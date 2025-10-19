Fondazione Musica per Roma, gli appuntamenti dal 19 al 26 ottobre 2025

Spazio agli eventi della Casa del Jazz dal 19 al 26 ottobre a Roma.CASA DEL JAZZDomenica 19 ottobre 2025
Alle 18.00 – Gegè Munari New Quintet
Sala Armando Trovajoli
Giovedì 23 ottobre 2025
Alle 19.30 – una striscia di Terra feconda
Residenza artistica New Born
Sala Armando Trovajoli
Venerdì 24 ottobre 2025
Alle 19.30 – Antonio Floris
Sala Armando Trovajoli
Sabato 25 ottobre 2025
Alle ore 19.30 e ore 21.00 – Mario Corvini Big Band con Daniele Tittarelli
Sala Armando Trovajoli
Domenica 26 ottobre 2025
Alle 18.00 e ore 21.00 – Roberto Tarenzi Trio
Sala Armando Trovajoli