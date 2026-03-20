Lunedì 30 marzo, alle ore 20.30

Teatro Studio Melato

Lunedì 30 marzo, ore 20.30

Per Dario Fo

Lunedì 30 marzo, alle ore 20.30, nella cornice della sala di via Rivoli, il Piccolo Teatro di Milano dedica una serata speciale a Dario Fo, a pochi giorni dal centenario della nascita (24 marzo 1926) e nell’anno in cui ricorrono anche i dieci anni dalla scomparsa (13 ottobre 2016).Sandro Lombardi, accompagnato dagli interventi di Giuseppina Manin e Giovanni Agosti e dalle musiche dal vivo di Luigi Attademo, ripercorre arte, vita, genio dell’artista Premio Nobel.

A cent’anni dalla nascita di Dario Fo, il Piccolo Teatro di Milano dedica una serata alla voce, alla memoria e alla libertà di uno dei protagonisti più geniali della scena italiana. Attore, autore, affabulatore instancabile, Fo ha attraversato il Novecento trasformando il teatro in uno spazio di racconto, di satira e di partecipazione civile, capace di intrecciare cultura popolare, improvvisazione e impegno politico. Attraverso pagine in cui autobiografia, ironia e invenzione teatrale si fondono in una lingua viva, capace di passare dal racconto personale alla parabola civile, dalla memoria del teatro popolare alla riflessione sul sacro e sulla giustizia, la serata riavvolge il nastro del percorso artistico e umano del Premio Nobel: dagli anni formativi tra Brera e il teatro di ricerca alla stagione delle grandi invenzioni sceniche, fino al rapporto con la storia e con l’attualità.

Giuseppina Manin e Giovanni Agosti punteggiano le letture di Sandro Lombardi, che ha curato un’attenta selezione, tra scritti e monologhi di Fo, restituendo il ritratto di un artista che ha saputo fare del teatro, con l’energia e la fantasia del giullare, un luogo di libertà e di immaginazione.

La cornice del Piccolo Teatro di Milano suggella il lungo legame con l’artista che, nel 1953, calcava per la prima volta il palcoscenico di via Rovello, insieme a Franco Parenti e Giustino Durano, con Il dito nell’occhio, ritornandovi l’anno dopo con Sani da legare. In seguito, dopo assidua frequentazione, negli anni Ottanta e Novanta, del Teatro Lirico dove presentò per due volte Mistero buffo (1985 e 1991), nel 2002 tornò ad accoglierlo il Teatro Strehler dove fu, per l’ultima volta, nel 2009 con Sant’Ambrogio e l’invenzione di Milano.

Piccolo Teatro Studio Melato (Via Rivoli 6 – M2 Lanza), Lunedì 30 marzo, ore 20.30

Per Dario Fo

letture di Sandro Lombardi, musiche dal vivo Luigi Attademo

in dialogo con Giuseppina Manin e Giovanni Agosti

a cura di Davide Gasparro

produzione Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa

Prezzi: posto unico 15 euro

Informazioni e prenotazioni 02.21126116 – www.piccoloteatro.org