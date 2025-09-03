BIMB’IN BURATTIN, al via la 14° edizione del Festival

Dal 6 al 28 settembre, per quattro weekend, torna a Roma la 14° edizione de il Festival dei bambini, delle bambine e di tutte le famiglie!

Il sabato e la domenica, dalla mattina fino al pomeriggio, spettacoli, laboratori e attività animeranno il cuore di Villa Borghese.

Una festa di tutti a un prezzo per tutti, realizzata con il contributo della Regione Lazio – Area Spettacolo dal Vivo.

Divinità dall’Olimpo, calzini dalla Svizzera, piedi che spuntano dalle valigie, pupazzi dall’Argentina, postini dalla Germania, maestri burattinai da tutta Italia, maschere poetiche dalla Russia, personaggi usciti dalle fiabe più amate, camion carichi di arte, maestose opere liriche in miniatura, un Pulcinella francese e il capocomico Pulcinella del San Carlino:

un cast da sogno che prende vita dentro e fuori lo storico teatro in Viale dei Bambini.

Tanti modi di fare arte, tanti linguaggi, tante storie da vivere insieme. Vieni a scoprire la tua preferita!

Biglietti per gli spettacoli

9 €uro su www.bimbinburattin.it (10 €uro al botteghino) .

Tariffa unica che tu sia un bimbo o che tu sia un adulto, il festival è per tutti (I bambini però seduti d’avanti) e c’è posto per tutti (ma consigliamo di acquistare i biglietti in anticipo).

PROGRAMMA Sabato 6 Settembre

ore 11:30 in teatro

La Bottega Teatrale (Torino)

Il re e il bruco che mangiava l’erba

Spettacolo con burattini e ombre per un pubblico dai 3 agli 8 anni.

Una strega malvagia sconvolge l’amore tra il Re e la sua Regina:

fa sparire la giovane nel nulla e trasforma animali, case e abitanti del regno.

Il San Carlino di Vitiello Caterina Cristina

Per fortuna, strani e fantastici personaggi accorrono in aiuto del Re…

ma attenzione! A volte anche una magia può andare storta.

Ed è proprio in quel momento che serve l’aiuto dei bambini,

per fermare un bruco che, reso cattivissimo dalla strega, vuole mangiare tutto il verde del regno rendendolo arido e improduttivo.

Ore 13:00 all’esterno

Marionette Grilli (Torino)

Biancaneve e i sette nani

Spettacolo di burattini per tutta la famiglia e per tutte le età.

Tutto ha inizio con uno specchio che dice sempre e solo la verità e con una “strega cattiva” che non ama la verità. A rimetterci è la povera Biancaneve che grazie all’aiuto dei nani, del principe e dei bambini ritroverà la vita e l’amore.

Solo l’amore salverà la bella Biancaneve ridando luce e colore al racconto

Ore 15:00 all’interno

Ore 16:30 all’esterno

Puppit (Roma)

Cappuccetto Rosso

Spettacolo con burattini, pupazzi e attori per tutta la famiglia e per tutte le età.

Cappuccetto Rosso viene mandata dalla mamma a casa della nonna, per farle un po’ di compagnia, visto che è sola e malata. La mamma le raccomanda di non parlare con gli sconosciuti e di non abbandonare il sentiero.

Ma, nonostante le buone intenzioni, Cappuccetto non resiste: chiacchiera con tutti gli animali e, cosa ancor più grave, dà confidenza proprio al più sospetto di tutti: il lupo! Riuscirà a sfuggire ai suoi denti aguzzi…o finirà per fare un giretto nella sua pancia?

Domenica 7 Settembre Ore 11.30 all’interno

Ore 13.00 all’esterno

Puppit (Roma)

Pulcinella in Favola

Spettacolo con attori e burattini per tutta la famiglia e per tutte le età.

Pulcinella, maschera della Commedia dell’Arte, un po’ attore e un po’ burattino, racconta la sua storia!

La storia di come è venuto al mondo e di come, nel mondo, è diventato famoso.

È la favola del fedele innamorato e del servo buffo, del povero scansafatiche e dello sfortunato lavoratore,

ma anche del simpatico ribelle che sa tener testa ai padroni prepotenti.

Tanti racconti, un solo protagonista: Pulcinella.

In scena con lui, strumenti musicali che creano atmosfere suggestive e coinvolgono il pubblico con calore e fantasia.

Ore 15:00 all’interno

Ore 16:30 all’esterno

Adrian Bandirali (Argentina)

Mas Que Nada

Spettacolo di burattini a guanto e pupazzi per tutta la famiglia e per tutte le età.

Un contenitore di storie che man mano si completano. Pezzi brevi, poetici, ironici, a volte duri, che costringono ad una risata dapprima liberatoria ed infine drammaticamente riflessiva. Uno spettacolo divertente e intelligente, con diversi livelli di lettura. Adatto a tutti i tipi di pubblico, grandi e bambini troveranno una buona ragione per restare.

Sabato 13 Settembre ore 11.30 all’interno

Tieffeu (Perugia)

Il Gatto con gli Stivali

Spettacolo di pupazzi da tavolo per tutta la famiglia e tutte le età.

Fortunato chi si piglia per diritto di famiglia una pingue eredità!…Più felice, più contento,chi coll’opera e col talento ricco e grande si farà”. Si sa che il gatto della fiaba è la povera eredità che un mugnaio lascia a uno dei suoi figli. Una ben misera eredità, si può affermare; ma invece il micio è talmente scaltro e simpatico da far arricchire,“coll’opera e col talento”, il suo padrone e da fargli sposare la figlia del Re…Bellissima soddisfazione quella di ottenere qualcosa grazie ai propri meriti !

Ore 13.00 all’esterno

Ore 15:00 all’esterno

Compagnia Ueueue (Francia)

Oooh Teresina!

Spettacolo con burattini, musica e interazione con il pubblico per tutta la famiglia e tutte le età. In italiano con alcuni inserti in francese.

Léandre accoglie calorosamente gli spettatori, creando un’atmosfera amichevole timbrando loro le mani, come se stessero entrando a una festa.

Lo spettacolo inizia quando il pubblico chiama insieme Pulcinella, dando subito vita a una complicità condivisa.

Pulcinella appare, riconoscibile dalla sua voce unica, pronto a conquistare il cuore di Teresina.

Comincia una serenata appassionata, con il pubblico che canta entusiasta, accompagnato dalla fisarmonica del capopocomico Léandre.

L’arrivo di Don Pasquale, incarnazione dell’autorità e delle convenzioni sociali, interrompe questa dichiarazione d’amore.

Ne nasce un conflitto sullo spazio pubblico, che affronta con umorismo tematiche sociali.

Ore 16:30 all’interno

Laura Kibel (Roma)

Il Teatro dei Piedi

Spettacolo per tutta la famiglia e tutte le età.

Il teatro dei piedi, a metà strada tra il mimo e i burattini, è stato valorizzato e reinventato dall’artista veronese Laura Kibel che ne ha sviluppato le tecniche e i contenuti. I piedi, che si vestono di mille accessori, diventano i protagonisti dello spettacolo incarnando personaggi ironici o drammatici che raccontano storie di ieri e di oggi.

Lo spettatore davanti ai suoi occhi vede l’artista trasformare parti del suo corpo, come le piante dei piedi, le ginocchia, le gambe, in facce vive ed espressive, in buffe teste pelate, in burattini viventi, che amano, soffrono, lottano, divertono.

Domenica 14 Settembre Ore 11:30 all’interno

Ore 13:00 all’esterno

Ore 15:00 all’interno

Le Sette Allegre Risatelle (Roma)

Cosimo che salì sugli alberi

Spettacolo con attori per tutta la famiglia e tutte le età.

Un giovane nobilotto di campagna, un giorno, rifiutandosi di mangiare un piatto di lumache che il padre gli impone, sale su un albero… e non scende più.

All’apparenza è il racconto di una ribellione. Una ribellione ostinata, estrema, che può farci domandare quale senso abbia.

Potrebbe sembrare immotivata, eccessiva… a meno che non si colga l’altro lato della storia, forse un po’ nascosto.

Cosimo Piovasco di Rondò, attraverso quella che sembra una semplice ribellione all’autorità, intraprende un viaggio interiore che lo porterà a scoprire se stesso: i suoi valori, i suoi interessi, i suoi ideali.

Ore 16:30 all’esterno

Sabato 20 Settembre

Ore 11.30 all’interno

Oliver Reimann (Germania)

Il Viaggio di un Postino

Spettacolo di burattini dai 3 anni in su.

In un piccolo villaggio alla fine del mondo, un postino svolge il suo lavoro con un approccio peculiare: fa sparire di nascosto la posta che dovrebbe consegnare e la sostituisce con lettere che raccontano storie scritte di suo pugno . Per gli abitanti del villaggio diventa il centro del loro piccolo mondo. Poi un giorno l’ufficio postale lo scopre…

Ore 13:00 all’esterno

Ore 15:00 all’interno

Nina Theatre (Bari)

Mettici il Cuore

Teatro gestuale applicato al teatro di figura e teatro dell’attore consigliato dai 3 anni in su.

Uno spettacolo in stile cabaret ,elegante,divertente, poetico, delizioso e incantevole pieno di meraviglie ma senza parole.

Con sguardi,musica e sorrisi questo spettacolo dà vita a burattini e oggetti della vita quotidiana. L’attrice, con maestria e fascino, trasforma pupazzi e oggetti in adorabili, buffi, commoventi e bizzarri personaggi che raccontano storie senza parole. “Mettici il cuore” è che incanta e meraviglia spettatori di ogni età e cultura!

Ore 16:30 all’esterno

Domenica 21 Settembre Ore 11.30 all’interno

Ore 12:30 all’esterno

Compagnia Dromosofista (Viterbo)

Antipodi

Un camion teatro per i bambini dai 5 anni in su.

Un punto qualsiasi sul globo ha il suo opposto. Paesaggi ed esseri molto diversi fra loro sono uniti da una linea uguale al diametro terrestre. Laddove tutto diventa raggiungibile pensiamo ad un luogo che esiste, ma che si allontana ad ogni nostro passo.

Tre personaggi invitano il pubblico a seguirli in un viaggio agli antipodi del mondo. Un viaggio surreale su un cavallo in miniatura, tra personaggi stralunati e minuscoli uomini d’ombra in corsa.

Antipodi ė l’unione di diversi stili e tecniche del teatro di figura, dalle ombre cinesi alla manipolazione di oggetti, al teatro fisico.

Ore 13.00 all’interno

Ore 14:00 all’esterno

Ore 15:00 all’interno

Compagnia Laura Landi (Cecina)

Gran Teatro Rossini

Spettacolo di burattini per i bambini dai 3 anni in su.

Una sola animatrice per raccontare uno spettacolo atto di personaggi visibili e di invisibili, ma non meno importanti. Il Presentatore come il Siparista, il Tenore lirico come i Tecnici sono presenti nel Gran Teatro Rossini con protagonismi e rivalse: una rivisitazione ironica dl teatro adulto tra didattica, gioсо ed intrattenimento. Il Presentatore introduce i pezzi, pone l’attenzione sui cambi di scena, interpella il pubblico, familiarizza con i protagonisti, cerca di domare lo spettacolo e ne rimane vittima. Accompagnate dalla musica classica e da un pezzo jazz, vengono rappresentate diverse forme drammatiche: la prosa, la lirica, la pantomima musicale, la danza.

Ore 16:30 all’esterno

Sabato 27 Settembre Ore 11.30 all’interno

Ore 13:00 all’interno

Ore 15:00 all’esterno

Ore 16:30 all’interno

Polina Borisova (Francia-Russia)

GO!

Spettacolo silenzioso con attrice e maschera per bambini dai 5 anni in su.

“…Quando finalmente arrivo, stanca e più vecchia, lascio cadere i bagagli, mi abbandono su un letto morbido e chiudo gli occhi.

Ma prima di addormentarmi serenamente, ripercorro ancora e ancora i frammenti del mio viaggio.

Mi prende una lieve tristezza, e sembra che questa lunga giornata sia finita, forse un po’ troppo in fretta.”

Ispirato alla semplicità con cui persone straordinarie (che siano grandi artisti o una nonna della porta accanto) possono lasciarci,

e tratto da numerosi appunti di viaggio, questo spettacolo racconta la solitudine di chi viaggia nei ricordi.”

Domenica 28 Settembre Ore 11:30 all’interno

Cie Fada (Svizzera)

Chausette (Calzini)

Spettacolo di calzini e burattini per tutta la famiglia e tutte le età.

Non è proprio un bel momento! Josette, il calzino, è giù di morale.

La sua inseparabile compagna, Ginette, è scomparsa dopo l’ultimo lavaggio in lavatrice.

Così decide di partire alla sua ricerca, incontrando lungo il cammino una sfilza di personaggi strampalati:

Marie-Françoise, il calzino di seta, Ester, il calzino di poliestere, e Mylène, il calzino di lana.

Di filo in filo (letteralmente!), i suoi passi la condurranno fino al Paese dei Calzini Smarriti,

un luogo misterioso da cui nessuno è mai tornato.

Lì dovrà affrontare anche Javel la Crudele e il suo piano malvagio.

Ore 13:00 all’esterno

Compagnia Divisoperzero (Roma)

Le Mani di Efesto

Spettacolo di burattini e oggetti per tutta la famiglia e tutte le età.

Un antico mito racconta che ad ognuno di noi, prima di nascere, viene mostrata un’immagine che sarà la guida per la nostra vita futura. A qualcuno viene mostrato un fiore e quello vivrà tutta la vita senza mai smettere di pensare ai fiori; a qualcun altro un pianoforte, e quello diventerà un grande musicista. Ad Efesto, venne mostrata l’immagine di due mani e lui, per tutta la vita (e la vita di un dio è piuttosto lunga) le usò per costruire ogni genere di meraviglia. Questa storia parla di un dio artigiano che ricerca ovunque la propria felicità per poi trovarla dove non si aspettava: al punto di partenza! E chi può raccontarla meglio di un burattinaio, artigiano del teatro che, come Efesto, ha costruito lo spettacolo con le sue mani e con le sue mani racconta storie?

Ore 15.00 all’esterno

Ore 16.30 all’interno

A settembre Roma si riempie di meraviglia con “Bimb’in Burattin” il festival teatrale per bambini (e adulti con occhi curiosi) – Vincitore di Avviso Pubblico – Regione Lazio – Area spettacolo dal Vivo.

Settembre 2025 dal 6 al 28.

Roma – Teatro San Carlino e nel verde fuori al teatro.

Burattini gelosi, bruchi e lupi golosi, calzini avventurosi, piedi curiosi, pupazzi che danzano senza parole, attori che parlano con le ombre e tanto altro che si può non solo immaginare ma anche vivere vi aspetta per una nuova edizione di “Bimb’in Burattin”, il festival teatrale che porta a Roma tanti stili, generi e storie per l’infanzia e le famiglie, trasformando Villa Borghese in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Pensato per spettatori dai 2 ai 99 anni e oltre, “Bimb’in Burattin” propone un cartellone di spettacoli divertenti, poetici e sorprendenti, capaci di parlare ai più piccoli e, allo stesso tempo, di incantare i grandi. Ci saranno burattini tradizionali e pupazzi moderni, teatro d’attore, mimo, musica dal vivo e tanto, tanto gioco teatrale.

Crediamo in un teatro che parla a tutti, che fa ridere e riflettere, che emoziona senza limiti di età. Bimb’in Burattin non è solo un festival per bambini: è un’occasione per tornare a guardare il mondo con i loro occhi.

Il festival si svolgerà per tutto il mese fuori e dentro gli spazi del Teatro San Carlino in viale dei bambini. Insieme agli spettacoli, il festival propone laboratori creativi con ingresso a cappello, incontri con artisti e giochi teatrali, per un’esperienza che coinvolge mente, corpo e immaginazione.

Bimb’in è una festa davvero per tutti e tutte, un festival inclusivo grazie alla collaborazione con IO SE POSSO KOMUNICO https://www.io-se-posso-

komunico.it/ che permetterà di far vivere gli spettacoli in tutti i sensi anche al pubblico di spettatori con disabilità visiva e uditiva.

Per chi in quei giorni non può proprio venire Al San Carlino, sarà il San Carlino ad andare a casa sua. Sul canale youtube del San Carlino https://www.youtube.com/c/TeatroSanCarlino saranno trasmessi in streaming e gratuiti tutti gli spettacoli in scena all’interno del teatro.

Parallelamente al festival si svolgerà il Progetto Behind, un percorso di avvicinamento al mondo organizzativo e gestionale di eventi culturali dedicato agli under 25 in collaborazione con scuole e accademie del settore.

Tutti eventi sono accessibili ad un prezzo per tutti (9 euro) e alcuni gratuiti con lo scopo di avvicinare tutte le famiglie alla bellezza del teatro.

Programma su www.bimbinburattin.it www.sancarlino.it