RomaEuropa Festival 2025, la programmazione della settimana

Gli eventi in scena dal 26 settembre al 3 ottobre

Al via una nuova settimana ricca di eventi della 40esima edizione del RomaEuropa Festival 2025: ecco gli eventi dal 26 settembre al 3 ottobre.



INSTALLAZIONI / ARTI VISIVE – ULTRA REF

Dal 26 al 28 settembre

Mattatoio

Chiara Passa – FLESH AR(T) ATTACK

h: 17:00 – 19:00

FLESH AR(T) ATTACK è un evento performativo in realtà aumentata ideato da Chiara Passa, che presenta le opere multimediali di 25 studenti del triennio in Arti Multimediali e Tecnologiche dell’Accademia di Belle Arti di Roma. L’happening, aperto a tutti, si svolge all’interno dell’ex Mattatoio di Roma e invita il pubblico a partecipare a un tour guidato quotidiano alla scoperta delle opere in realtà aumentata, visibili direttamente in situ.

Attraverso una fruizione attiva e collettiva, il progetto mira a trasformare simbolicamente l’ex Mattatoio, sovrascrivendone la memoria storica con una nuova narrazione artistica digitale. L’obiettivo è ripensare lo spazio urbano attraverso il dialogo tra arte e tecnologia, offrendo un’esperienza immersiva capace di coinvolgere il pubblico e stimolarne uno sguardo rinnovato.

INSTALLAZIONI DIGITALI – ULTRA REF

Dal 26 al 27 settembre

Mattatoio

Pascolo Abusivo – REFrame Pelanda in VR

h: 18:00 – 23:15

L’opera, ideata e realizzata da Pascolo Abusivo (collettivo costituito dalle studentesse e dagli studenti del corso di laurea magistrale in “Multimedia Arts and Design” _ Rufa), si presenta come un’esperienza immersiva in realtà virtuale, accessibile tramite visore VR. Dopo un breve ambiente introduttivo, che guida l’utente alla comprensione delle modalità di fruizione, si apre un percorso suddiviso in quattro ambienti, ciascuno dedicato a una decade del Romaeuropa Festival. Ogni spazio diventa un paesaggio da attraversare: al suo interno, un percorso si intreccia con oggetti tridimensionali che evocano opere, eventi e produzioni emblematiche, strettamente connessi alla drammaturgia di quegli anni. Il passaggio da un ambiente all’altro avviene attraverso un gesto attivo: un’azione di gioco che innesca l’apertura di un portale, consentendo l’accesso all’ambiente successivo. Questo viaggio conduce fino a un quinto ambiente, in cui l’utente si trova a visualizzare il teaser dell’edizione in corso, prima di approdare a un ulteriore spazio conclusivo. Qui prendono forma, in una nuova declinazione, le opere realizzate nel tempo dai diversi corsi di studio della Rome University of Fine Arts (RUFA). A completare la narrazione, in ogni ambiente dedicato a una decade compaiono le locandine di tutti gli anni che la compongono, rese visibili come elementi scenografici, decorazioni vive che abitano lo spazio e rafforzano la memoria visiva del percorso. REFrame diventa così la chiave concettuale dell’opera: un invito a “ricollocare la cornice”, a guardare di nuovo ciò che è stato e ciò che continua a trasformarsi. Attraverso il viaggio tra decadi, ambienti e visioni, l’esperienza permette di ripensare il passato del festival per proiettarlo in nuove prospettive, aprendo il campo a molteplici punti di vista.

DANZA

26 settembre

Villa Medici – Accademia di Francia

Cassiel Gaube – Soirée d’Études

h: 18:00

Cassiel Gaube costruisce la sua pratica artistica attorno al vocabolario della House Dance. Ispirata alle opere di Bruno Beltrao e William Forsythe, Soirée d’etudes si sviluppa come un “pas de deux à troix” o una “serata coreografica”, sulle note della musica più amata da Gaube. Un étude, nel senso musicale del termine, è una composizione concepita per esplorare le possibilità di una particolare tecnica e per sperimentarla. Qualcosa che per Gaube è simile al modo in cui si pratica la danza House. Partendo da passi codificati, il danzatore cerca variazioni e modi creativi per articolarli. Questa conoscenza comune permette alle persone di poter leggere i movimenti degli altri. Insieme a danzatori esperti di Street dance, Gaube cerca di rivelare l’alfabetizzazione che questa pratica richiede e trasmette.

PERFORMANCE / ARTI DIGITALI – ULTRA REF

26 settembre

Accademia di Belle Arti – Campo Boario

Mara Oscar Cassiani & Guido Segni – MY DEAR AI, I AM LOST IN THE SUPERMARKET

h: 18:30

L’intelligenza artificiale è ovunque: comoda, veloce, brillante. Un servizio da usare, un’interfaccia da consumare. Una AMICA. Ma se l’intelligenza artificiale è un prodotto, anche noi, ci sentiamo smarriti tra gli scaffali di un supermarket e ci chiediamo se siamo consumatori o consumati. Mara Oscar Cassiani & Guido Segni incontrano un gruppo di ricercatori e artisti per esplorare insieme questa dinamica. Il gruppo creerà un dadaSet: un dataset vivo, sbilenco e relazionale, per interrogare gli usi (e gli abusi) dell’AI. A cosa ci riferiamo quando parliamo di “uso di intelligenza artificiale”? chi sta usando chi? A partire da un workshop di tre giorni che vedrà impegnati studenti di diverse accademie e conservatori, verrà realizzata un’installazione/azione temporanea che si avvarrà di AI generative, corpi pensanti e menti estese. Un ambiente ibrido dove intelligenze organiche e artificiali convivono, si osservano, si fraintendono , si rispecchiano. Un esperimento che mette in dialogo funzionalità e relazione, automatismi e intuizione. Per chiederci se, dentro quella promessa di “GUARANTEED PERSONALITY” che ci viene servita su misura, ci sia ancora spazio per soggettività autentiche e imprevedibili – come la nostra. Frutto della collaborazione tra Re:humanism, l’Accademia di Belle Arti di Roma e l’Accademia di Belle Arti di Brera, il progetto si svolge nell’ambito di EAR – Enacting Artistic Research, finanziato dall’Unione europea- Next Generation EU, Missione 4

TEATRO / MUSICA

Dal 26 al 28 settembre / Prima Nazionale

Teatro Argentina

Hotel Pro Forma – Blixa Bargeld – IKI Vocal Group – Flammenwerfer

Ven 26.09 h: 20:00 – Sab 27.09 h: 19:00 – Dom 28.09 h: 17:00

FLAMMENWERFER è l’ultima produzione di teatro musicale di Hotel Pro Forma, diretta da Kirsten Dehlholm e Marie Dahl, con musica e testi originali di Blixa Bargeld — eseguiti dal vivo — e una selezione di composizioni tratte da precedenti lavori di Nils Frahm. Ispirato alla vita del pittore svedese Carl Fredrik Hill (1849-1911), lo spettacolo esplora gli anni di isolamento trascorsi a Lund, dove, dopo essere stato diagnosticato con schizofrenia paranoide, realizzò oltre 4.000 opere, alcune delle quali oggi conservate al Malmö Konstmuseum. Sul palco, Blixa Bargeld si esibisce insieme all’ensemble vocale IKI, mentre la musica di Frahm si fonde con le composizioni vocali di Marie Dahl e il sound design di Erik Medeiros. Costumi e scenografia sono curati dallo stilista e artista Henrik Vibskov, il disegno luci è di Jesper Kongshaug, mentre le proiezioni sono realizzate da Magnus Pind — tutti e tre collaboratori di lunga data di Hotel Pro Forma. Co-prodotto con il Malmö Live Concert Hall in collaborazione con il Malmö Konstmuseum, FLAMMENWERFER trasforma il palcoscenico in un’esperienza immersiva, in cui musica, arti visive e teatro si incontrano.

MUSICA – ULTRA REF

26 settembre

Mattatoio

Maria Arnal + Sara Persico + Érotiq – Live

h: 21:00

La serata del venerdì di ULTRA CLUB si muove lungo coordinate sonore radicali, tra elettronica, clubbing e pratiche sperimentali che interrogano corpo, voce e tecnologia. Maria Arnal porta sul palco una traiettoria musicale che sfugge a ogni classificazione. Dalla scena catalana contemporanea, Arnal si è distinta per una ricerca che intreccia avant-pop, elettronica e tradizione vocale polifonica, aprendo il canto alla dimensione algoritmica, alla bioacustica e alle possibilità espressive dell’intelligenza artificiale. Le sue collaborazioni con artisti come John Talabot, il coreografo Marcos Morau (La Veronal) e istituzioni come il CCCB e il Barcelona Supercomputing Center definiscono un percorso artistico in costante dialogo con altre discipline e linguaggi. Tra i suoi lavori recenti, Maria CHOIR e SIRENA mostrano un approccio sonoro capace di farsi installazione, organismo generativo e gesto politico, mentre Flors de veu, in uscita nel 2025, espande ulteriormente la sua indagine sulla voce sintetica e le memorie del canto. Ad affiancarla, il progetto HYPERLORE proposto da Klang con due progetti che indagano la trasfigurazione della forma canzone nel dialogo tra epoche, saperi e territori: Sara Persico, artista residente a Berlino, parte dal noise underground di Napoli per costruire una scrittura sonora che intreccia voce, elettronica analogica e field recordings. La sua pratica si sviluppa tra performance e installazione, passando per la composizione estemporanea e la collaborazione con figure come Caterina Barbieri, Andy Moor e Elvin Brandhi. Con alle spalle apparizioni in festival e spazi come CTM, Berghain Kantine, Nyege Nyege e documenta fifteen, Persico porta avanti una ricerca fisica e intuitiva sul suono come materia e presenza. Érotiq, progetto nato a Roma, attraversa territori elettronici e immaginari simbolici per costruire un linguaggio che riflette sul potere, sull’estetica e sulle forme della manipolazione. Attraverso campionamenti, testi taglienti e materiali visivi che spaziano dalla propaganda alle immagini di guerra, Érotiq costruisce ambienti sonori che evocano una tensione costante tra attrazione e inquietudine, tra desiderio e controllo.

Valerie Tameu + Jess Tucker – Re:Humanism
h: 20:00 + 22:00

Anche per la quarta edizione, Re:humanism Art Prize rinnova la collaborazione con Romaeuropa Festival, con l’assegnazione di due premi speciali dedicati alle arti perfomative.

L’edizione in corso, intitolata Timeline Shift, sfida le logiche estrattive di dati e risorse che guidano oggi lo sviluppo dell’AI, aprendo la strada a modelli tecnologici più etici, sostenibili e inclusivi. All’interno della stessa serata verranno presentati i progetti performativi: Improbable Excess di Jess Tucker è un’installazione multimediale che comprende stampe, video e rendering digitali interattivi di corpi instabili: masse di volti in trasformazione continua, che si agitano e rifiutano ogni forma definitiva. Frutto di esperimenti sovversivi con il motion capture e l’intelligenza artificiale, l’opera mostra come veniamo interpretati, ridotti e ricostruiti da sguardi algoritmici invisibili che riflettono e solleticano il nostro desiderio di certezza e controllo. Lavorando in modo radicale sulla sorveglianza normalizzata, l’iper esposizione e la sovrastimolazione, l’opera amplifica la pressione su volti, corpi e identità, braccati da predatori automatizzati e oscuri. In parallelo, affronta poeticamente l’uso storico di volti femminili bianchi come standard nei test di grafica computazionale, un gesto che continua a riprodurre subordinazione ed esclusione dei corpi femminili e non bianchi all’interno del tecnocapitalismo. Una rete di corpi ribelli sovverte questi paradigmi, restituendo lo sguardo al proprio sorvegliante automatizzato. Inizio spettacolo ore 20:00 Orynthia di Valerie Tameu esplora la relazione tra intelligenza artificiale, ecosistemi naturali e tradizioni culturali attraverso una prospettiva decoloniale e post-antropocentrica. Al centro dell’opera si trova Mami Wata, la divinità acquatica dell’Africa occidentale e del mondo afro-diasporico, la cui presenza mutevole incarna lo scambio tra umano e non-umano, spirituale e materiale. La performance affronta in modo critico le tecnologie di sorveglianza e il colonialismo digitale, mettendo in luce come sistemi radicati nella tratta transatlantica degli schiavi si siano trasformati in forme di controllo più insidiose che coinvolgono tanto gli esseri umani quanto le entità non-umane. L’opera impiega intelligenza artificiale e realtà virtuale come strumenti di resistenza culturale e costruzione mitologica, utilizzando dataset che osservano ecosistemi marini e danze rituali dedicate a Mami Wata. Metabolo II: Orynthia riposiziona saperi e pratiche culturali, creando uno spazio in cui la tecnologia è messa al servizio dell’elevazione di voci, storie e tradizioni.

Inizio spettacolo ore 22:00

MUSICA – ULTRA REF

27 settembre

Mattatoio

Dischi Sotterranei Showcase – Gaia Morelli + Satantango

h: 20:00

ULTRA CLUB torna con uno speciale showcase dedicato a una delle realtà più influenti e innovative della scena musicale indipendente italiana: Dischi Sotterranei.

Fondata nel 2015 a Padova e dal 2019 parte dell’azienda Big Maff, oggi al suo decimo anno d’età l’etichetta si è distinta per il suo approccio collettivo e per la meticolosa ricerca musicale e visiva che ha dato vita a progetti di grande impatto come Post Nebbia, Gazebo Penguins, Coca Puma, Visconti e molti altri. A raccontarsi in un incontro con il giornalista Patrizio Ruviglioni saranno il fondatore e CEO Francesco Aneloni e l’A&R Manager Michele Novak. Sul palco, due progetti che rappresentano l’evoluzione musicale e la ricerca di Dischi Sotterranei: Gaia Morelli, classe 2000, debutta come solista con La Natura Delle Cose (Dischi Sotterranei / Panico Dischi), un album che mescola folk e indie con una scrittura profonda ed emotiva, riflettendo su temi di crescita e cambiamento. Arricchito dalla collaborazione con Enrico Gabrielli dei Calibro 35, il suo suono intimo e coinvolgente ha fatto breccia nella scena internazionale, dopo il suo primo exploit psych-pop con il progetto Baobab! Satantango nascono nella provincia cremonese tra la nebbia e i prefabbricati. Il nome è un omaggio al film ungherese del ‘94, che racconta il declino di un villaggio sperduto in una terra grigia, desolata e fangosa tanto simile a quella dove la band vive.

Tra atmosfere dark e alternative, i Satantango creano un ritratto lucido e romantico di una provincia dove la nostalgia è una zona di comfort, i cinema hanno chiuso e l’infanzia è sfumata insieme al mito dell’America degli anni ‘90.

MUSICA – ULTRA REF

27 settembre

Mattatoio

Altea + Fuera – Live Hybrid Electronic Set (special project)

h: 22:00

ULTRA CLUB continua con una serata che mette insieme due progetti che stanno riscrivendo le regole del suono tra club, bedroom pop ed elettronica. Altea, voce magnetica del collettivo Thru Collected, nasce nel Salento e trova casa a Napoli. Tra R&B, elettronica e cantautorato minimale, ha già collaborato con Mace, Iosonouncane e Giovanni Truppi. I suoi live sono pura tensione emotiva: voce ipnotica, testi crudi, synth che si muovono tra sogno e realtà. Fuera arrivano da Nola e portano in dote un percorso sonoro in continua evoluzione. Dopo l’esordio con The Black Racism, si spingono oltre con Sonega e l’ultimo Sonera Sonega, un lavoro che mescola glitch, bassi liquidi, autotune emotivo e ritmi spezzati che guardano tanto all’elettronica europea quanto alle contaminazioni latinoamericane e iberiche, in scia ad artiste come Arca. ULTRA CLUB li accoglie con Fuera hybrid DJset, un set speciale pensato appositamente per chiudere la rassegna, un live elettronico ad alta intensità che marca l’accento sull’avant-pop e su un’idea di club music viscerale e mutante.

ULTRA REF – DESIGN TALKS

28 settembre

Mattatoio

Design Talks – Talk, workshop, panel, market-faire, exhibition, music, drink

h: 11:00 – 20:00

Una giornata interamente dedicata al Graphic Design al Romaeuropa Festival, a cura di Stefano Cipolla e Studio Mistaker, con il coordinamento di David Aprea: un’occasione per celebrare il linguaggio visivo in tutte le sue forme, tra creatività, sperimentazione e contaminazioni. Il REF apre i suoi spazi a una community vibrante di graphic designer, illustratori, tipografi e appassionati del settore, dando vita a un ricco programma di incontri, talk, performance visive e laboratori aperti anche per le più piccole e più piccoli, pensati per stimolare la curiosità, il dialogo e la partecipazione attiva del pubblico. Cuore pulsante dell’evento sarà anche una mostra mercato interamente dedicata all’editoria indipendente, dove sarà possibile scoprire e acquistare pubblicazioni, fanzine, poster e progetti editoriali fuori dai circuiti tradizionali, provenienti da studi grafici, collettivi creativi e piccoli editori. Una giornata in cui la grafica diventa esperienza, territorio di esplorazione e racconto del presente, in un’atmosfera dinamica e aperta alla condivisione. Un invito a scoprire come il design visivo possa essere uno strumento potente di espressione culturale e sociale, capace di connettere persone, idee e storie.

Microstamperia – Workshop: Cielo Stampato
h: orari vari
Workshop a cura della Microstamperia Quarticciolo alla Pelanda del Mattatoio Testaccio.

La serigrafia è una tecnica di stampa artigianale che attraverso l’utilizzo di un telaio, permette la riproduzione in serie di immagini e disegni. La stampa può avvenire su supporti e materiali diversi e in generale si rivela un versatile strumento didattico per tutte le fasce d’età. In questo contesto di

attività laboratoriali per l’infanzia, per permettere un avvicinamento elementare alla tecnica di stampa, la serigrafia verrà presentata nella sua forma più semplice, realizzando telai con stencil e maschere, sperimentando insieme. Durante i laboratori proposti dalla Microstamperia Quarticciolo presso la Pelanda del Mattatoio Testaccio lavoreremo sul negativo e positivo della stampa per far capire come funziona la serigrafia; attraverso una storia degli elementi luminosi della notte e attraverso concetti familiari, i bambini e le bambine disegneranno e ritaglieranno delle stelle da fogli di carta bianca.

Questi ritagli verranno posizionati sul telaio di stampa per impedire al colore di passare e quindi ottenere la stampa di un disegno. Nel posizionamento delle stelle sul telaio, ogni bambini e bambine partecipa con la propria stella capendo insieme come interagire e collaborare per creare un cielo

stellato che funzioni bene per tutti e tutte. Il telaio, su cui sarà stato fissato il cielo stellato, sarà lo strumento che permetterà a tutti e tutte i bambini e le bambine della classe di stampare due-tre copie di cielo: una copia per portarla a casa, una da scambiare con un compagno o una compagna.

NB:

Nel momento in cui si svolgeranno le attività consigliamo che i bambini e le bambine vengano con vestiti adatti al lavoro con colori e vernici

Il materiale sarà fornito dalla Microstamperia

ULTRA REF – KIDS / DESIGN TALKS

28 settembre

Mattatoio

Utol Ceramica – Workshop: Mani in pasta

h: orari vari

Durante la giornata dei Design Talks sarà possibile prenotare e scegliere tra due tipologie di work shop a cura di UTOL ceramiche e dedicate a bambine e bambini dai 5 anni in su. Il primo modellato riguarda la lavorazione di due pezzi in argilla rossa cruda realizzati con la tecnica del pizzicato e del modellato che verrà consegnato dopo una prima cottura, se interessati al colore e alla smaltatura si potrà portare al laboratorio Ùtol per scegliere la rifinitura ( h 11:00 – 12:00 – 15:00 – 17:00). Il secondo tipo di corso pittura prevede la decorazione di un piatto biscottato in argilla bianca attraverso pittura con polveri sottocristlline ( h 12:00 ). Anche questi pezzi verranno restituiti dopo essere stati cristallinati e cotti presso il labortorio Ùtol di Roma. NB: Ritiro delle ceramiche avverrà nei tre week-end di REF Kids (31.10 – 2.11 / 07-09.11 / 14-16.11) sempre presso gli spazi delle Pelanda del Mattatoio Testaccio.

Orari e modalità di ritiro saranno comunicate in fase di workshop

MUSICA – ULTRA REF

30 settembre

Mattatoio

Merope – Live (Focus Lituania)

h: 21:00

La band lituana MEROPE si è imposta all’attenzione internazionale per il suo folk minimalista in cui si intessono armonie sottili e paesaggi elettronici. Composta dalla cantante e musicista lituana Indre Jurgeleviciutee dal chitarrista belga Bert Cools, presenta al REF Vejula, ultimo album acclamato in tutto il mondo e caratterizzato da un’atmosfera unica composta da suoni ancestrali e improvvisazioni.

DANZA

1 → 3 ottobre

Teatro Argentina

(LA)HORDE – Ballet National de Marseille – Chronicles: Estratti da “Room with a view” e “Age of Content”

h: 20:00

Da collaborazioni con Madonna a scene di danza ad alta energia e riflessioni sulla tecnologia, il collettivo (LA)HORDE, composto da Marine Brutti, Jonathan Debrouwer e Arthur Harel, si è affermato come uno dei punti di riferimento della scena coreografica e artistica odierna. Alla guida del Ballet National de Marseille dal 2019, la compagnia approda per la prima volta al Romaeuropa Festival, per presentare estratti da due delle sue opere più significative: Room With a View, una performance potente che affronta il declino della civiltà con l’energia di ventotto danzatori di diverse nazionalità e le musiche elettroniche evocative di Rone, e Age of Content, una riflessione sui nuovi media e la loro influenza sulle giovani generazioni, che mescola danza e tecnologia in un incontro tra il virtuale e il fisico. Fisicità, lirismo e sonorità elettroniche e minimaliste celebrano l’energia delle giovani generazioni, esplorando le contraddizioni del nostro presente, tra caos e connessione, presenza e assenza.

MUSICA – ULTRA REF

2 ottobre

Mattatoio

Gabriele Labanauskaitė, Gailė Griciūtė, Viktorija Damerell – Sports Group (Focus Lituania)

h: 21:00

Sports Group porta il dinamismo dello sport nel mondo della musica, trasformando il palco in un laboratorio sonoro dove movimento e suono si fondono in un’unica esperienza. L’idea nasce durante una partita di basket: il rimbalzo asincrono dei palloni, le grida dei giocatori, il ritmo imprevedibile del gioco iniziano a suonare come una melodia disordinata. Da questa intuizione, l’ensemble lituano formato da Gabriel Labanauskaite, Gaile Griciute, Viktorija Damerell ha dato vita a un progetto che esplora il confine tra “musica attraverso lo sport” e “sport attraverso la musica”. Sports Group prende forma da frammenti di esperienze raccolte in palestre, campi sportivi, blog, vlog e pubblicità, riflettendo sulla condizione dell’essere umano moderno, sospeso tra l’attenzione e la cura del corpo e l’autorealizzazione come pura esibizione e fonte di ansia. Sul palco, sei attrezzi da palestra sono reinventati come strumenti musicali, dando vita a una performance musicale che mescola le regole e le immagini del mondo sportivo. In uno spazio saturo di corpi allenati, vene pulsanti e respiri affannosi, Sports Group intreccia energia, ritmo e creatività, offrendo un’interpretazione originale e immersiva del rapporto tra sport e musica.

INSTALLAZIONE SONORA – ULTRA REF

Dal 3 al 5 ottobre

Mattatoio

Luciano Berio – Tempo Reale, In-Naturale

h: 19:00 – 22:00

Riferirsi in qualsiasi maniera alla musica di Luciano Berio è di per sé un’impresa complessa. Il suo percorso artistico ha inglobato riferimenti e pratiche aperte alla pluralità della musica e, come tali, permeabili a un possibile costante processo di ricontestualizzazione. Frammenti da alcune sue opere (come, per esempio, Naturalecon la voce del cantastorie siciliano Celano), così come oggetti sonori provenienti dalle sue sconfinate escursioni documentative, emergono e si accostano in un tracciato sorprendente ed evocativo, arricchito da quella dimensione spaziale che il Berio compositore tanto ha amato e utilizzato fin dalle prime mosse del suo repertorio. L’installazione proposta da Tempo Reale è un vero e proprio omaggio al grande maestro della musica contemporanea: una partitura di suoni e voci, un piccolo viaggio all’interno di un pensiero tra i più influenti del Novecento.

MUSICA – ULTRA REF

3 ottobre

Mattatoio

Luciano Berio – Berio a colori con Simona Bertozzi e Claudio Pasceri

h: 21:00

MUSICA / ARTI VISIVE

3 ottobre / Focus Lituania

MAXXI

Jonas Mekas – Requiem

h: 19:00

Ispirato al Requiem di Giuseppe Verdi, Requiem di Jonas Mekas è un’opera che esplora il tema della morte e della memoria attraverso una lente poetica e intimista. Realizzato nel 2019 (poco prima della scomparsa del suo autore), il film combina immagini visive potenti e un montaggio che riflette il dolore e la perdita. Mekas, figura leggendaria del cinema d’avanguardia, utilizza il suo approccio sperimentale al cinema per creare una riflessione personale e universale sulla fine della vita, celebrando la memoria di chi è passato. Un tributo cinematografico che si inserisce nel più ampio contesto della sua ricerca artistica sulla transitorietà del tempo e dell’esistenza.