Teatrionline ringrazia ChiantiBanca per il sostegno

Gli appuntamenti dell’ORT a novembre 2025

Novembre 2025 si apre all’insegna della grande musica e della teatralità con l’Orchestra della Toscana protagonista di un calendario che attraversa generi, epoche e spazi diversi, dal teatro al cinema d’animazione, fino alle cattedrali. Il sipario si alza al Teatro Verdi di Pisa con un nuovo allestimento di Macbeth di Giuseppe Verdi, produzione che vede l’ORT al centro di un progetto condiviso con alcune delle principali istituzioni liriche italiane. Sul podio Giuseppe Finzimentre la regia di Fabio Ceresa, le scene di Tiziano Santi e i costumi di Giuseppe Palella danno vita a un Macbeth visionario, sospeso tra oscurità e allucinazione. Accanto all’orchestra, il cast – Franco Vassallo, Vittoria Yeo e Roberto Scandiuzzi – insieme al Coro Arché e alla Compagnia di danza Fattoria Vittadini, trasforma il dramma shakespeariano in un intreccio potente di musica, gesto e teatralità.Al Teatro Verdi di Firenze, l’ORT incontra la giovane direttrice venezuelana Glass Marcano e la pianista Michelle Candotti in un programma che attraversa tre epoche e stili: il Concerto n.1 di Chopin rivela il tocco poetico e la vitalità giovanile del compositore, la Pavane di Fauré regala eleganza crepuscolare, mentre la suite da Pulcinella di Stravinskijpo rta in scena ironia barocca e virtuosismo novecentesco, in un dialogo perfetto tra orchestra e pianoforte. Per i più piccoli, l’ORT propone un incontro unico con musica e animazione: la celebre trilogia di Emanuele Luzzati e Giulio Gianini, con musiche di Rossini, prende vita sul grande schermo mentre l’orchestra accompagna dal vivo. La gazza ladra, L’Italiana in Algeri e Pulcinella” trasformano la musica in narrazione, colori e poesia, offrendo ai bambini dai 4 ai 12 anni un primo, indimenticabile incontro con il teatro musicale.Il mese prosegue con un concerto di raffinata musica da camera all’Auditorium della Scuola Guicciardini: il Quintetto d’archi dell’ORT celebra Luigi Boccherini con il Quintetto n.5 op.11 e il celebre Quintetto n.6 “La musica notturna delle strade di Madrid”. Questo concerto fa parte di Musica Diffusa 2025, progetto che porta l’orchestra nei cinque quartieri di Firenze, unendo cultura e solidarietà a sostegno delle Mense Caritas.Novembre riserva poi un omaggio alla musica italiana contemporanea con “Pino Daniele… storia e poesia di un mascalzone latino”, al Teatro Excelsior di Reggello: gli Ottoni dell’ORT, insieme a un Trio Jazz e alla voce intensa di Lucia Sargenti, rileggono le canzoni indimenticabili del cantautore napoletano attraverso arrangiamenti originali di Demetrio Bonvecchio, celebrando il decennale della scomparsa e i settant’anni dalla nascita di Pino Daniele.Momento centrale del mese si raggiunge nella Cattedrale di Siena, dove l’ORT inaugura la 103ª Stagione Micat in Verticedell’Accademia Musicale Chigiana, diretto da Tõnu Kaljuste, con i solisti e il Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini” e l’organo di Cesare Mancini. Il concerto è dedicato ad Arvo Pärt per il suo 90° compleanno e propone capolavori meditativi come Cantus in Memoriam Benjamin Britten, Adam’s Lament, Fratres e Miserere, in una serata di intensa spiritualità e profondità emotiva che unisce musica contemporanea e patrimonio sacro italiano.Il mese si chiude al Teatro Verdi di Firenze con un programma ottocentesco di grande intensità: sul podio Hossein Pishkar, con la pianista Marie-Ange Nguci, affronta il Concerto n.1 di Brahms, dialogo drammatico tra pianoforte e orchestra, e la Sinfonia n.5 “Riforma” di Mendelssohn, solenne omaggio al corale di Lutero. Un finale perfetto, tra virtuosismo, spiritualità e maestria orchestrale. Novembre con l’Orchestra della Toscana è un viaggio completo tra teatro, musica da camera, concerti per famiglie e grandi capolavori sinfonici, confermando la vocazione dell’ensemble a dialogare con pubblici diversi e spazi molteplici, tra tradizione e innovazione, bellezza e partecipazione. CALENDARIO IN ORDINE CRONOLOGICO domenica 2 novembre 2025 ore 15:30 – Pisa, Teatro Verdi MacbethFabio Ceresa regiaGiuseppe Palella costumiGiuseppe Finzi direttoreOrchestra della ToscanaGiuseppe Verdi/Macbethmercoledì 5 novembre 2025 ore 21:00 – Firenze, Teatro VerdiStagione Concertistica 2025/2026Glass Marcano direttriceMichelle Candotti pianoforteOrchestra della ToscanaFryderyk Chopin / Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 op. 11Gabriel Fauré / Pavane op. 50Igor’ Fëdorovič Stravinskij / Pulcinella, suite per orchestra

mercoledì 12 novembre 2025 ore 09:30 / 10:45 – Firenze, Teatro Verdi

Omaggio a Rossini

Carlomoreno Volpini direttore

Giulio Gianini e Emanuele Luzzati regia e sceneggiatura

Orchestra della Toscana

musiche di Gioacchino Rossini da “Il barbiere di Siviglia, L’italiana in Algeri, Il turco in Italia, La gazza ladra”



sabato 15 novembre 2025 ore 16:30 – Firenze, Teatro Verdi

Omaggio a Rossini

Carlomoreno Volpini direttore

Giulio Gianini e Emanuele Luzzati regia e sceneggiatura

Orchestra della Toscana

musiche di Gioacchino Rossini da “Il barbiere di Siviglia, L’italiana in Algeri, Il turco in Italia, La gazza ladra”

domenica 16 novembre 2025 ore 16:00 – Firenze, Auditorium Scuola Guicciardini/ Q5 – TUTTO ESAURITO

Incanto di Madrid

Quintetto d’archi

Luigi Boccherini / Quintetto n. 5 per archi op. 11, G 275

Luigi Boccherini / Quintetto n. 6 per archi op. 30, G 324 ‘La musica notturna delle strade di Madrid’

venerdì 21 novembre 2025 ore 21:15 – Reggello (FI), Teatro Excelsior

Pino Daniele

Gli Ottoni dell’ORT & Trio Jazz

Lucia Sargenti voce

PINO DANIELE …

Storia e poesia di un mascalzone latino

musiche di Pino Daniele

arrangiamenti di Demetrio Bonvecchio

sabato 22 novembre 2025 ore 20:00 – Siena, Cattedrale di Santa Maria Assunta

Omaggio ad Arvo Pärt

Tõnu Kaljuste direttore

Solisti del Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”

Cesare Mancini organo

Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”

Lorenzo Donati maestro del coro

Orchestra della Toscana

Arvo Pärt / Cantus in Memoriam Benjamin Britten

Arvo Pärt / Adam’s Lament

Arvo Pärt / Fratres

Arvo Pärt / Miserere, per soli, coro misto, ensemble e organo

giovedì 27 novembre 2025 ore 21:00 – Mantova, Teatro Sociale

venerdì 28 novembre 2025 ore 21:00 – Firenze, Teatro Verdi

Stagione Concertistica 2025-2026

Hossein Pishkar direttore

Marie-Ange Nguci pianoforte

Orchestra della Toscana

Johannes Brahms / Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 op. 15

Felix Mendelssohn / Sinfonia n. 5 op. 107 ‘Riforma’

Prezzi:

Teatro Verdi – Pisa

Biglietti da € 9,00 a € 55,00 acquistabili alla Biglietteria del Teatro Verdi via Palestro 40, Pisa; Giorni di apertura

martedì, giovedì, sabato: ore 11-13 e 16-19; mercoledì e venerdì: ore 11-13 e Online www.vivaticket.it | i biglietti possono essere acquistati solo a prezzo intero e con commissione aggiuntiva.

Teatro Verdi – Firenze

Biglietti da € 5,00 a € 24,00 (inclusa prevendita) acquistabili alla Biglietteria del Teatro Verdi (tel.05521232 aperta martedì ore 10:00-13:00, mercoledì ore 16:00-19:00, giovedì ore 16:00-19:00, venerdì ore 10:00-13:00 e 16:00-19:00, sabato ore 16:00-19:00, festivi chiuso) nei punti vendita del Circuito Ticketone e online su www.ticketone.it

Musica Diffusa 2025 – Firenze

Ingresso gratuito con prenotazione

Le prenotazioni sono attive da giovedì 4 settembre.

Ci si prenota online su www.eventbrite.it oppure per mail a teatro@ orchestradellatoscana.it

Info tel. 055 0681704 – 055 0681726

Teatro Excelsior – Reggello (FI)

Biglietti intero € 16 ridotto € 14 carta Studente della Toscana biglietto ridotto € 8 studenti universitari – Per contatti via Dante Alighieri 7, Reggello tel. 055 869190 in orario di prevendita; info@teatroexcelsior.it

Cattedrale di Santa Maria Assunta – Siena

Ingresso libero fino a esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria. Posti riservati per abbonati e possessori di Carnet (previa prenotazione). Info e prenotazioni tel. 0577 220922 – biglietteria@chigiana.org

Teatrionline ringrazia ChiantiBanca per il sostegno