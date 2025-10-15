Danza/BallettoFerrara CARMEN, LIBERTÀ IN DANZA A FERRARA Ultima modifica: 15 Ottobre 2025 10:18 Redazione Condividi 62 CONDIVIDI L’Opéra de Tunis per la prima volta in Italia Ferrara, 15 ottobre 2025 You Might Also Like Cerbiatti del nostro futuro di Virgilio Sieni The Rite of Spring, Yang Liping Invito alla Danza 2015, Gala Internazionale Giuseppe Picone e i grandi della danza a Villa Pamphilj Teatro dell’Opera di Roma, il Trittico Kylián/Inger/Forsythe Scuola di Ballo dell’Accademia Teatro alla Scala Sign Up For Daily NewsletterBe keep up! Get the latest breaking news delivered straight to your inbox.[mc4wp_form]By signing up, you agree to our Terms of Use and acknowledge the data practices in our Privacy Policy. You may unsubscribe at any time. Condividi questo articolo Facebook Twitter Copy Link Print Articolo precedente NESSUNO DOPO DI TE Articolo successivo Ama Calabria, “Macbeth” inaugura la stagione teatrale Social9.8kLike3.6kFollow35SubscribeSostieni Teatrionline News Romaeuropa Festival, la danzatrice Louise Lecavalier Danza/Balletto Roma Teatro Sala Umberto, L’importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde Commedia Roma Spazio Diamante, Ad A. Prosa Roma Teatro Greco, Daniele Pecci e Sandra Toffolatti in Macbeth Prosa Roma