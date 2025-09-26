All’Accademia di Belle Arti inaugura la mostra MFA

25 settembre – 16 ottobre 2025
Comunicato con dettagli
All’Accademia di Belle Arti torna MFA
Mostra di Fine Anno delle studentesse e degli studenti
Esposizioni nella sede centrale e all’ex Chiesa dei Pretoni
Proiezioni al Giunti Odeon e uno spettacolo teatrale all’Orto Botanico
25 settembre – 16 ottobre 2025
Ingresso gratuito
Firenze, 16 settembre 2025 – Dal 25 settembre al 16 ottobre 2025, l’Accademia di
Belle Arti di Firenze ospita MFA 2025, la mostra di fine anno con una selezione di
ricerche delle studentesse e degli studenti di diversi Dipartimenti e Corsi.
L’esposizione, curata dai professori Domenico Antonio Mancini, Veronica
Montanino, Marina Brancato e Laura Lombardi, con la collaborazione di Lucrezia
Ricci, studentessa della Scuola di Curatela Artistica, propone un articolato percorso
attraverso le opere più significative realizzate durante l’anno accademico che sta per
concludersi, selezionate da una commissione composta dai curatori insieme a due
esperti esterni di prestigio: Diego Sileo, Direttore del PAC di Milano, e Martino
Margheri, responsabile delle attività educative e dei progetti speciali della
Fondazione Palazzo Strozzi di Firenze.
Inaugurazione giovedì 25 settembre, ore 16, presso la sede storica in Via Ricasoli
66. Quest’anno MFA coinvolgerà anche la città con due appuntamenti gratuiti fuori
dall’Accademia grazie alla preziosa collaborazione con Giunti Odeon – Libreria e
Cinema, dove 29 e 30 settembre saranno proiettate tre opere video, e con l’Orto
Botanico dell’Università di Firenze che l’8 ottobre ospiterà uno spettacolo teatrale
all’interno di una delle sue serre.
Per la mostra nella sede centrale sono 42 le studentesse e gli studenti coinvolti, 37 le
opere realizzate con linguaggi espressivi e tecniche diverse: pittura, scultura,
installazione, fotografia, illustrazione, libro d’artista, incisione, video, performance.
Le opere selezionate – spiegano i curatori – testimoniano la sensibilità nei confronti di
temi centrali della contemporaneità: il corpo quale punto di partenza per interrogarsi
sull’identità e sulle forme mutevoli del sé; l’idea dell’abitare che, dalla dimensione
intima della casa fino a quella più ampia della città e dell’ambiente, si intreccia con la
riflessione sulla natura, intesa come spazio vitale e insieme fragile, da ripensare nella
sua relazione con l’umano. Ricorrente è anche il tema della percezione: lo sguardo, i
modi di osservare e rappresentare la realtà, e la possibilità di ridisegnare
continuamente i confini tra noi e il mondo.
Questi nuclei tematici si intrecciano dando vita a un percorso che riflette sul mappare
sé stessi e lo spazio circostante come pratica artistica, sulla perdita e ridefinizione del
confine come momento di transizione e di scelta, e infine sulla crisi, intesa non come
fine ma come passaggio necessario verso nuove possibilità.
La transitorietà di forme e pensieri sarà sottolineata dall’allestimento di alcuni
laboratori dell’Accademia, cuori pulsanti della vita formativa e creativa, i cui contenuti
verranno esposti nella loro dimensione di lavori in fieri: opere colte in uno stato
ancora indefinito in quello spazio sospeso, che libera l’immaginazione e accoglie il
divenire.
La mostra sarà visitabile gratuitamente fino al 16 ottobre, dal lunedì al sabato,
negli orari di apertura dell’Accademia.
MFA si svolge ogni anno a cavallo tra il vecchio e il nuovo anno accademico che
quest’anno inizierà il 20 ottobre. Le opere, selezionate in collaborazione con esperti
provenienti dal mondo dell’Arte e della Cultura, offrono uno sguardo aggiornato sulla
produzione artistica di artiste e artisti in formazione, il loro personale modo di
interpretare la realtà e le urgenze della contemporaneità. Ogni anno la curatela è
affidata a un gruppo di docenti interni. Con MFA 2025, l’Accademia di Belle Arti di
Firenze si conferma luogo di sperimentazione, confronto e crescita, offrendo al
pubblico l’occasione di entrare in contatto con le visioni e le domande della giovane
arte contemporanea.
MFA 2025 – Mostra di Fine Anno delle studentesse e degli studenti
dell’Accademia di Belle Arti di Firenze
Date: 25 settembre – 16 ottobre 2025.
La mostra sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al sabato, negli orari di apertura
dell’Accademia.
Inaugurazione: 25 settembre, ore 16, via Ricasoli 66. Nel corso dell’inaugurazione
sarà possibile assistere e partecipare al processo di formazione di un’opera d’arte
grazie agli interventi: Polipolis di Beatrice Donnini, Metamorfosi del gruppo composto
da Joanna Marshal-Cook/ Viktoriya Dyrda/Sofia Alborghetti/Clara Chasse, e Madonne
della seggiola di Alessandro Musumeci.
Sedi: Accademia di Belle Arti di Firenze (sede storica in via Ricasoli 66: aule Ghiberti,
Cenacolo e Biblioteca), Aula Pretoni, ex Oratorio di Gesù Pellegrino, via San Gallo
22, Giunti Odeon – Libreria e Cinema piazza degli Strozzi, Orto Botanico “Giardino
dei Semplici” – Sistema Museale di Ateneo, Università degli Studi di Firenze, via Pier
Antonio Micheli 3.
A cura di: Domenico Antonio Mancini, Veronica Montanino, Marina Brancato e Laura
Lombardi, con la collaborazione di Lucrezia Ricci, studentessa della Scuola di
Curatela Artistica
Artiste e artisti in mostra: Elena Andreini, Irene Bacherini, John Barbieri, Federico
Becattini, Eric Bencini, Mila Biagioni, Romesh Bothalage, Sebastiano Branca, Alessio
Capici, Musit Carreras, Sofia Corazzi, Elena Coli, Alessia Colucci/Vanessa Morabito,
Morgana Contorni, Florencia De Biasio, Beatrice Donnini, Agnese Favilla, Camilla
Ginesi, Michele Iannaccі, Daniela Luciani/Na Zhang, Joanna Marshal-Cook/ Viktoriya
Dyrda/Sofia Alborghetti/Clara Chasse, Giulio Marunti, Sarah Mastrilli, Alessandra
Mazzari, Massimiliano Meoni, Tazio Mercatelli, Francesca Morabito, Lucy Morsanutto,
Alessandro Musumecі, Francesca Nesti, Yuliia Ostrianko, Matilde Ricci, Demis Rosa,
Giulia Segalla, Sofia Senesi, Francesca Vaia, Zhao Yuxiang.
MFA 2025 – Appuntamenti Off
Giunti Odeon – Libreria e Cinema
29 e 30 settembre
Ingresso gratuito
Proiezioni:^THE LUCKY CAT^ di Na Zhang e Daniela Luciani, Laser Totalitarianism
di Giulio Marunti, Sometimes ithard to connect di Demis Rosa.
Orto Botanico “Giardino dei Semplici”
Sistema Museale di Ateneo, Università degli Studi di Firenze
08 ottobre 2025, ore 16:30
Ingresso gratuito su prenotazione: edu@sma.unifi.it | 0552 756444
Il Combattimento di Tancredi e Clorinda, di Claudio Monteverdi (1624)
Spettacolo teatrale prodotto dalla Scuola di Scenografia dell’Accademia di Belle Arti
di Firenze, a cura dei Professori Antonino Viola, Francesco Givone, Andrea Maria
Comotti, Fabrizio Pompei, Davide Tito, Sara Dieci.
Progetto di: Margherita Baldisserotto, Simone Cariota, Benedetta Conigliaro, Paola
De Martini, Xiduo Du, Chiara Fornaro, Matilde Fruzzetti, Chiara Gulmini, Alessia
Ierardi (referente), Yunqi Kang, Alessia Limongello, Federica Martinelli, Junran Meng,
Chiara Parenti, Teresa Perrotta, Antonella Pia Francesca Di Pietra, Francesca Poletti,
Giulia Ramaccioni, Eleonora Ristori, Santo Rizzo, Athena Sangemini, Wang Shu,
Kunxiao Xie, Xingxiang Xie, Shuhan Xin, Jiazhen Xu.
MFA 2025 – Immagini
Una selezione di immagini è disponibile al link che segue:
https://drive.google.com/drive/folders/1fFN-Nwbm_idqOq0emL38lEb2-
JKC_Y7O?usp=sharing
Didascalie:
1. Alessandra Mazzari, It Revolves Around Your Own Face, 2025, tecnica
mista su tela, 175 x 110 cm
2. Allievi del corso di Tecniche performative per le arti visive, E per chi vi vuole
entrare, 2025, video/performance, 23
3. Daniela Luciani_Na ZhangThe lucky cat;, 2025, video installazione
4. Elena Coli, "Trame, 2025, monotipo, dimensioni variabili
5. Federico Becattini, Le radici 2025, installazione ambientale, argilla
6. Francesca Morabito, Coperte, 2025, installazione, coperta di lana ricamata a
mano, 150x190cm
7. Francesca Nesti, Lattesa, 2025, disegno, elaborazione digitale, pennarelli
micron su carta vegetale, stampa su carta shiroecho, 42 x 29,7 cm
8. Giulia Segalla, Giochiamo? Come ti accartoccio, 2025, ceramica, misure variabili
9. Romesh Bothalage, Dissolvenza", 2025, olio, carta, carbone, cera d api su
tela grezza,180×280 cm