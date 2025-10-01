sabato 4 ottobre

30sima edizione della rassegna organizzata da Fita Vicenza con il patrocinio della

Provincia di Vicenza, della Rete Biblioteche Vicentine e in collaborazione con i

Comuni ospitanti

Teatro Popolare Veneto 2025:

sabato 4 ottobre a Piovene Rocchette risate con “Quattro donne e un

bastardo” nella messinscena di Nautilus Cantiere Teatrale

Prosegue con successo di pubblico la 30sima edizione di “Teatro Popolare Veneto”, una delle

quattro manifestazioni annuali insieme a Teatro in Giardino, Teatro Sotto le Stelle e Invito a

Teatro, organizzate da FITA Vicenza; la rassegna – realizzata con il patrocinio della Provincia di

Vicenza e in collaborazione con i Comuni ospitanti – sabato 4 ottobre ore 20:45 all’Auditorium

Comunale di Piovene Rocchette (provincia di Vicenza) avrà per protagonista la compagnia Nautilus

Cantiere Teatrale che porterà in scena “Quattro donne e un bastardo”, commedia brillante del

francese Pierre Chesnot nella traduzione di Maria Teresa Petruzzi e per la regia di Daniele Berardi

e Piergiorgio Piccoli.

Irresistibile e perfettamente congeniata la trama dello spettacolo in cartellone: il protagonista,

François, è abituato ad avere tutto, un vero e proprio campione di egoismo e cinismo. La sera del

suo compleanno, causa una congiunzione astrale di circostanze paradossali, i nodi verranno al

pettine e ne risulterà l’occasione giusta per le donne da lui ingannate di … fargli davvero la festa. Il

maschilista impenitente e traditore seriale, nell’arco di una serata demenziale, si troverà alle prese

con gran parte dei suoi amori passati, presenti e futuri. Accanto al “bastardo” della situazione ci

saranno la moglie attuale e quella precedente, le amanti in corso, quelle fuori corso, una coppia di

amici moralisti e un pasticcere invadente, tutti rappresentati da un gruppo irresistibile e affiatato

di simpatici e dinamici attori. Attraverso ironia, dinamismo e una raffica di battute graffianti

“Quattro donne e un bastardo” racconta i contrasti e le debolezze nei rapporti tra gli universi

maschile e femminile. La vicenda si svolge la sera del compleanno di Francois, quando una festa a

sorpresa scombina i suoi piani e dà l’avvio a un incontrollabile climax comico.

Dopo il successo di pubblico incassato nell’edizione 2024, Teatro Popolare Veneto si conferma

anche quest’anno un appuntamento apprezzato da un pubblico eterogeneo proveniente da tutta

la provincia: “Quello delle 30 candeline è un compleanno importante – evidenzia Renato Poli in

qualità di presidente di FITA Vicenza – con grinta e determinazione siamo riusciti ad archiviare gli

anni difficili del Covid e, per l’edizione 2025, il cartellone è più ricco che mai. Nonostante le

ristrettezze in cui versano molti Comuni, quelli che hanno scelto di aderire al nostro progetto

dimostrano coi fatti di aver compreso l’importanza di una manifestazione che mantiene acceso il

‘sacro fuoco’ dell’amatoriale”. “Anche per il 2025 la Provincia di Vicenza in collaborazione con FITA

Vicenza, ha creduto nel progetto TPV – prosegue Davide Berna, coordinatore della rassegna –

coinvolgendo ben 25 comuni che daranno spazio agli spettacoli delle compagnie associate a Fita

Vicenza. E’ un cartellone eterogeneo che proseguirà fino al termine di novembre. I diversi

repertori teatrali accompagneranno il pubblico con leggerezza, ironia e, perché no, con qualche

spunto su cui riflettere. Il tratto distintivo che accomuna le tante compagnie Fita è la passione per

il teatro e il desiderio di mettersi in gioco, per regalare un po' di spensieratezza alle platee”.

Ingresso a 9 euro