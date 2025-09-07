ORGANI VESPERA 2025 porta a Cuneo la voce di Chiara Cabras e l’organo di Ugo Spanu.

CuneoMusica

La rassegna musicale “Organi Vespera 2025” fa ancora una tappa a Cuneo con un appuntamento di grande fascino. Infatti, nella serata di giovedì 11 settembre – alle ore 21.00 – la chiesa del Sacro Cuore di corso Nizza ospiterà il concerto del soprano Chiara Cabras accompagnata all’organo daUgo Spanu, organista che sicuramente – nel suo campo – non necessita di molte presentazioni. Il programma vedrà intrecciarsi la forza evocativa della voce con la ricchezza timbrica dell’organo storico “Carlo Vegezzi Bossi” del 1897 e portato a nuova vita nel prezioso restauro del 2001 operato dalla ditta Brondino Vegezzi Bossi. Strumento prezioso, capace di restituire la profondità del repertorio sacro e la luminosità dei brani vocali. Chiara Cabras – soprano apprezzata per la raffinatezza interpretativa e la chiarezza del timbro – darà vita a un percorso musicale che unisce spiritualità e al tempo stesso bellezza. Accanto a lei, l’organista Ugo Spanu, interprete di grande esperienza. Il musicista guiderà il pubblico tra le sonorità monumentali e i colori orchestrali dell’organo. Il concerto si inserisce nella cornice di “Organi
Vespera 2025”, rassegna dedicata alla valorizzazione del patrimonio organistico e alla riscoperta del suo ruolo come strumento di dialogo culturale e spirituale. Il concerto è gratuito, prevede solo una donazione volontaria a favore degli “Amici della Musica Savigliano”. Per ulteriori informazioni sull’appuntamento musicale “Organi Vespera 2025”, si può visitare il sito

www.amicidellamusicasavigliano.it o contattare i numeri 3355299411 – 3936899470.

