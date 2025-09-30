Ostia Antica Festival, gli ultimi appuntamenti

Alberto Fortis, Boosta e Remo Anzovino nelle tre serate finali della manifestazione da venerdì 3 a domenica 5 ottobre

Quattro film in due serate dedicati ai grandi protagonisti della musica, in una suggestiva arena sotto le stelle gratuita. Infine, tre concerti che vedono protagonista il pianoforte tra canzone d’autore, sperimentazione e composizione contemporanea. Ecco gli ultimi appuntamenti con Ostia Antica Festival, che saluta il suo pubblico con Alberto Fortis, Boosta e Remo Anzovino nelle tre serate finali della manifestazione da venerdì 3 a domenica 5 ottobre.

Raffinato cantautore e abile polistrumentista, è Alberto Fortis a iniziare venerdì 3 ottobre con un intimo concerto piano e voce e il suo stile inconfondibile, carico di energia e ironia, pronto a stregare il pubblico canzone dopo canzone. La sedia di lillà, Il Duomo di notte, Milano e Vincenzo, Settembre e La neña del Salvador sono tra i suoi maggiori successi che certo non hanno bisogno di presentazioni, e lo consacrano di diritto tra i grandi protagonisti della musica italiana. Sedici album realizzati tra Italia, Stati Uniti e Inghilterra, un disco di platino, due d’oro e oltre un milione e mezzo di dischi venduti sono i numeri che lo raccontano, insieme all’entusiasmo e alla partecipazione che da sempre suscita nel pubblico.

Sabato 4 ottobre è la volta di Davide “Boosta” Dileo, co-fondatore e tastierista dei Subsonica, con il nuovo progetto solista Soloist: un’esperienza sonora raffinata e immersiva che unisce piano ed elettronica in una narrazione musicale intima e visionaria. Un’occasione unica per immergersi in una dimensione sonora inedita, raffinata e personale, firmata da uno dei musicisti più rappresentativi della scena contemporanea. Un pianoforte a coda e una postazione elettronica sono gli strumenti scelti da Boosta per dare vita a una performance che non è un semplice concerto, ma una vera e propria narrazione musicale capace di creare una connessione autentica con il pubblico.

Ostia Antica Festival si chiude il 5 ottobre con Remo Anzovino, tra i più originali ed eclettici pianisti e compositori della scena contemporanea, che qui nel Teatro Romano di Ostia chiude il suo tour estivo. Un live in piano solo che ripercorre i suoi brani più apprezzati e presenta il suo ultimo disco “Atelier”, il progetto che celebra i venti anni di carriera e di ricerca di un artista capace di unire profondità espressiva, immaginazione sonora e una scrittura musicale inconfondibile. Con oltre trenta milioni di streaming sulle principali piattaforme digitali, Remo Anzovino ha saputo fondere nella sua carriera musica, arte e cinema e nel 2019 ha conquistato il Nastro D’Argento – Musica dell’Arte per le sue colonne sonore.

Ad anticipare i live gli ultimi appuntamenti con la MUSIC MOVIE ARENA gratuita, in cui la musica di Ezio Bosso, Paolo Conte, i Talking Heads e i Led Zeppelin incontra il grande schermo (si consiglia la prenotazione sulla piattaforma online DICE https://dice.fm/bundles/music-movie-arena-9pl6). Mercoledì 1° ottobre arriva “EZIO BOSSO, LE COSE CHE RESTANO” (ore 20,30) e a seguire “PAOLO CONTE, VIA CON ME” (ore 22,30). Giovedì 2 ottobre ecco “STOP MAKING SENSE” (ore 20,30) e “BECOMING LED ZEPPELIN” (ore 22,30).

OSTIA ANTICA FESTIVAL – IL CALENDARIO COMPLETO

ANDREA PERRONI IL 21 GIUGNO, GLASS BEAMS IL 22 GIUGNO, EDIPO RE – TEATRO DI ROMA DAL 2 AL 6 LUGLIO, AFRICA EXPRESS L’ 8 LUGLIO, FRANCESCO DE CARLO IL 9 LUGLIO, LILLO E AC/HD IL 12 LUGLIO, BILL CALLAHAN IL 14 LUGLIO, STEFANO NAZZI IL 15 LUGLIO, ANTIGONE – TEATRO DI ROMA IL 18 E 19 LUGLIO, BENJAMIN CLEMENTINE IL 23 LUGLIO, IFIGENIA IN AULIDE – TEATRO DI ROMA IL 25 E 26 LUGLIO, RY X IL 27 LUGLIO, LA SERA DEI MIRACOLI – OMAGGIO A LUCIO DALLA IL 2 AGOSTO, ALICE CANTA BATTIATO IL 31 AGOSTO, MARLENE KUNTZ IL 6 SETTEMBRE, MARCO CASTELLO L’11 SETTEMBRE, PINK FLOYD LEGEND IL 12 SETTEMBRE, NERI MARCORÈ IL 19 SETTEMBRE, I CALIBRO 35 IL 25 SETTEMBRE, ELIO GERMANO E THEO TEARDO IL 26 SETTEMBRE, PINO on the road AGAIN IL 27 SETTEMBRE, ALBERTO FORTIS IL 3 OTTOBRE, BOOSTA IL 4 OTTOBRE, REMO ANZOVINO IL 5 OTTOBRE

OSTIA ANTICA FESTIVAL – TEATRO ROMANO DI OSTIA ANTICA

PARCO ARCHEOLOGICO

VIALE DEI ROMAGNOLI 717 – 00119 – OSTIA ANTICA

