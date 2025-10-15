FeaturedFirenzeProsa

Ottobre in scena: misteri, emozioni e un viaggio tra vita e memoria

Redazione
Redazione
85

Contents
Ottobre in scena: misteri, emozioni e un viaggio tra vita e memoriaDa Firenze a Scandicci, quattro appuntamenti per vivere il teatro come esperienza: il gioco del Tè con delitto, le voci dei classici in Tracce di Umanità, la magia del Día de Muertos e il ritorno di In sua movenza è fermo alla Pergola.

Teatrionline ringrazia ChiantiBanca per il sostegno

Teatrionline ringrazia ChiantiBanca per il sostegno

You Might Also Like

“Notturno. La ragione al sonno” tratto da “La Casa del Sonno” di Jonathan Coe
Pazzo d’amore
Sigmund e Carlo
Orchidee
G.G – Atto unico con molti falsi e qualche verità sulla vita privata di Girolamo Gigli, Sanese
Condividi questo articolo
Articolo precedente “iGirl”: Rito Scenico e Tempesta Transumante, Federica Rosellini al Festival delle Colline Torinesi
Articolo successivo IL SESSO DEGLI ANGELI

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Romaeuropa Festival, la danzatrice Louise Lecavalier
Danza/Balletto Roma
Teatro Sala Umberto, L’importanza di chiamarsi Ernesto di Oscar Wilde
Commedia Roma
Spazio Diamante, Ad A.
Prosa Roma
Teatro Greco, Daniele Pecci e Sandra Toffolatti in Macbeth
Prosa Roma