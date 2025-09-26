EventoRoma

Fondazione Musica per Roma, gli appuntamenti dal 28 settembre al 5 ottobre 2025

Fabiana Raponi
Fabiana Raponi
52

Gli eventi della settimana alla Casa del Jazz e Auditorium Parco della Musica di Roma

Al via una settimana ricca di eventi della Fondazione Musica per Roma: ecco gli eventi dal 28 settembre al 5 ottobre all’Auditorium Parco della Musica per Roma e Casa del Jazz.AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA Venerdì 3 ottobre 2025

Alle 21.00 – Napoli nel cuore
Teatro Studio Borgna

Sabato 4 ottobre 2025
Alle 18.00 – Ottobrata romana
di e con Ambrogio Sparagna
Sala Sinopoli

Domenica 5 ottobre 2025
dalle 14.00 alle 22.00 – Maratona Beatles
Spazio Risonanze
Ingresso libero

Domenica 5 ottobre 2025
Alle 18.00 – Concita De Gregorio, Erica Mou
In mezzo a un milione di rane e farfalle
Sala Petrassi

Domenica 5 ottobre 2025
Alle 18.00 – Compagni d’arte
Proiezione del docufilm di Carlotta Bolognini e Fabio Luigi Lionello
Teatro Studio Borgna

mostra
Natino Chirico/Sinfonia di corpi in movimento
Dal 16 al 24 settembre e dall’1 al 9 ottobre 2025
AuditoriumArte – ingresso libero
Orario lun/ven ore 17 | 21 – sabato e domenica ore 11 | 21

CASA DEL JAZZ

Dal 22 settembre al 3 novembre 2025
Una Striscia di Terra Feconda

