisti Tei Kim e Alessandro Romagnoli, e dalle percussioni sinfoniche dell’Orchestra Sinfonica Città di Roma, cuore pulsante dell’intera composizione. Le coreografie di Minea De Mattia completeranno la magia, esaltando ogni nota e parola con movimento e teatralità, mentre il fascino senza tempo del Teatro Romano amplificherà ogni emozione, rendendo la serata un viaggio sensoriale sospeso tra passato e presente.

Teatro Romano di Ostia Antica

Viale dei Romagnoli, 717

INFO: 351 505 7608

WWW.OPERAINROMA.COM