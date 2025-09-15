“Per Chi Crea” 2025: al via i nuovi bandi

Sogni, idee, arte, emozioni: torna “Per Chi Crea”, il programma promosso dal Ministero della Cultura e gestito da SIAE, che ogni anno investe il 10% dei compensi della “Copia privata” sull’estro delle nuove generazioni. Anche nel 2025, quindi, si aprono nuove opportunità per giovani under 35, residenti in Italia o cittadini italiani all’estero, che vogliano lasciare un segno con la propria creatività. Grazie a “Per Chi Crea”, lo scorso anno, sono stati realizzati 318 progetti tra Arti Visive, Cinema, Danza, Letteratura, Musica e Teatro. I bandi 2025 riguardano: • Nuove opere: il bando finanzia progetti di produzione artistica volti alla realizzazione e promozione di opere inedite di giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori di età non superiore ai 35 anni residenti in Italia o residenti all’estero ma con cittadinanza italiana. • Formazione e promozione culturale nelle scuole: il bando finanzia progetti volti al rafforzamento della formazione e della promozione culturale nelle scuole italiane statali e paritarie, eventualmente in collaborazione con altri soggetti specializzati e con le scuole di musica, d’arte, di danza, di scrittura. Un’attenzione particolare verrà

riservata alle scuole situate nelle “periferie urbane”. per portare l’arte e la cultura tra i banchi. • Professionalizzazione degli artisti: il bando finanzia progetti di professionalizzazione artistica (ad es. masterclass, residenze artistiche, corsi di formazione, seminari) volti al rafforzamento delle conoscenze e delle capacità creative di giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori di età non superiore ai 35 anni residenti in Italia o residenti all’estero ma con cittadinanza italiana. • Live e promozione nazionale e internazionale: il bando finanzia progetti finalizzati alla realizzazione di iniziative (tour/circuitazioni, festival/rassegne) di esecuzione live o promozione in ambito nazionale e internazionale, anche mediante l’eventuale traduzione delle opere in altre lingue, di opere di giovani autori, artisti, interpreti ed

esecutori di età non superiore ai 35 anni residenti in Italia o residenti all’estero ma con cittadinanza italiana. A disposizione ci sono oltre 9 milioni di euro.

Le candidature vanno presentate entro e non oltre le 14:00 del 30 ottobre 2025.

Info, bandi e guide disponibili su www.perchicrea.it