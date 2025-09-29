Festival/RassegnaFirenze

FABBRICA EUROPA XXXII

Redazione
Redazione
68

Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre, la terza settimana di Festival.

Tanti appuntamenti di danza, musica e teatro attraversano la città, dai Teatri agli spazi urbani ai luoghi del patrimonio storico-artistico-culturale.

 

  • GIOVEDÌ 2 OTTOBRE • h 21:00 • TEATRO CANTIERE FLORIDA _ [Biglietti €15/€13/€10]

FANNY & ALEXANDER – GHOSTS

 

  • VENERDÌ 3 OTTOBRE • h 21:00 • TEATRO PUCCINI _ [Biglietti €25/€20/€15]

MOUVOIR & ÉCOLE DES SABLES – UNTIL THE BEGINNINGS _ prima nazionale

 

  • SABATO 4 OTTOBRE • h 21:00 • MUSEO MARINO MARINI _ [Biglietti €10/€8]

MASSIMO SILVERIO / NICOLAS REMONDINO / VIERI CERVELLI MONTEL – LIVE

 

  • DOMENICA 5 OTTOBRE • CHIOSTRO DEGLI ANGELI _ [Biglietti €15/€13/€10]

ROBERTO CASTELLO

h 17:00 – INFERNO A PEZZI #1 | h 18:00 – INFERNO A PEZZI #2 | h 19:00 – INFERNO A PEZZI #3 _ site specific

  • DOMENICA 5 OTTOBRE h 20:00 • SEMIOTTAGONO DELLE MURATE _ [Biglietti €5]

SAVERIO LANZA – LE VOCI DEI PADRI

  • DOMENICA 5 OTTOBRE h 21:00 • TEATRO CANTIERE FLORIDA _ [Biglietti €15/€13/€10]

MUM & GYPSY / TAKAHIRO FUJITA – Chair/IL POSTO _ prima nazionale

