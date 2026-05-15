ConcertoFeaturedVerona

LA STELLA DEL VIOLINO BOUCHKOV DEBUTTA AL TEATRO FILARMONICO NEL CONCERTO NUOVO MONDO

Redazione
Redazione
43
Jazz& Image, Karima & Walter Ricci e Sarah Jane Morris in concerto
Francesco Montanari gioca a “Poker”
Santa Cecilia, Grigory Sokolov interpreta Mozart e Beethoven
La Camerata de’Bardi in Palazzo dei Vicari per la Festa della Toscana
Fondazione Musica per Roma, gli appuntamenti 1-8 gennaio 2023
Condividi questo articolo
Articolo precedente Il Teatro Regio celebra i suoi 197 anni di vita
Articolo successivo Dolomiti Blues&Soul Festival

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

By Heart
By Heart di Tiago Rodrigues al Festival Presente Indicativo 2026
Festival/Rassegna Recensioni/Articoli
LUCA ARGENTERO in E’ questa la vita che sognavo da bambino?
Bologna Prosa
Masterclass e giuria internazionale alla scuola di ballo
Catanzaro Danza/Balletto
Ravenna Festival
Festival/Rassegna Ravenna