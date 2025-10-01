Danza/BallettoRoma

DIPARTIMENTO DI RECITAZIONE”  NELL’ACCADEMIA EUROPEA DI DANZA DIRETTO DA VALERIA FREIBERG

Redazione
Redazione
67

SI AVVIA IL “DIPARTIMENTO DI RECITAZIONE” 

NELL’ACCADEMIA EUROPEA DI DANZA

DIRETTO DA VALERIA FREIBERG

 

Un inedito progetto di alta formazione di Associazione Ariadne – Compagnia Teatro A

rivolto a giovani aspiranti attori e attrici del teatro Under 30

Audizioni in programma 21 e 22 ottobre

A Roma prende forma una nuova visione dell’alta formazione teatrale. Ideato dalla regista Valeria Freiberg insieme all’Associazione Ariadne – Compagnia Teatro A, il progetto intreccia danza, teatro e pedagogia scenica. L’Accademia Europea di Danza e il suo direttore, il coreografo di fama internazionale Joseph Fontano, hanno condiviso e accolto questa prospettiva: da qui nasce il Dipartimento di Recitazione, istituito all’interno dell’Accademia e affidato ad Ariadne per la direzione artistica e didattica.

Il Dipartimento Recitazione si propone di formare futuri interpreti in linea con i migliori standard europei, con uno sguardo concreto alle esigenze del teatro contemporaneo e del mondo del lavoro. L’obiettivo è formare attori professionisti, in grado di coniugare la preparazione attoriale con la consapevolezza corporea e la multidisciplinarietà. Il modello formativo, che unisce rigore coreutico e consapevolezza scenica, non ha precedenti nel panorama italiano.

L’identità del Dipartimento risiede nel legame con l’Associazione Ariadne – Compagnia Teatro A, fondata nel 1969 da Arnaldo Ninchi. La Compagnia ha mantenuto negli anni un’identità teatrale fondata su professionalità, creatività e impegno culturale, e il Dipartimento di Recitazione dell’Accademia Europea di danza, ne eredita e rinnova questa visione: un teatro non solo interpretativo, ma critico, creativo e vivo, che forma attori-autori capaci di “pensare la scena, oltre che abitarla“.

«Grazie alle sinergie – osserva la responsabile del Dipartimento di Recitazione, Valeria Freiberg – nasce un progetto di alta formazione professionale con un obiettivo ambizioso: formare attori in grado di affrontare con consapevolezza e competenza tutte le dimensioni del mestiere. La Compagnia Ariadne – Teatro “A” lavora da anni con i giovani interpreti e conosce bene le difficoltà e le lacune professionali che incontrano. Proprio per questo abbiamo una visione chiara su come colmare tali mancanze e offrire agli allievi i veri strumenti del mestiere, così da permettere loro di affacciarsi al mondo del lavoro con solide competenze e trovare il proprio posto nel percorso professionale».

Audizioni aperte per giovani talenti

Le selezioni a livello nazionale per accedere al primo anno di corso si terranno

Martedì 21 e mercoledì 22 ottobre 2025, alle ore 10:00presso la sede dell’Accademia Europea di Danza in via della Magliana, 63 E, Roma. 

Il corso è rivolto a giovani tra i 18 e i 30 anni, motivati e interessati a un percorso di alta formazione teatrale.

L’ammissione si articola in due fasi selettive:

  • Prima selezione (21 ottobre): i candidati dovranno presentare una poesia e un monologo a memoria e sostenere una prova di lettura a prima vista.
  • Seconda selezione (22 ottobre): i candidati ammessi alla seconda fase lavoreranno in gruppo su recitazione, movimento e voce.

I candidati selezionati verranno contattati via e-mail.

Alla fine del percorso dell’anno scolastico 2025-2026 dall’Accademia sarà rilasciato un attestato di frequenza.

Le candidature si accettano fino al 15 ottobre 2025.

Modulo di iscrizione:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd72g5IyRJMLYeqV8fOTSDbA-LEF9mO-GNZ11tUSfMeXJOySw/viewform

Contatti

Associazione Culturale ARIADNE

Per info & iscrizione whatsapp:3714125639 – cell: 3313584190
email: ateatro.assariadne@gmail.com

www.compagniateatroa.it

Accademia Europea di Danza 

via della Magliana, 63 E, Roma

 

 

Ufficio Stampa Compagnia Teatro A

Monica Menna monicapress88@gmail.com – 328.9448311

You Might Also Like

Trend, The Believers I buoni vicini di Bryony Lavery
Caracalla Festival 2025, Tra sacro e umano secondo Damiano Michieletto
Romaeuropa Festival 2023, La Ferocia
Teatro Argentina, Il riformatore del mondo. Minetti, ritratto di un artista da vecchio
Galà Talenti in Danza (Vetrina delle giovane promesse)
Condividi questo articolo
Articolo precedente Quattro donne e un bastardo
Articolo successivo PACTA . dei Teatri – stagione 2025-2026 Road to SIMPLÈGADI. Attraverso l’impossibile

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Teatro Olimpico, Coppelia di Fabrizio Monteverde apre la stagione di danza della Filarmonica
Danza/Balletto Roma
Romics, al via la 35esima edizione del festival internazionale di Fumetto, Animazione, Cinema e Games
Festival/Rassegna Roma
I semi di un massacro, un incontro di informazione e di analisi per una pace giusta
Evento Roma
Romaeuropa Festival, la musica contemporanea al Teatro Argentina
Concerto Roma