XXIV Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra, l’edizione 2025 dedicato a Giovanni Pierluigi da Palestrina

Dall’8 al 12 novembre 2025 a Roma e Vaticano

Dall’8 al 12 novembre 2025 a Roma e Vaticano torna la XXIV edizione del Festival Internazionale di Musica e Arte Sacra che nel 2025 sarà dedicato a Giovanni Pierluigi da Palestrina nel Cinquecentenario della sua nascita

A perenne ricordo delle parole che Papa Paolo VI, oggi Santo, rivolse agli artisti nel discorso che chiudeva il Concilio Vaticano II nel 1965: “Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno di bellezza per non sprofondare nella disperazione. La bellezza, come la verità, è ciò che infonde gioia al cuore degli uomini, è quel frutto prezioso che resiste al logorio del tempo, che unisce le generazioni e le fa comunicare nell’ammirazione”.

Sabato 8 novembre 2025 ore 12:00

Chiesa di Sant’Ignazio di Loyola in Campo Marzio

Santa Messa

Regensburger Domspatzen

Christian Heiß, Direttore

Sabato 8 novembre 2025 ore 21:00

Basilica Papale di Santa Maria Maggiore

Giovanni Pierluigi da Palestrina, Missa Confitebor tibi domine

Gregorio Allegri, Miserere

Costanzo Festa, Quam pulchra es

Josquin Desprez, Praeter rerum seriem

Giovanni Pierluigi da Palestrina, Laudate pueri

The Tallis Scholars

Peter Phillips, Direttore

Domenica 9 novembre 2025 ore 12:00

Palazzo della Cancelleria

Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia concertante in Mi bemolle maggiore K 364

per violino, viola e orchestra

Felix Mendelssohn Bartholdy, Sinfonia n.3 in la minore op.56 Scozzese

Orchester des Christlichen Jugenddorfwerk Deutschlands

Christof Harr, Direttore

Domenica 9 novembre 2025 ore 21:00

Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura

Elevazione Spirituale con musiche di Giovanni Pierluigi da Palestrina

Regensburger Domspatzen

Christian Heiß, Direttore

Lunedì 10 novembre 2025 ore 21:00

Basilica Papale di San Paolo fuori le Mura

Gioachino Rossini, Stabat Mater

Orchestra e Coro della Fondazione Arena di Verona

Eleonora Buratto, soprano

Agnieszka Rehlis, mezzosoprano

Marco Ciaponi, tenore

Adolfo Corrado, basso

Francesco Ivan Ciampa, Direttore

Martedì 11 novembre 2025 ore 21:00

Basilica Papale di San Giovanni in Laterano

Elevazione spirituale con musiche di Giovanni Pierluigi da Palestrina,

Antonio Vivaldi, Johann Sebastian Bach e Felix Mendelssohn Bartholdy

Hamburger Knabenchor

Luiz de Godoy, Direttore

Mercoledì 12 novembre 2025 ore 9:30

Piazza San Pietro

Udienza Generale con il Santo Padre