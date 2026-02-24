Il ritorno italiano di

MAX RICHTER

il maestro della musica contemporanea in tour

27 Febbraio 2026

Firenze – Teatro del Maggio

01 Marzo 2026

Roma – Auditorium Parco della Musica, Sala Santa Cecilia

Dopo un acclamato tour mondiale che ha fatto tappa in Italia nell’ estate 2025, il celebre compositore e musicista britannico Max Richter torna in Italia con due nuovi appuntamenti. Il 27 febbraio salirà sul palco del Teatro del Maggio di Firenze, mentre l’ 1 marzo si esibirà presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma. Richter porterà in scena uno spettacolo che sarà suddiviso in due parti: la prima parte con In A Landscape mentre la seconda The Notebook.

La notizia del tour è stata diffusa a pochi giorni dall’annuncio della colonna sonora originale del nuovo film di Chloé Zhao, Hamnet, firmata da Richter stesso. Il disco, edito da Decca Records, è disponibile in digitale dal 21 novembre 2025 e in vinile dal 9 gennaio 2026.

Considerato uno dei compositori più influenti e innovativi della sua generazione, Max Richter si è affermato per la sua capacità di fondere orchestrazioni classiche con elementi elettronici contemporanei. Le sue composizioni, in grado di tradurre in musica i sentimenti umani più profondi, hanno conquistato un pubblico globale, superando i tre miliardi di streaming. Oltre alla sua carriera solista, Richter è anche un prolifico collaboratore in ambiti multidisciplinari: ha scritto musiche per le sfilate Dior di Kim Jones, composto per coreografie di Wayne McGregor e collaborato con importanti registi come Denis Villeneuve, Martin Scorsese e Ari Folman, confermando la sua versatilità in ambito cinematografico e televisivo. Max Richter è inoltre co-fondatore, insieme alla partner e artista visiva Yulia Mahr, dello Studio Richter Mahr, un centro di produzione multimediale situato nella campagna dell’Oxfordshire, in Inghilterra. Lo studio, ricavato da un’antica casa colonica, è alimentato da tecnologie sostenibili come pannelli solari e pompe di calore. Immerso in oltre 12 ettari di bosco, lo spazio nasce per offrire un ambiente creativo sostenibile, aperto a talenti emergenti e artisti affermati.