Demetra e Persefone del Teatro dell’Orsa

a Palidano di Gonzaga (MN)

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria per il suggestivo «cammino sonoro in natura sulle orme del mito» che attraverserà il parco di Villa Alessia.

Martedì 9 settembre alle ore 18.30 Demetra e Persefone, spettacolo itinerante per gli spazi naturali del Teatro dell’Orsa, attraverserà il Parco di Villa Alessia a Palidano di Gonzaga, in provincia di Mantova. «Camminando si sentono i passi della poesia che in origine erano bestie, piante, insetti, rumori del cielo e della terra»: Monica Morini cita Giuliano Scabia per introdurre la creazione, da lei diretta e interpretata insieme a Bernardino Bonzani, Chiara Ticini e Clelia Cicero accompagnati dalle musiche composte ed eseguite dal vivo da Gaetano Nenna (clarinetto) insieme a Valentina Bernardi (flauto). «La parola poetica e la musica ci colgono di sorpresa lungo il cammino e da camminanti gli spettatori si lasciano attraversare dall’esperienza» aggiunge la regista in merito allo spettacolo che si avvale della drammaturgia sonora di Antonella Talamonti e della collaborazione alla drammaturgia di Annamaria Gozzi «Un cammino in natura verso un luogo dove, nel paesaggio, è possibile riconciliarsi con il mito di Demetra, con la nascita delle stagioni, dove il bene viene dal male e il male viene dal bene». «La felicità ha quattro direzioni che qui si manifestano. Il Rito di immersione nel silenzio vivo della natura, sentiero fatto di passi in ascolto, il paesaggio di musica che si libera tra gli alberi, poi di versi tra i rami. Un viaggio di scoperta sulle orme di Demetra e Persefone, tra buio e luce, silenzio e voce. Nel mito antico si apre la soglia del tempo, il teatro dei camminanti raccoglie il suono del mondo, custoditi da rocce, alberi e vento, la poesia si fa voce, coro, musica, e traccia mappe per perdersi e ritrovarsi» conclude Bernardino

Bonzani in merito allo spettacolo per adulti, eventualmente accompagnati da ragazze e ragazzi dai 9 anni d’età «Cosa eravamo prima? E dove? Quando sono le nate le stagioni? Demetra ci guida nel viaggio. Una performance in natura, fatta di un noi attento alla meraviglia».

Partecipazione allo spettacolo gratuita con prenotazione obbligatoria: 037658147, biblioteca@comune.gonzaga.mn.it.

Consigliate scarpe comode e borraccia.