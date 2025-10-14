“iGirl”: Rito Scenico e Tempesta Transumante, Federica Rosellini al Festival delle Colline Torinesi

Lo spettacolo “iGirl”, in scena al Teatro Astra nell’ambito del Festival delle Colline Torinesi – Torino Creazione Contemporanea, si configura come un evento dirompente e multidisciplinare, frutto di una convergenza creativa unica tra la drammaturga irlandese Marina Carr e l’artista e performer italiana Federica Rosellini. Il testo, scritto da Marina Carr – considerata una delle voci più incisive del teatro irlandese contemporaneo – è stato concepito per questi tempi di incertezza, strutturandosi in 21 quadri, arcani dei Tarocchi, che intrecciano frammenti poetici, odi a figure storiche ed epiche, e ricordi privati. Ne risulta un oggetto performativo ibrido e imprendibile, che la stessa scheda definisce “sciamanico, commovente, sconvolgente”. Federica Rosellini, qui in veste di performer e regista, trasforma il testo in un rito moderno che fonde teatro, videoarte (a cura di Rä di Martino) e la musica originale e sperimentale di Daniela Pes (con il sound design di GUP Alcaro). La Rosellini opera una vera e propria “sconfinamento nell’arte contemporanea”, creando un’esperienza scenica immersiva, accompagnata da suoni preistorici e un linguaggio “selvatico”. Il corpo di Federica Rosellini, sciamana guerriera che incide lo spazio teatrale dalla scena alla platea scalando i solchi della presenza, stando occhi negli occhi con il pubblico, lacera l’aria di parole e sguardi come un rasoio aperto, il suo corpo tatuaggio, campo di battaglia dell’umano, tavolozza incisa di segni, morti e resurrezioni, racconta quei corpi che non trovano spazio e tempo nelle narrazioni principali, con il testo tempesta transumante di Marina Carr che come una freccia attraversa lacerando il tempo sulla declinazione dell’umano dalla preistoria al futuro imperante, raccontando il passato dal tempo a venire. La Rosellini fa del suo corpo un veicolo di rifrazione e trasformazione, un corpo-graffito che narra storie marginali e silenziate, dando forma scenica a un testo che è esso stesso un uragano di deragliamenti espressivi. L’opera si pone dunque come un’indagine sulla condizione umana che, partendo dall’incertezza contemporanea, traccia una linea che connette la linea della storia scorsa al futuro tecnologico, utilizzando il linguaggio e l’immagine come strumento di cesura e rivelazione. In sintesi, “iGirl” è un’esperienza catartica e complessa, un punto di incontro cruciale per la nuova drammaturgia e le avanguardie performative, perfettamente in linea con la trentennale vocazione alla creazione contemporanea del Festival delle Colline Torinesi.

Visto l’11 ottobre 2025

Teatro Astra – Torino

iGirl

di

Marina Carr

traduzione

Monica Capuani e Valentina Rapetti

performer e regia

Federica Rosellini

video

Rä di Martino

musica originale

Daniela Pes

sound designer

GUP Alcaro

costumi e tatuaggi

Simona D’Amico

scenografia

Paola Villani

light designer

Simona Gallo

dramaturg

Monica Capuani

aiuto regia

Elvira Berarducci

assistente alla regia

Barbara Mazzi

in collaborazione con

Festival delle Colline Torinesi

coproduzione

TPE – Teatro Piemonte Europa, Teatro Stabile Bolzano, Elsinor – Centro di Produzione Teatrale

sostegno e debutto nazionale

Romaeuropa Festival

diritti di rappresentazione a cura di

THE AGENCY (London) LTD