Da giovedì 2 a domenica 5 ottobre, la terza settimana di Festival.
FABBRICA EUROPA XXXII
Tanti appuntamenti di danza, musica e teatro attraversano la città, dai Teatri agli spazi urbani ai luoghi del patrimonio storico-artistico-culturale.
- GIOVEDÌ 2 OTTOBRE • h 21:00 • TEATRO CANTIERE FLORIDA _ [Biglietti €15/€13/€10]
FANNY & ALEXANDER – GHOSTS
- VENERDÌ 3 OTTOBRE • h 21:00 • TEATRO PUCCINI _ [Biglietti €25/€20/€15]
MOUVOIR & ÉCOLE DES SABLES – UNTIL THE BEGINNINGS _ prima nazionale
- SABATO 4 OTTOBRE • h 21:00 • MUSEO MARINO MARINI _ [Biglietti €10/€8]
MASSIMO SILVERIO / NICOLAS REMONDINO / VIERI CERVELLI MONTEL – LIVE
- DOMENICA 5 OTTOBRE • CHIOSTRO DEGLI ANGELI _ [Biglietti €15/€13/€10]
ROBERTO CASTELLO
h 17:00 – INFERNO A PEZZI #1 | h 18:00 – INFERNO A PEZZI #2 | h 19:00 – INFERNO A PEZZI #3 _ site specific
- DOMENICA 5 OTTOBRE h 20:00 • SEMIOTTAGONO DELLE MURATE _ [Biglietti €5]
SAVERIO LANZA – LE VOCI DEI PADRI
- DOMENICA 5 OTTOBRE h 21:00 • TEATRO CANTIERE FLORIDA _ [Biglietti €15/€13/€10]
MUM & GYPSY / TAKAHIRO FUJITA – Chair/IL POSTO _ prima nazionale
