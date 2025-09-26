L’autunno si accende di storie e memorie 

TÈ CON DELITTO AL RETRÒ — “L’avventura del rasoio di Napoleone”
Un pomeriggio di mistero, dolcezza e ingegno: il radiogiallo di Ellery Queen prende vita fra tazze di tè, pasticcini fatti in casa e indizi da decifrare.
“L’avventura del rasoio di Napoleone” sarà protagonista di questo nuovo format: ascoltare, osservare, investigare… e forse scoprire l’assassino. Se ci riuscite, un dono goloso vi attende!
Domenica 12 ottobre 2025, ore 17:00
Ristorante Retrò – Piazza San Marco 9R, Firenze
Un’esperienza immersiva che unisce teatro vivo, convivialità e gusto.
Prezzo: € 20 a persona
Prenotazione obbligatoria al +39 350 533 1918 (posti limitati)
Info & dettagli sul nostro sito >>