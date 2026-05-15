venerdì 22 maggio

Sesta edizione per la rassegna, promossa dalla Federazione Italiana Teatro

Amatori regionale in collaborazione con i Comitati provinciali

FITA Veneto – Prima serata del festival regionale “Pillole di

Teatro”: venerdì 22 maggio 2026 al Teatro Cà Balbi la selezione

per la provincia di Vicenza

Venerdì 22 maggio alle ore 20:30, presso il vicentino Teatro Cà Balbi in via Marco da Montegallo 4 a Vicenza, appuntamento con la serata di selezione dei due interpreti della provincia di Vicenza che accederanno alla finalissima della sesta edizione del Festival regionale del monologo “Pillole di Teatro”, promosso da FITA Veneto, d’intesa con i suoi Comitati provinciali, il sostegno della

Regione Veneto e il patrocinio dei Comuni ospitanti. La serata, presentata dalla regista Liliana Boni e dall’attore Fabio Pegoraro, vedrà esibirsi 12 candidati: Adalberto Zanella, Ilaria Mutterle, Lisa Frison, Barbara Olieri, Noemi Danieli, Sara Segato, Rita Pellizzari, Claudia Beggiato, Marco Casarotto, Vivian Aida Melania, Slagiana Markovic e Veronica Cortese; ognuno di essi avrà a disposizione una manciata di minuti per dimostrare il proprio talento dando prova di ritmo, dizione, capacità interpretativa del testo e originalità. La giuria sarà composta dall’attrice e speaker Martina Pittarello, dall’attore e regista Pino Costalunga e dal giornalista Filippo Bordignon. Al termine della serata verranno annunciati i due interpreti vincitori della selezione provinciale vicentina, che accederanno alla finalissima programmata per venerdì 11 settembre alla Sala Bisceglie del Cen.Ser di Rovigo. “Anche per questa nuova edizione abbiamo riscontrato il vivo interesse da parte dei nostri iscritti – evidenzia il presidente di FITA Veneto Emilio Zenato – sono state decine e decine le candidature pervenute da ognuna delle sei Province affiliate, con proposte eclettiche e particolarmente originali; ciò conferma la bontà di una rassegna che, ci auguriamo, incontrerà anche il favore del pubblico, chiamato ad applaudire le migliori performance”. Le prossime selezioni si terranno giovedì 25 giugno (Rovigo), venerdì 26 giugno (Verona), giovedì 2 luglio (Treviso), sabato 11 luglio (Venezia), sabato 18 luglio (Padova) e serata finale venerdì 11 settembre a Rovigo.

Ingresso libero.

Informazioni e aggiornamenti su www.fitaveneto.org, oltre che nelle pagine Facebook di FITA Veneto e dei

Comitati provinciali della Federazione.

Per informazioni: fitaveneto@fitaveneto.org, fitavicenza@fitavicenza.it (comitato provinciale)

oppure 0444 324907 e 3349112228 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13).