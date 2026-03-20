La violoncellista, cantante e compositrice cubana

che sta incantando il mondo con il suo violoncello e la sua voce inconfondibile

ANA CARLA MAZA

TORNA IN ITALIA PER UN TOUR ESCLUSIVO NEI TEATRI

IN PARTENZA IL 27 MARZO

dall’Auditorium Parco della Musica di Roma al Blue Note di Milano

DOVE PRESENTERÀ PER LA PRIMA VOLTA DAL VIVO

“ALAMAR”

IL NUOVO ALBUM IN USCITA IL 17 APRILE

Biglietti disponibili in prevendita

La violoncellista, cantante e compositrice cubana ANA CARLA MAZA, che sta incantando il mondo con la sua musica e la voce inconfondibile, torna in Italia per un tour esclusivo nei teatri in partenza il 27 marzo, durante il quale presenterà per la prima volta dal vivo “ALAMAR”, il nuovo album di inediti in uscita il 17 aprile!

“Alamar”, anticipato dai brani “Corazoncito mio” e “Habanera”, è un lavoro personale che unisce voce e violoncello per raccontare radici, memoria e amore, fondendo jazz, musica latina e world music in uno stile unico e inconfondibile, ed è disponibile in pre-order: https://idol-io.ffm.to/alamar

Nel solco della tradizione musicale cubana, Ana Carla Maza ha portato il suo talento in oltre 25 Paesi con più di 400 concerti, esibendosi in festival e club prestigiosi come Jazz à Vienne, EFG London Jazz Festival e Blue Note Milano, condividendo il palco con leggende come Chucho Valdés e affermandosi come una delle voci più originali della scena internazionale.

A partire da marzo Ana Carla Maza torna in Italia, con “ALAMAR 2026”, il tour esclusivo nei teatri dove presenterà il nuovo album di inediti in uscita un aprile. I biglietti sono disponibili al seguente link: www.anacarlamaza.com

Queste le date italiane di “ALAMAR 2026”:

27 marzo – Sala dei Giganti al Liviano – Padova

– Sala dei Giganti al Liviano – 28 marzo – Auditorium Parco della Musica – Roma

– Auditorium Parco della Musica – 29 marzo – Teatro Niccolò Van Westerhout – Mola di Bari (Bari)

– Teatro Niccolò Van Westerhout – (Bari) 15 aprile – Blue Note Milano – Milano

– Blue Note Milano – 16 aprile – Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri – Pavullo nel Frignano (Modena)

– Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri – (Modena) 25 giugno – Piazza dei Miracoli – Pisa nell’ambito di “Musica sotto la torre”

– Piazza dei Miracoli – nell’ambito di “Musica sotto la torre” 19 luglio – Auditorium Franco Alfano – Sanremo nell’ambito di “Sanremo Summer Symphony”

Ana Carla Maza è una violoncellista, cantante e compositrice cubana la cui musica attraversa culture, lingue e tradizioni. Nata in una famiglia di musicisti a Guanabacoa, quartiere dell’Avana legato alle radici afro-cubane, inizia a suonare il violoncello a sette anni. Il padre, il pianista e compositore cileno Carlos Maza, e la madre, la cantante e chitarrista cubana Mirza Sierra, la guidano negli studi, trasmettendole un patrimonio che va dai ritmi latinoamericani al jazz e alla musica classica. Durante l’adolescenza si trasferisce in Spagna, dove entra in diverse orchestre sinfoniche e partecipa a tournée con il padre. Prosegue poi la formazione a Parigi, collaborando con musicisti provenienti da ambiti diversi, dal jazz al blues, dal funk al reggae, fino al rock e alla world music. Si esibisce in numerosi festival internazionali, tra cui Jazz à Vienne, EFG London Jazz Festival, Paris Jazz Festival, Jazzwoche Burghausen, Blue Note Milano, Jazz à la Villette, Verona Jazz Festival e Gibraltar World Music Festival. Nei suoi concerti intreccia generi come salsa, bossa nova, cumbia, reggae, rumba, samba e tango. Dopo l’album di debutto “La Flor” (2020), pubblica “Bahía”, seguito da una tournée di oltre 150 concerti. Nel 2023 esce “Caribe”, dedicato alle culture caraibiche, accolto positivamente dalla stampa internazionale.

www.instagram.com/anacarlamazacello/www.facebook.com/AnaCarlaMazaCello/www.youtube.com/channel/UC1y5uDbxXbcDLANaXInFZsg