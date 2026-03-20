Dal 24 al 29 marzo

Luigi Pirandello

IL GIOCO DELLE PARTI

Dal 22 novembre con la drammaturgia e regia di Paolo Bignamini

Pirandello viene portato sulla scena del PACTA Salone con la ripresa dello spettacolo IL GIOCO DELLE PARTI dal 24 al 29 marzo, una produzione PACTA . dei Teatri con la regia e drammaturgia di Paolo Bignamini e in scena Riccardo Magherini, Annig Raimondi e Alessandro Pazzi.

Pirandello scrive Il giuoco delle parti nel 1918: la trama ruota attorno a un triangolo amoroso che coinvolge Leone Gala, sua moglie Silia e l’amante di lei, Guido Venanzi. Leone, filosofo distaccato e razionale con la passione della cucina, accetta con ostentata indifferenza l’infedeltà della moglie, in una sorta di «gioco delle parti» in cui ciascuno recita un ruolo di fronte a sé stesso e alla società. Silia, insoddisfatta della distaccata indifferenza di Leone e, allo stesso tempo, desiderosa di sempre maggiore libertà, trama per disfarsi del marito coinvolgendo il suo amante Guido in un piano per uccidere Leone. Leone, tuttavia, intuisce le intenzioni della coppia e, con una sottile manipolazione, riesce a invertire le sorti del gioco.

Una rivisitazione drammaturgica a tre personaggi che tiene conto anche della novella Quando si è capito il giuoco da cui la pièce prende le mosse. Emerge, in questo spettacolo, la visione Pirandelliana della realtà: da un lato una ferocia dell’umano, un istinto che cova sotto una cortina che lo imbriglia nelle convenzioni sociali, dall’altro un distacco, una disillusione come difesa da sé e dalla realtà.

“In questa agra commedia, – spiega il regista e drammaturgo Paolo Bignamini – la vita appare beffarda: non si lascia imbrigliare in nessuna forma e, anche se riusciamo ad afferrarla, si rivela un guscio inerte, come quello di un uovo svuotato del suo contenuto, che possiamo solo schiacciare e gettare via. Non ci sono veri vincitori nel gioco delle parti, solo l’amarezza di una condizione condivisa: la rassegnata serenità di Leone Gala cela una vitalità feroce, e l’enigmatica colazione al termine del dramma suggella – non senza una crudele, insistita, ironia – il comune esito esistenziale, un destino dal quale non c’è via di scampo”.

PACTA Salone

Dal 24 al 29 marzo NewClassic

IL GIOCO DELLE PARTI

da Luigi Pirandello

drammaturgia e regia Paolo Bignamini

con Riccardo Magherini, Annig Raimondi, Alessandro Pazzi

costumi Nir Lagziel

disegno luci e spazio scenico Fulvio Michelazzi (AILD)

costruzione scene Eliel Ferreira de Sousa

assistente alla regia Anna Germani

produzione PACTA . dei Teatri – Progetto UE TraNET

Foto Emma Terenzio

Durata 90’

INFORMAZIONI GENERALI

Dove siamo: PACTA SALONE via Ulisse Dini 7/A, 20142 Milano

MM2 P.zza Abbiategrasso-Chiesa Rossa, tram 3 e 15, autobus 65, 79 e 230

Per informazioni: www.pacta.org – tel. 0236503740 – mail biglietteria@pacta.org – promozione@pacta.org –ufficioscuole@pacta.org

Orari spettacoli: martedì 24 marzo, giorno di debutto ore 20.45 | mer – ven ore 20.45 | gio – sab ore 19.30 | dom ore 17.30 | lunedì riposo – VERIFICARE SUL SITO GLI ORARI

Orari biglietteria: via Ulisse Dini 7/A, 20142 Milano

dal lun al ven dalle 13.00 alle 14.00 e dalle 18.00 alle ore 19.00 | nei giorni di programmazione, 1h prima dell’inizio dello spettacolo

Acquisto biglietti: www.pacta.org e Circuito Vivaticket (online, telefonicamente e nelle prevendite fisiche) sconto per chi acquista online

Prezzi biglietti: Intero €22 | Intero online €18 | Rid. Convenzioni, over 60 €13 | Giovani Under 25/studenti/scuole di teatro €10 | gruppi (min. 5 persone) €12 a persona | IVICINIDICASA (residenti e associazioni Municipio 5) €10 |