XXIV Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra, l’edizione 2025 dedicato a Giovanni Pierluigi da Palestrina

Dall’8 al 12 novembre 2025 a Roma e Vaticano
Dall’8 al 12 novembre 2025 a Roma e Vaticano torna la XXIV edizione del Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra che nel 2025 sarà dedicato a Giovanni Pierluigi da Palestrina nel Cinquecentenario della sua nascita
A perenne ricordo delle parole che Papa Paolo VI, oggi Santo, rivolse agli artisti nel discorso che chiudeva il Concilio Vaticano II nel 1965: “Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza, come la verità, è ciò che infonde gioia al cuore degli uomini, è quel frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che unisce le generazioni e le fa comunicare nell’ammirazione”.
Sabato 8 novembre 2025 ore 12:00
Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio
Santa Messa
Regensburger Domspatzen
Christian Heiß, Direttore
Sabato 8 novembre 2025 ore 21:00
Basilica Papale di Santa Maria Maggiore
Giovanni Pierluigi da Palestrina, Missa Confitebor tibi domine
Gregorio Allegri, Miserere
Costanzo Festa, Quam pulchra es
Josquin Desprez, Praeter rerum seriem
Giovanni Pierluigi da Palestrina, Laudate pueri
The Tallis Scholars
Peter Phillips, Direttore
Domenica 9 novembre 2025 ore 12:00
Palazzo della Cancelleria
Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia concertante in Mi bemolle maggiore K 364
per violino, viola e orchestra
Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia n.3 in la minore op.56 Scozzese
Orchester des Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands
Christof Harr, Direttore
Domenica 9 novembre 2025 ore 21:00
Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura
Elevazione Spirituale con musiche di Giovanni Pierluigi da Palestrina
Regensburger Domspatzen
Christian Heiß, Direttore
Lunedì 10 novembre 2025 ore 21:00
Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura
Gioachino Rossini, Stabat Mater
Orchestra e Coro della Fondazione Arena di Verona
Eleonora Buratto, soprano
Agnieszka Rehlis, mezzosoprano
Marco Ciaponi, tenore
Adolfo Corrado, basso
Francesco Ivan Ciampa, Direttore
Martedì 11 novembre 2025 ore 21:00
Basilica Papale di San Giovanni in Laterano
Elevazione spirituale con musiche di Giovanni Pierluigi da Palestrina,
Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach e Felix Mendelssohn Bartholdy
Hamburger Knabenchor
Luiz de Godoy, Direttore
Mercoledì 12 novembre 2025 ore 9:30
Piazza San Pietro
Udienza Generale con il Santo Padre