Romaeuropa, gli appuntamenti da martedì 21 a lunedì 27 ottobre

MOTUS; ANNI LUCE; Ghost Track E Kae Tempest fra gli eventi della settimana

Spazio agli appuntamenti del Romaeuropa da martedì 21 ottobre lunedì 27 ottobre, fra MOTUS; ANNI LUCE; Ghost Track E Kae Tempest.Dal 21 al 26 ottobre | TEATRO – KIDSTeatro IndiaChiara Guidi | SocietasBuchettinoh: orari vari

Torna al Romaeuropa Festival Buchettino, lo spettacolo realizzato nel 1995 da Societas Raffaello Sanzio (oggi Societas) e presto diventato un vero e proprio culto della scena teatrale internazionale conquistando generazioni di bambini in Europa, in Cile, Giappone, Corea e Taiwan, con rappresentazioni anche in lingua sarda. Ambientato in una grande camera da letto in legno, illuminata fiocamente, lo spettacolo invita i giovani spettatori in piccoli lettini per ascoltare una fiaba che gradualmente prende vita attraverso il suono. Voci, rumori e sussurri, trasformano questo spazio in un universo tangibile e misterioso abitato dal fruscio di passi lontani, dal cigolio di porte e dalla voce narrante che sembra fondere e plasmare suoni provenienti da un mondo lontano. I rumori prodotti dal vivo intorno alla stanza danno corpo ai personaggi della storia: Buchettino, i suoi fratelli, i genitori, il temibile orco. Ecco che la camera diventa così una grande cassa di risonanza, un luogo in cui il confine tra sogno e realtà si fa sottile, in cui l’immaginazione prende forma e la fantasia può diventare per un attimo realtà. Dal testo dello spettacolo è nata una pubblicazione di Orecchio Acerbo illustrata da Simone Massi.

21 → 23 ottobre | TEATRO – ULTRA REF / ANNI LUCE

Prima nazionale

Mattatoio

Pietro Angelini – Pietro Turano

Several Love’s Requests

21 Ott h: 20.00 – 22 Ott h: 22.00 – 23 Ott h:19.00

Il regista e attore Pietro Angelini incontra Pietro Turano (attore, autore e attivista, tra i protagonisti di SKAM Italia) in Several Love’s Requests, un’indagine performativa sul desiderio maschile nata dall’attraversamento delle videochat online. Slanci, sfoghi, paure e segreti confidati a mezza bocca fra estranei, tradiscono le svariate richieste d’amore da cui emerge l’incosciente bisogno di uno spazio di confronto intimo tra maschi.

In questo luogo immateriale le svariate richieste d’amore confondono i ruoli, ristabilendo continuamente le relazioni. Solitudine, desiderio, corpo e immaterialità, dialogo e confessione, identità e segreti si mescolano in scena. Perchè qui tutto parla di uomini, ma fra uomini non si parla.

21 → 22 ottobre | TEATRO – ULTRA REF / ANNI LUCE

Prima nazionale

Mattatoio

Caterina Marino

La futura classe dirigente

21 Ott h: 21:30 – 22 Ott h: 19:00

La futura classe dirigente di Caterina Marino è uno spettacolo che dà voce ai bambini, tra i 6 e i 13 anni, invitandoli a riflettere su un futuro che sembra sempre più incerto. Interpellati su problemi legati al cambiamento climatico e alle sfide che il mondo si trova ad affrontare, i piccoli raccontano la loro visione del domani, mettendo in luce la disconnessione e la difficoltà di comprendere il mondo che gli adulti stanno costruendo. Lontano dalla retorica e dal senso di colpa, lo spettacolo si concentra sulle possibilità di cambiamento, guardando alle azioni del presente con uno sguardo nuovo, più aperto e senza giudizi. Un atto d’amore, crudo e complesso, verso le generazioni future, che dovranno vivere in un mondo plasmato dalle nostre scelte.

22 → 23 ottobre | TEATRO – ULTRA REF / ANNI LUCE

Prima Nazionale

Mattatoio

Alice Sinigaglia

Uno spettacolo gigantesco

22 Ott h: 20:30 – 23 Ott h: 20:30

Alice Sinigaglia affronta Gargantua e Pantagruele di Rabelais in un progetto teatrale che si colloca a metà fra un viaggio psichedelico ed un dottorato di ricerca. Uno spettacolo Gigantesco invita in un mondo strano e provocatorio, un viaggio teatrale che fa esplodere i meccanismi del comico e del grottesco. Tra risate e paradossi, ci si addentra nella bocca di Pantagruele, cercando una realtà che sfida la logica e la percezione estetica, e dove prende vita un inno alla libertà di immaginazione, al caos che diventa bellezza. «Ridendo sul brutto e lo storpio, studiando con grande dovizia quel ghiotto pasticcio che è il mondo, noi, filosofi della scemenza, consorzio da barzelletta, ci riserviamo il piacere di presentare il nostro inutile scarabocchio sul diverso e sull’uguale, niente di più di una variazione a una dimensione dell’eterno variare di tutte le dimensioni. A voi il nostro grasso capriccio delirante – il nostro spettacolo gigantesco – la nostra incomprensibile lezione di estetica» scrive la regista.

Dal 22 al 26 ottobre | TEATRO

Prima nazionale full version

Teatro Vascello

MOTUS

Frankenstein_diptych (love story + history of hate)

h: 21:00 (feriali) – Dom 26.10 h: 17:00

La compagnia italiana Motus presenta per la prima volta insieme i due capitoli del proprio progetto dedicato alla figura di Frankenstein: Frankenstein_diptych (love story + history of hate). Se nel primo capitolo la solitudine della scrittrice Mary Shelley e delle sue creature diventa spunto per esplorare il confine tra umano e non-umano, in A History of Hate tratta di quell’inceppo del meccanismo amoroso che provoca un ribaltamento dalle conseguenze irreversibili. È qui che l’amore, inaspettatamente, si trasforma in odio, la benevolenza in violenza, e le creature, inascoltate e isolate, si fanno mostri. Come nel romanzo di Shelley, dove la creatura è un “infelice”, qui il mostro nasce dalla solitudine, dalla sofferenza, e dal rifiuto, in un continuo, doloroso tentativo di trovare un posto nel mondo.

24 ottobre | GHOST TRACK – ULTRA REF

Mattatoio

Gioia Salvatori – Simone Alessandrini – Associazione Vanvera

CANZONETTE – Tentativi sparsi per ri-fare l’amore

h: 18:00 + 19:00 + 21:00 + 22:00

CANZONETTE_Tentativi sparsi per ri-fare l’amore interventi musicali Francesco Iacopo Schiavo e con Associazione Vanvera (cura e produzione de Il Cuore Scoperto, podcast e libro).

main host Gioia Salvatori

coordinamento musicale Simone Alessandrini

SCALETTA DI PUNTATA 24 OTTOBRE

Episodio 18.00

Io, te, il cane, il mutuo_ Cosa vuole la coppia da noi e noi dalla coppia?

Episodio 19.00

Comprami_ il supermercato degli affari sentimentali, dell’amore, del sesso

pausa Karaoke! (Galleria delle Vasche)

Episodio 21.00

Brutta e Vecchia_ questo povero corpo deve sempre piacere?

Episodio 22.00

Romanticismo e sottomissione_ la ragazza da salvare, il bad boy e altri mostri contemporanei

Ghost Track ritorna nell’ambito di ULTRA REF con una forma nuova e ancora più intima. Come un pop- up che compare a sorpresa, questa nuova edizione, prevede quattro appuntamenti che invitano lo spettatore a non fare il timido e a sedersi attorno ad un tavolo dove accade qualcosa che prima non c’era e invece eccolo lì. Sembra una cena fra amici, ma forse è una conferenza; assomiglia ad un talk informale ed invece è uno show. Gioia Salvatori e le musiche di Simone Alessandrini accoglieranno ogni sera gli spettatori con un bicchiere in mano per scoprire i temi, le storie ed i mondi di quattro special guests e conoscerle da vicino.

L’amore è solo quella rogna che leggiamo nei libri? Possiamo superare lo strazio romantico? Cosa vogliamo dall’incontro amoroso e dal sesso? E dalle canzonette? E dal desiderio? Una serata che è un dialogo sui nostri desideri del dentro e del fuori; una riflessione con le ragazze de Il Cuore Scoperto, versione italiana del celebre podcast francese Le Coeur sur la table di Victoire Tuaillon.

Per questa nuova edizione di Ghost Track, Gioia Salvatori incontra in ogni puntata ospiti differenti e, insieme a loro, affronta un tema principale attraverso momenti performativi, canzoni, interviste e occasioni di interazione con il pubblico.

Ogni serata è strutturata in quattro slot da 30 minuti, ciascuno unico e dedicato ad un diverso approfondimento del tema, che si arricchisce e si trasforma nel dialogo con l’ospite di puntata.

Il pubblico può scegliere liberamente come partecipare: acquistare un biglietto per un singolo slot, assistere a due o tre momenti, oppure optare per il mini-abbonamento di puntata, che permette di vivere l’intera esperienza della serata, partecipando a tutti e quattro gli appuntamenti in programma.

Puoi acquistare uno o più slot per questo spettacolo tramite il nostro Box Office telefonico e fisico.

25 → 26 ottobre | TEATRO – ULTRA REF / ANNI LUCE

Mattatoio

Irene Mantova

Powered By REF: 612-ter

Sab 25.10 h: 19:00 – Dom 26.10 h: 17:00

Giunto alla sua sesta edizione, Powered by REF è il progetto che, all’interno della sezione Anni Luce a cura di Maura Teofili, seleziona tre proposte di artisti under 30, offrendo loro un percorso di formazione e sviluppo, con l’obiettivo di ampliare le opportunità per le nuove generazioni del teatro. Le giornate di Powered by REF segnano il primo incontro pubblico con i lavori degli artisti selezionati: un’occasione per condividere frammenti di spettacolo, visioni, percorsi e processi creativi in divenire.

L’articolo 612-ter del codice penale riguarda il reato di “diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”, reato più comunemente conosciuto con il nome di “revenge porn”.

612-ter è un lavoro che nasce da un’esperienza personale dell’attrice: la scoperta, nel 2020, di una chat contenente foto di ragazze nude, tra cui la sua, creata dal suo ex fidanzato e dai suoi amici. Questo è il racconto di una ferita che è personale, ma che ha anche valenza universale; una storia che riguarda tante e tanti.

Un lavoro a partire dai temi del consenso, del corpo, della loro relazione con il digitale; un viaggio alla ricerca di senso e di giustizia, narrato mai con pietismo, ma con ironia sferzante e giocosa.

25 → 26 ottobre e | TEATRO – ULTRA REF / ANNI LUCE

Mattatoio

Andrea Fabris

Powered By REF: Aion

Sab 25.10 h: 19:00 – Dom 26.10 h: 17:00

Un corpo solo attraversa il processo creativo come terreno fragile: tenta, fallisce, insiste. AION è un’azione performativa tra movimento e suono che utilizza la pantomima come pratica espressiva e il corpo come strumento d’indagine dell’ambiente circostante. In risposta al movimento del performer, un algoritmo genera in tempo reale uno scambio costante fra suono acustico, elaborazione digitale e voce umana. All’interno di questa dimensione, il performer si fa corpo critico, divincolandosi da una quotidianità satura d’ informazioni che promettono senso ma si rivelano svuotate nel loro significato. Tra impulso e controllo, gesto umano e macchina, informazione e suo messaggio, AION mette in scena l’ambigua rincorsa del provare senza riuscire mai, in un mondo che concede l’illusione di esprimersi mentre trasforma la libertà in una forma più sottile di schiavitù.

25 → 26 ottobre e | TEATRO – ULTRA REF / ANNI LUCE

Mattatoio

Annalisa Limardi

Powered By REF: Tre

Sab 25.10 h: 19:00 – Dom 26.10 h: 17:00

Un’indagine autobiografica che prende le mosse dalla relazione tra tre sorelle: tre individualità segnate da corpi, specificità e abilità diverse, che cercano, in quella distanza, uno spazio possibile di incontro.

Tre affronta il tema della diversità interrogando le dinamiche familiari, la percezione sociale e la difficoltà di raccontare la complessità senza cadere nei luoghi comuni. Un progetto che riflette sul linguaggio, sulla cura e sul bisogno di riformulare il nostro rapporto con l’altro.

“Siamo tre sorelle – Annalisa, Paola e Benedetta – e non potremmo essere più diverse l’una dall’altra.”

25 ottobre | MUSICA

Presentato da ALL THINGS LIVE ITALIA in collaborazione con Romaeuropa Festival

Hacienda Roma

Kae Tempest

UK & EU Tour

h: 21:00

Romaeuropa Festival è lieto di ospitare, in collaborazione con ALL THINGS LIVE ITALIA e Hacienda, la prima data italiana del tour europeo di Kae Tempest in occasione dell’uscita del suo nuovo album Self Titled. Progetto intimo e potente, l’album nasce dalla collaborazione con Fraser T Smith, produttore vincitore di Grammy, già al fianco di Adele e Stormzy. Composto da dodici tracce, si rivela, anche grazie a questa collaborazione, come il lavoro più personale di Tempest. La sinergia ha dato vita a un’esplosione di idee e nuove direzioni: Kae ha preso parte attiva alla produzione e ha scelto di scrivere in prima persona, dando voce in modo diretto e sincero alla propria storia. Il risultato è un disco che riconnette l’artista alle proprie radici hip hop, rendendo al tempo stesso un omaggio delicato al pop contemporaneo: un’opera intensa, vibrante ed emozionante al cui cuore si trova una lettera d’amore al sé più giovane: un dialogo a distanza nel tempo fatto di persone, di luoghi, di esperienze che hanno contribuito a forgiare l’identità artistica e personale di Kae. Tra le collaborazioni spiccano Neil Tennant, Young Fathers, Connie Constance e Tawiah. Self Titled è un nuovo capitolo audace e una riflessione profonda che conferma Tempest tra le voci e le penne più originali della musica, della narrazione e della poesia contemporanea