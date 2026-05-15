Il Dolomiti Blues&Soul Festival celebra nel 2026 un traguardo leggendario: la sua 25ª edizione. Un quarto di secolo di grande musica che torna a far vibrare il cuore delle Dolomiti Bellunesi, territorio di ineguagliabile bellezza riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità. L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale San Vito Blues&Soul, riconferma la sua collaudata squadra e qust’anno il festival assume un significato ancora più profondo nel ricordo di Cosimo Scozzari, storico membro del direttivo scomparso lo scorso dicembre. Il festival non è solo una rassegna musicale, ma un’esperienza turistica immersiva che invita a scoprire i borghi dell’Alto Cadore tra panorami mozzafiato e tradizioni locali, confermandosi una finestra privilegiata sulla cultura dolomitica. ­ IL PROGRAMMA 2026 Un cartellone d’eccellenza che spazia dal blues rurale al funk travolgente, con artisti di fama internazionale: 18 luglio – Pieve di Cadore, Piazza Tiziano (ore 21:00): FIREPLACES Gruppo italiano devoto alla “roots music” americana (Neil Young, Springsteen). Noti come “Joy Providers”, il loro show energico fonde gospel e rock, finendo spesso in mezzo al pubblico in stile busker. 24 luglio – Laggio di Cadore, Conchiglia Eventi (ore 21:00): CHILL HOUSE JAZZ PARTY Un sound originale che fonde basi elettroniche e percussioni con il talento di Giovanni Masiero al sax e Luciano Buoisi alla keytar. 25 luglio – Nebbiù (Pieve di Cadore), Antica Chiesa di S. Bartolomeo (ore 18:00): DIALOGANDUO TRIO Un dialogo appassionato tra voce, contrabbasso e pianoforte che attraversa bossa nova, swing e pop. 25 luglio – Valle di Cadore, Sala Polivalente (ore 21:00): THE SACRED ROOTS Mauro Ferrarese e Alessandra Cecala esplorano il folk d’anteguerra, dal blues delle origini al gospel, con l’aggiunta dell’armonica di Andrea Di Giuseppe. 31 luglio – S. Vito di Cadore, Segheria De Vido (ore 21:00): GLI ALLIGATORI SWING TRIO Un tuffo nello swing dinamico degli anni ’20 e ’30 con chitarra resofonica, tromba e basso tuba. 1 agosto – Cibiana di Cadore, Piazza Masariè (ore 21:00): LITTLE PAUL & THE SUPER VAMPERS Paolo Ganz, pioniere dell’armonica blues in Italia, porta la sua esperienza internazionale in uno show carico di feeling. 2 agosto – Zoppè di Cadore, Piazza Masi Simonetti: GLORIA ILLESI TRIO Un viaggio essenziale e diretto tra jazz, soul e cantautorato italiano. 7 agosto – Borca di Cadore, Chiesa N.S. Signora del Cadore (ore 21:00): SUPERDOWNHOME Duo blues rurale contaminato da punk e rock’n’roll, vanta collaborazioni con Popa Chubby e Charlie Musselwhite. 8 agosto – San Vito di Cadore, Sala Congressi (ore 21:00): LOU MARINI & THE ITALIAN GROOVERS Il leggendario sassofonista dei Blues Brothers, Lou Marini, unisce le forze con Enzo Zirilli per un supergruppo jazz, soul e funk. 9 agosto – Cortina d’Ampezzo, Piazza Dibona (ore 18:00): THE TWISTERS with ALICE VIOLATO Formazione storica dal sound originale che fonde blues, funky e soul, guidata dalla grinta vocale di Alice Violato. 13 agosto – San Vito di Cadore, P.le A. Menegus (ore 21:00): MICHAEL DOTSON Direttamente da Chicago, il già membro dei Teardrops di Magic Slim porta il blues elettrico più autentico, accompagnato da una band italiana d’eccezione. 15 agosto – Borca di Cadore, Hotel Boite (ore 21:00): WILD CATS feat. ENRICO CRIVELLARO Un Ferragosto tra rock & roll e blues con la chitarra “stellare” di Crivellaro, artista apprezzato a livello mondiale. 16 agosto – Val di Zoldo, Loc. Palma (ore 18:00): FUNKTRAIL Un quintetto votato al groove: un repertorio tra James Brown, Aretha Franklin e Pino Daniele per far ballare il pubblico. 21 agosto – Borca di Cadore, Ex Stazione Ferrovia (ore 21:00): SIR JOE POLITO BAND Sergio “SirJoe” Polito presenta il nuovo album “Black & White”, un lavoro maturo tra composizioni originali e tributi a Stephen Stills e David Crosby. 22 agosto – San Vito di Cadore, Sala Congressi (ore 21:00): SARAH JANE MORRIS & GIANNI VANCINI BAND Un duo stellare: l’icona del jazz moderno Morris e l’ambasciatore dello smooth jazz Vancini in un concerto dedicato al ricordo di Cosimo Scozzari. 23 agosto – Belluno, Carcere di Baldenich (ore 16:00): MAX LAZZARIN & LORENZO MADINI Concerto Solidale: il festival porta la musica come strumento di inclusione tra le mura del carcere, con il piano blues di Max Lazzarin, vincitore dell’Italian Blues Challenge. EVENTI COLLATERALI E PREMI L’edizione 2026 si arricchisce di iniziative di alto valore sociale e culturale: ANGELIC-ART : Partnership dedicata ad Angelica Conte, per riflettere sul mondo giovanile attraverso pittura, scrittura e cinema legati alla musica.

: Partnership dedicata ad Angelica Conte, per riflettere sul mondo giovanile attraverso pittura, scrittura e cinema legati alla musica. Premio alla memoria di Bortolo De Vido : Assegnato all’artista più originale del festival.

: Assegnato all’artista più originale del festival. Premio alla memoria di Francesco Rosa: Destinato a chi si è distinto nella promozione della cultura sul territorio. INFORMAZIONI E PREVENDITE La maggior parte degli eventi è a offerta libera consapevole. Per i concerti di Lou Marini e Sarah Jane Morris (Ingresso € 20,00), prevendite presso l’Ufficio Turistico di San Vito di Cadore.