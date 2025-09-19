EventoRoma

Fondazione Musica per Roma, gli eventi dal 21 al 28 settembre

All'Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz di Roma

Al via una settimana ricca di eventi della Fondazione Musica per Roma: ecco gli eventi dal 21 al 28 settembre all’Auditorium Parco della Musica e Casa del Jazz di Roma.AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA ENNIO MORRICONESabato 20 e domenica 21 settembre 2025

Dalle 16.00 – Dissonanze 25 years celebration
Giardini pensili

Martedì 23 settembre 2025
Alle 19.30 – Lezioni di creatività contemporanea 2025
Pietrangelo Buttafuoco
Teatro Studio Borgna

Venerdì 26 settembre 2025
Alle 21.00 – The Magnetic Fields – part I
Sala Petrassi

Sabato 27 settembre 2025
Alle 21.00 – The Magnetic Fields – part II
Sala Petrassi

mostra
Natino Chirico/Sinfonia di corpi in movimento
Dal 16 al 24 settembre e dall’1 al 9 ottobre 2025
AuditoriumArte – ingresso libero
Orario lun/ven ore 17 | 21 – sabato e domenica ore 11 | 21

CASA DEL JAZZ

Domenica 21 settembre 2025
19:30 – Ravel Bolero e altre storie, prima e dopo
Sala Armando Trovajoli

Dal 22 settembre al 3 novembre 2025
Una Striscia di Terra Feconda

