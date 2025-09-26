L’autunno si accende di storie e memorie Un autunno di teatro che intreccia memoria, mistero e tradizione: dai classici negli spazi archeologici al ricordo di don Leto Casini, fino alla novità intrigante del Tè con delitto al Retrò. Un cammino che ci accompagnerà fino alla primavera, tra emozioni, pensieri e bellezza condivisa. Carissimi, un autunno intenso accompagna il cammino della Compagnia delle Seggiole, con appuntamenti che intrecciano memoria, mistero e tradizione. Dai grandi classici rivisitati negli spazi archeologici alle celebrazioni di figure che hanno segnato la nostra storia, fino alle atmosfere intriganti dei radiogialli, ogni spettacolo diventa occasione per incontrarsi e lasciarsi sorprendere. Tra settembre e ottobre vi aspettano serate speciali e pomeriggi inattesi: dal ritorno di Tracce di Umanità ad Arezzo alle nuove repliche al Museo Archeologico di Firenze, dalla magia di Sepolte Memorie al Cimitero Monumentale dell’Antella al debutto della XX edizione di In sua movenza è fermo al Teatro della Pergola, senza dimenticare il ricordo di don Leto Casini e la novità intrigante del Tè con delitto al Retrò, dove il mistero incontra il gusto. Un percorso che ci accompagnerà fino alla primavera, per condividere ancora una volta emozioni, pensieri e suggestioni teatrali. Vi aspettiamo per vivere con noi un anno di emozioni, teatro e bellezza.