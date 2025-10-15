Giovedì 16 ottobre ore 21,00

Spazio Rossellini

Giovedì 16 ottobre ore 21,00

IL SESSO DEGLI ANGELI

di Roberto Castello / ALDES coreografia, regia, musica Roberto Castello danza Erica Bravini, Ilenia Romano

produzione ALDES

con il sostegno di MIC – Ministero della Cultura, Regione Toscana / Sistema Regionale dello Spettacolo

Allo Spazio Rossellini di Roma, polo culturale multidisciplinare della Regione Lazio gestito da ATCL, giovedì 16 ottobre, Il Sesso Degli Angeli, di Roberto Castello/ALDES, coreografia, regia, musica Roberto Castello, danza Erica Bravini, Ilenia Romano. “Con un mondo teatrale che nei momenti critici si rivela immancabilmente più incline al silenzio e al riposizionamento tattico che all’assunzione di posizioni coraggiose. Poi lo slancio polemico a poco a poco si è sgonfiato ed ha cominciato ad emergere qualcosa che è forse riconducibile agli anni della mia formazione. Tempi in cui, tra reminiscenze avanguardiste e influenze delle filosofie orientali, in molti erano alla ricerca della potenza espressiva dei corpi e della loro assoluta, nuda presenza nel momento della rappresentazione. Una ricerca di una centralità dell’umano (assoluto), tra mistica, filosofia e psicanalisi che rispondeva a domande di un’altra epoca ma che forse torna oggi ad assumere un senso in questo tempo di smarrimento in cui si sopravvive confidando in futuribili tecnologie salvifiche, nelle invisibili mani del mercato, nelle intelligenze artificiali e nelle migrazioni su Marte, ma in cui non capita praticamente mai di trovarsi fisicamente con altri nello stesso luogo e confrontarsi sul senso di ciò che ognuno fa ogni giorno. Ma, anche se sono sicuramente queste le riflessioni alla base dello spettacolo, “Il sesso degli angeli” in realtà, coerentemente con il titolo, non ha alcun argomento. Si limita a collocare in una scena scabra due interpreti che, con assoluta concentrazione, eseguono una partitura asimmetrica, capricciosa, a tratti bislacca, che alla fine, forse, lascerà anche trasparire, in filigrana, qualcosa di riconducibile alla dimensione angelica.” (Roberto Castello)

“Ilenia Romano ed Erica Bravini sono tra le danzatrici più stupefacenti di questi giorni. (…) Entrambe vantano una qualità tecnica che va al di là del mero virtuosismo e che continua a farne le danzatrici perfette per quel personale “teatro di danza” (Valentina Valentini) allusivo, crepitante, esigente, che #robertocastello porta da trent’anni sulle scene. Un lessico corporeo, quello da lui adoperato, che è fatto di presenza fulminea e non mediata del gesto sia quando si esprime internamente a un discorso, sia quando si richiede, come spesso accade, un cambio d’argomento e di livello comunicativo. Un linguaggio che si imbeve continuamente di cose, allo stesso tempo lontano da ogni astrazione e da ogni crasso mimetismo, in cui gli sguardi non sono meno importanti dei passi (…) e che, partendo da elementi rigorosamente danzati, si apre alle manifestazioni più formicolanti di un mondo inafferrabile come l’attuale, confermando alla danza la qualifica di discorso sull’oggi…”

Spazio Rossellini

via della vasca navale 58 – Roma

per info: 3452978091 – info@spaziorossellini.it

www.spaziorossellini.it

intero online: €14,50 + d.p.

intero botteghino: €15,00

ridotto botteghino (under 18 e over 65): €12,00

Parcheggio gratuito e custodito fino ad esaurimento posti da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. L’ingresso del parcheggio è in via della Vasca Navale 70.

www.atcllazio.it



Facebook

ATCL – Circuito Multidisciplinare del Lazio https://www.facebook. com/atcl1

Instagram

ATCL Lazio https://www.instagram. com/atcl_lazio/

Ufficio Stampa:

Maurizio Quattrini +39 338 8485333 maurizioquattrini@ yahoo.it

Area Comunicazione:

Andrea Maurizi +39 328 1125107 maurizi@atcllazio.it

Claudia Basile +32 473 239912

Fabio Carosi +39 348 7167286 carosi.comunicazione@ gmail.com

Social media e podcast:

Maria Genovese +39 329 1850820 mariagenoveseatcl@ gmail.com