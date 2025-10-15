ProsaRoma

NESSUNO DOPO DI TE

NESSUNO DOPO DI TE

Scritto e diretto da Guido Lomoro

Coreografie e Movimenti scenici Maria Concetta Borgese

con Tiziano Di Sora e Bruno Petrosino

Disegno luci Gloria Mancuso

Fotografia e Grafica Manuela Giusto

Produzione Teatrosophia

 

Dal 22 al 26 ottobre 2025 

Torna in scena a grande richiesta uno spettacolo alla sua “quarta vita”,  sempre richiesto e amato dal pubblico. Prodotto da TeatrosophiaNessuno dopo di te in scena da mercoledì 22 a domenica 26 ottobre rappresenta uno degli esempi più riusciti del sodalizio artistico tra Guido Lomoro e Maria Concetta Borgese: un incontro fecondo in cui parola e corpo si fondono, dando vita a un linguaggio scenico originale, intenso e universale.

Diego, benestante e apparentemente appagato, vive una vita ordinata ma segnata da un bisogno irrefrenabile di amare e di essere amato.

Mirko, invece, ha scelto di muoversi “ai margini”, sfruttando l’unico talento che crede di possedere. Esiste a metà, convinto di non meritare un destino diverso.

I loro percorsi si sfiorano più volte, fino al momento in cui l’incontro diventa inevitabile. Da lì prende forma una relazione intensa e fragile, consumata dentro una gabbia: un fragile equilibrio retto da un alibi condiviso, che consente a entrambi di continuare a vivere quell’amore proibito.

Diego, sfidando convenzioni e morale comune, insegue con ostinazione questo sentimento, lottando anche per restituire a Mirko una possibilità di rinascita. Ma Mirko, frenato dalla paura e da un profondo senso di rassegnazione, si chiude in sé stesso — fino a quando un evento, forse indotto, forse casuale, lo costringe a scegliere.

Eleggendo la componente performativa come linguaggio privilegiato, Nessuno dopo di te si muove su una trama sottile e sospesa: i dialoghi cedono spesso il passo al corpo e ai suoi gesti, le parole del quotidiano si intrecciano con la poesia, costruendo un racconto emotivo più che narrativo, dove ciò che non si dice pesa quanto ciò che si rivela.

Dopo lo spettacolo Teatrosophia avrà il piacere di offrire il suo consueto aperitivo ad artisti e pubblico!

Orari spettacolo:

Mercoledì, giovedì e venerdì – ore 21:00 – Sabato e domenica – ore 18:00

Biglietti:

Intero: euro 15,00 + tessera associativa

Ridotto: euro 12,00 + tessera associativa

Prenotazioni:

https://www.teatrosophia.it/index.php?view=article&id=88&catid=9

 

N.B: Per accedere alla prenotazione è necessaria la registrazione all’Associazione Culturale Teatrosophia per la sottoscrizione della tessera associativa che sarà valida per tutta la stagione 2025/2026.

https://www.associazioneteatrosophia.it/index1.asp

Info: 

info@teatrosophia.com

0668801089-3533925682

Whatsapp: https://wa.me/+393533925682

