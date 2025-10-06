Firenze, 13 settembre > 12 ottobre 2025

Teatrionline ringrazia ChiantiBanca per il sostegno

FESTIVAL FABBRICA EUROPA XXXII

ULTIMA SETTIMANA DEL FESTIVAL FABBRICA EUROPA XXXII

 MAR 7 e MER 8 OTTOBRE ore 21:00 – SEMIOTTAGONO DELLE MURATE

GEMMA HANSSON CARBONE – IL VANGELO DI CASSANDRA

 MER 8 OTTOBRE ore 19:00 e ore 21:00 – MUSEO SANT’ORSOLA

ATTRAVERSO SANT’ORSOLA

TEODORA GRANO: DAUGHTERS | POLIANA LIMA: ESTUDIO PARA UNA EXTRACCIÓN

BLANCA LO VERDE: PER-SONA | LUPA MAIMONE: FINZIONI

 GIO 9 OTTOBRE ore 19:00 – PARC Performing Arts Research Centre

GENNY PETROTTA – BRINJË MË BRINJË

Preceduto (ore 18:30) da un talk con l’autrice e Valeria Mancinelli de Lo schermo dell’arte

 GIO 9 OTTOBRE ore 21:00 – TEATRO CANTIERE FLORIDA

AZIONIFUORIPOSTO / FILIPPO PORRO & SILVIA DEZULIAN – RIMAYE

 VEN 10 OTTOBRE ore 20:00 – TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO

NUOVO BALLETTO DI TOSCANA / PHILIPPE KRATZ & PABLO GIROLAMI – SISIFO FELICE

 SAB 11 OTTOBRE ore 19:00 – PARC Performing Arts Research Centre

ELISA SBARAGLI – SE DOMANI

 SAB 11 OTTOBRE ore 21:00 – TEATRO CANTIERE FLORIDA

PAOLA STELLA MINNI & KONSTANTINOS RIZOS – RRRRRIGHT NOW

 DOM 12 OTTOBRE ore 17:00 – PARC Performing Arts Research Centre

MICHELE DI STEFANO – RECORD LAUNCH DI L’ALTRO HOTEL

Listening session & talk con l’autore e Silvia Fanti/Xing

 DOM 12 OTTOBRE ore 19:00 – PARC Performing Arts Research Centre

CIRO GALLORANO – L’ECO DELLA FALENA

 DOM 12 OTTOBRE ore 21:00 • TEATRO CANTIERE FLORIDA

MK – PANORAMIC BANANA

Al Semiottagono delle Murate in prima nazionale “Il Vangelo di Cassandra” di Gemma Hansson Carbone, su testo di Dimitris Dimitriadis. Un’esperienza immersiva dove la parola e il movimento si fondono per esplorare temi universali, umani, politici, di trasformazione e desiderio. Un viaggio poetico in cui la parola si fa carne e la profezia diventa rivelazione. Cassandra non è più portavoce di un futuro inascoltato, ma voce e corpo di un presente nuovo. (7,8/10 | Biglietti: 10€ / 8€). Al Museo Sant’Orsola una serata di danza, ascolto e immaginazione (nell’ambito di SHIFT Shaping Harmony, Innovating Forms & Thought, finanziato da Creative Europe/UE), con performance di Blanca Lo Verde, Lupa Maimone, Teodora Grano, Poliana Lima, che riattivano un’architettura storica, svelando il potenziale generativo dell’arte contemporanea come strumento di cura, appartenenza e trasformazione. “Attraverso Sant’Orsola” è un invito a stare nel processo, a vivere un museo non solo come contenitore di opere – ospita la mostra collettiva The Rose That Grew From Concrete – ma come spazio vivo, cantiere di senso e relazione. (08/10 | Biglietti: 15€ / 13€ /10 €). Al PARC “Brinjë më Brinjë” di Genny Petrotta attraversa la storia stratificata delle Burrnesha, donne che, in alcune comunità balcaniche, assumono un’identità maschile secondo le regole del Kanun, antico codice albanese. Video performance live e installazione si intrecciano per sovvertire gli stereotipi diffusi dai media occidentali e riflettere sul rapporto tra potere, genere, identità. Alle ore 18:30 il TALK “Genny Petrotta: FONDO, arti visive e performative” con l’autrice e

Valeria Mancinelli de Lo schermo dell’arte. (09/10 | ingresso gratuito).

Al Teatro Cantiere Florida “Rimaye”. A partire da una riflessione sullo scioglimento e distacco dei ghiacciai, AZIONIfuoriPOSTO ragiona su corpi umani e corpi glaciali messi in relazione in quanto forze in movimento, capaci di trasformare il paesaggio e custodire memorie, legati

indissolubilmente al Tempo e alla sua irreversibilità. Grazie a una partitura di gesti, parole e suoni, tra incanto, nostalgia e ironia, la performance tocca trasversalmente temi come il cambiamento climatico, la memoria tra presente, passato, futuro e il passaggio generazionale. (09/10 | Biglietti: 13€ / 10€ / 8€).

Al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino va in scena “Sisifo Felice”, un dittico firmato dai coreografi Philippe Kratz (Direttore artistico di NBDT) e Pablo Girolami per il Nuovo Balletto di Toscana. Un viaggio fisico e visionario nel quale il corpo, immerso in cicli di fatica e rinascita, diventa paesaggio, gesto, resistenza. Otto danzatori abitano un mondo in cui la felicità non è assenza di sforzo, ma radicale scelta di presenza. Due opere indipendenti ma connesse che esplorano l’assurdità dell’esistenza, ispirandosi al Teatro dell’Assurdo e alla celebre frase di Camus “Bisogna immaginare Sisifo felice”. (10/10 | Biglietti: 25€ / 20€ / 15€). Al PARC in “Se domani” di Elisa Sbaragli indaga la crisi come scelta, tra negazione e accoglienza. Due figure si muovono verso l’incontro con l’Altro, attraversano fragilità, muri e protezioni, fino a toccarsi, trasformando una crisi condivisa in possibilità di relazione. I corpi si disgregano e ricompongono, accompagnati da un suono che si fa ritmo, respiro, canto (11/10 | Biglietti: 10€ / 8€). Al Teatro Cantiere Florida, in prima nazionale, “Rrrrright Now” di Paola Stella Minni e

Konstantinos Rizos. Non un biopic o una celebrazione nostalgica del punk, ma “Rotten” preso alla lettera: marcio, qui e ora. Il punk come rovina e profezia, come gesto coreografico che rivela desideri e futuri perduti. Figure ironiche e tragiche emergono dalle crepe della Storia: quattro possibili “Rotten” incarnano un Riccardo III punk e profetico, tra Shakespeare e Sex Pistols, tra

crollo e rivelazione (11/10 | Biglietti: 13€ / 10€ / 8€).

Al PARC Michele Di Stefano e Silvia Fanti/Xing in una Listening session & Talk sul progetto discografico “L’altro Hotel” (XONG collection XX19 – dischi d’artista), che fa collimare in maniera divertita frammenti di una vasta collezione di memo vocali raccolte in giro per il mondo come un catalogo di suoni localizzati, momenti precisi dell’esperienza personale. La presentazione del disco è l’occasione informale per scoprire questo oggetto artistico attraverso estratti sonori e il racconto della sua realizzazione (12/10 | ingresso gratuito).

Al PARC “L’eco della falena” di Ciro Gallorano: una donna, sola in una stanza-mondo, attraversa ricordi che si frantumano e ritornano. Un rito laico su memoria e tempo interiore. Senza parole, solo corpi, vuoti e presenze. Un viaggio poetico e visionario, primo capitolo di una trilogia ispirata a Virginia Woolf, dedicata a tempo e identità (12/10 | Biglietti: 10€ / 8€).

Al Teatro Cantiere Florida “Panoramic Banana” di MK, un caleidoscopio di danze e immagini immerse in una sonorità ibrida e calda, una proliferazione di sistemi coreografici che sembrano rimandare a un nuovo folklore. Uno spettacolo vibrante che esplora nuovi territori sospesi tra l’euforia dell’ignoto e il desiderio di ritorno a una natura selvaggia. Si delinea un mondo a venire, in cui il disordine è la regola e l’ambiente è torbido, pulsante (12/10 | Biglietti: 15€ / 13€ /10€).

Tutto il programma e gli approfondimenti su: www.fabbricaeuropa.net

INFO: +39 055 2638480 / 055 365707

PREVENDITE: www.ticketone.it e Boxoffice Toscana

FONDAZIONE FABBRICA EUROPA PER LE ARTI CONTEMPORANEE

PARC Performing Arts Research Centre, Piazzale delle Cascine 4/5/7 – Firenze | Italia

