All’Accademia di Belle Arti inaugura la mostra MFA

Inaugurata ieri all’Accademia di Belle Arti la mostra MFA 2025 con una selezione di lavori realizzati dalle studentesse e dagli studenti.

Curata da Domenico Antonio Mancini, Veronica Montanino, Marina Brancato e Laura Lombardi, con la collaborazione di Lucrezia Ricci, studentessa della Scuola di Curatela Artistica, la mostra sarà visitabile fino al 16 ottobre dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17 e il sabato dalle ore 9 alle 14.

37 le opere in mostra (pittura, scultura, installazione, fotografia, illustrazione, libro d’artista, incisione, video, performance), selezionate insieme a Diego Sileo, Direttore del PAC di Milano e Martino Margheri, responsabile delle attività educative e dei progetti speciali della Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze.

Da lunedì MFA 2025 sarà presente anche in città con due appuntamenti off: lunedì 29 e martedì 30 al Giunti-Odeon con un ciclo di proiezioni video e mercoledì 8 ottobre all’Orto Botanico per uno spettacolo teatrale in serra.

MFA è l’acronimo di Mostra di fine anno. L’evento si svolge ogni anno nel mese di settembre, a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno accademico (quest’anno le lezioni inizieranno il 20 ottobre ndr).

Comunicato con dettagli

All’Accademia di Belle Arti torna MFA

Mostra di Fine Anno delle studentesse e degli studenti

Esposizioni nella sede centrale e all’ex Chiesa dei Pretoni

Proiezioni al Giunti Odeon e uno spettacolo teatrale all’Orto Botanico

25 settembre – 16 ottobre 2025

Ingresso gratuito

Firenze, 16 settembre 2025 – Dal 25 settembre al 16 ottobre 2025, l’Accademia di

Belle Arti di Firenze ospita MFA 2025, la mostra di fine anno con una selezione di

ricerche delle studentesse e degli studenti di diversi Dipartimenti e Corsi.

L’esposizione, curata dai professori Domenico Antonio Mancini, Veronica

Montanino, Marina Brancato e Laura Lombardi, con la collaborazione di Lucrezia

Ricci, studentessa della Scuola di Curatela Artistica, propone un articolato percorso

attraverso le opere più significative realizzate durante l’anno accademico che sta per

concludersi, selezionate da una commissione composta dai curatori insieme a due

esperti esterni di prestigio: Diego Sileo, Direttore del PAC di Milano, e Martino

Margheri, responsabile delle attività educative e dei progetti speciali della

Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze.

Inaugurazione giovedì 25 settembre, ore 16, presso la sede storica in Via Ricasoli

66. Quest’anno MFA coinvolgerà anche la città con due appuntamenti gratuiti fuori

dall’Accademia grazie alla preziosa collaborazione con Giunti Odeon – Libreria e

Cinema, dove 29 e 30 settembre saranno proiettate tre opere video, e con l’Orto

Botanico dell’Università di Firenze che l’8 ottobre ospiterà uno spettacolo teatrale

all’interno di una delle sue serre.

Per la mostra nella sede centrale sono 42 le studentesse e gli studenti coinvolti, 37 le

opere realizzate con linguaggi espressivi e tecniche diverse: pittura, scultura,

installazione, fotografia, illustrazione, libro d’artista, incisione, video, performance.

Le opere selezionate – spiegano i curatori – testimoniano la sensibilità nei confronti di

temi centrali della contemporaneità: il corpo quale punto di partenza per interrogarsi

sull’identità e sulle forme mutevoli del sé; l’idea dell’abitare che, dalla dimensione

intima della casa fino a quella più ampia della città e dell’ambiente, si intreccia con la

riflessione sulla natura, intesa come spazio vitale e insieme fragile, da ripensare nella

sua relazione con l’umano. Ricorrente è anche il tema della percezione: lo sguardo, i

modi di osservare e rappresentare la realtà, e la possibilità di ridisegnare

continuamente i confini tra noi e il mondo.

Questi nuclei tematici si intrecciano dando vita a un percorso che riflette sul mappare

sé stessi e lo spazio circostante come pratica artistica, sulla perdita e ridefinizione del

confine come momento di transizione e di scelta, e infine sulla crisi, intesa non come

fine ma come passaggio necessario verso nuove possibilità.

La transitorietà di forme e pensieri sarà sottolineata dall’allestimento di alcuni

laboratori dell’Accademia, cuori pulsanti della vita formativa e creativa, i cui contenuti

verranno esposti nella loro dimensione di lavori in fieri: opere colte in uno stato

ancora indefinito in quello spazio sospeso, che libera l’immaginazione e accoglie il

divenire.

La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 16 ottobre, dal lunedì al sabato,

negli orari di apertura dell’Accademia.

MFA si svolge ogni anno a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno accademico che

quest’anno inizierà il 20 ottobre. Le opere, selezionate in collaborazione con esperti

provenienti dal mondo dell’Arte e della Cultura, offrono uno sguardo aggiornato sulla

produzione artistica di artiste e artisti in formazione, il loro personale modo di

interpretare la realtà e le urgenze della contemporaneità. Ogni anno la curatela è

affidata a un gruppo di docenti interni. Con MFA 2025, l’Accademia di Belle Arti di

Firenze si conferma luogo di sperimentazione, confronto e crescita, offrendo al

pubblico l’occasione di entrare in contatto con le visioni e le domande della giovane

arte contemporanea.

MFA 2025 – Mostra di Fine Anno delle studentesse e degli studenti

dell’Accademia di Belle Arti di Firenze

Date: 25 settembre – 16 ottobre 2025.

La mostra sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al sabato, negli orari di apertura

dell’Accademia.

Inaugurazione: 25 settembre, ore 16, via Ricasoli 66. Nel corso dell’inaugurazione

sarà possibile assistere e partecipare al processo di formazione di un’opera d’arte

grazie agli interventi: Polipolis di Beatrice Donnini, Metamorfosi del gruppo composto

da Joanna Marshal-Cook/ Viktoriya Dyrda/Sofia Alborghetti/Clara Chasse, e Madonne

della seggiola di Alessandro Musumeci.

Sedi: Accademia di Belle Arti di Firenze (sede storica in via Ricasoli 66: aule Ghiberti,

Cenacolo e Biblioteca), Aula Pretoni, ex Oratorio di Gesù Pellegrino, via San Gallo

22, Giunti Odeon – Libreria e Cinema piazza degli Strozzi, Orto Botanico “Giardino

dei Semplici” – Sistema Museale di Ateneo, Università degli Studi di Firenze, via Pier

Antonio Micheli 3.

A cura di: Domenico Antonio Mancini, Veronica Montanino, Marina Brancato e Laura

Lombardi, con la collaborazione di Lucrezia Ricci, studentessa della Scuola di

Curatela Artistica

Artiste e artisti in mostra: Elena Andreini, Irene Bacherini, John Barbieri, Federico

Becattini, Eric Bencini, Mila Biagioni, Romesh Bothalage, Sebastiano Branca, Alessio

Capici, Musit Carreras, Sofia Corazzi, Elena Coli, Alessia Colucci/Vanessa Morabito,

Morgana Contorni, Florencia De Biasio, Beatrice Donnini, Agnese Favilla, Camilla

Ginesi, Michele Iannaccі, Daniela Luciani/Na Zhang, Joanna Marshal-Cook/ Viktoriya

Dyrda/Sofia Alborghetti/Clara Chasse, Giulio Marunti, Sarah Mastrilli, Alessandra

Mazzari, Massimiliano Meoni, Tazio Mercatelli, Francesca Morabito, Lucy Morsanutto,

Alessandro Musumecі, Francesca Nesti, Yuliia Ostrianko, Matilde Ricci, Demis Rosa,

Giulia Segalla, Sofia Senesi, Francesca Vaia, Zhao Yuxiang.

MFA 2025 – Appuntamenti Off

Giunti Odeon – Libreria e Cinema

29 e 30 settembre

Ingresso gratuito

Proiezioni:^THE LUCKY CAT^ di Na Zhang e Daniela Luciani, Laser Totalitarianism

di Giulio Marunti, Sometimes ithard to connect di Demis Rosa.

Orto Botanico “Giardino dei Semplici”

Sistema Museale di Ateneo, Università degli Studi di Firenze

08 ottobre 2025, ore 16:30

Ingresso gratuito su prenotazione: edu@sma.unifi.it | 0552 756444

Il Combattimento di Tancredi e Clorinda, di Claudio Monteverdi (1624)

Spettacolo teatrale prodotto dalla Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti

di Firenze, a cura dei Professori Antonino Viola, Francesco Givone, Andrea Maria

Comotti, Fabrizio Pompei, Davide Tito, Sara Dieci.

Progetto di: Margherita Baldisserotto, Simone Cariota, Benedetta Conigliaro, Paola

De Martini, Xiduo Du, Chiara Fornaro, Matilde Fruzzetti, Chiara Gulmini, Alessia

Ierardi (referente), Yunqi Kang, Alessia Limongello, Federica Martinelli, Junran Meng,

Chiara Parenti, Teresa Perrotta, Antonella Pia Francesca Di Pietra, Francesca Poletti,

Giulia Ramaccioni, Eleonora Ristori, Santo Rizzo, Athena Sangemini, Wang Shu,

Kunxiao Xie, Xingxiang Xie, Shuhan Xin, Jiazhen Xu.

MFA 2025 – Immagini

Una selezione di immagini è disponibile al link che segue:

https://drive.google.com/drive/folders/1fFN-Nwbm_idqOq0emL38lEb2-

JKC_Y7O?usp=sharing

Didascalie:

1. Alessandra Mazzari, It Revolves Around Your Own Face, 2025, tecnica

mista su tela, 175 x 110 cm

2. Allievi del corso di Tecniche performative per le arti visive, E per chi vi vuole

entrare, 2025, video/performance, 23

3. Daniela Luciani_Na ZhangThe lucky cat;, 2025, video installazione

4. Elena Coli, "Trame, 2025, monotipo, dimensioni variabili

5. Federico Becattini, Le radici 2025, installazione ambientale, argilla

6. Francesca Morabito, Coperte, 2025, installazione, coperta di lana ricamata a

mano, 150x190cm

7. Francesca Nesti, Lattesa, 2025, disegno, elaborazione digitale, pennarelli

micron su carta vegetale, stampa su carta shiroecho, 42 x 29,7 cm

8. Giulia Segalla, Giochiamo? Come ti accartoccio, 2025, ceramica, misure variabili

9. Romesh Bothalage, Dissolvenza", 2025, olio, carta, carbone, cera d api su

tela grezza,180×280 cm