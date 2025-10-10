Teatrionline ringrazia ChiantiBanca per il sostegno
Gli appuntamenti dell’ORT a novembre 2025
Novembre 2025 si apre all’insegna della grande musica e della teatralità con l’Orchestra della Toscana protagonista di un calendario che attraversa generi, epoche e spazi diversi, dal teatro al cinema d’animazione, fino alle cattedrali. Il sipario si alza al Teatro Verdi di Pisa con un nuovo allestimento di Macbeth di Giuseppe Verdi, produzione che vede l’ORT al centro di un progetto condiviso con alcune delle principali istituzioni liriche italiane. Sul podio Giuseppe Finzimentre la regia di Fabio Ceresa, le scene di Tiziano Santi e i costumi di Giuseppe Palella danno vita a un Macbeth visionario, sospeso tra oscurità e allucinazione. Accanto all’orchestra, il cast – Franco Vassallo, Vittoria Yeo e Roberto Scandiuzzi – insieme al Coro Arché e alla Compagnia di danza Fattoria Vittadini, trasforma il dramma shakespeariano in un intreccio potente di musica, gesto e teatralità.Al Teatro Verdi di Firenze, l’ORT incontra la giovane direttrice venezuelana Glass Marcano e la pianista Michelle Candotti in un programma che attraversa tre epoche e stili: il Concerto n.1 di Chopin rivela il tocco poetico e la vitalità giovanile del compositore, la Pavane di Fauré regala eleganza crepuscolare, mentre la suite da Pulcinella di Stravinskijpo
mercoledì 12 novembre 2025 ore 09:30 / 10:45 – Firenze, Teatro Verdi
Omaggio a Rossini
Carlomoreno Volpini direttore
Giulio Gianini e Emanuele Luzzati regia e sceneggiatura
Orchestra della Toscana
musiche di Gioacchino Rossini da “Il barbiere di Siviglia, L’italiana in Algeri, Il turco in Italia, La gazza ladra”
sabato 15 novembre 2025 ore 16:30 – Firenze, Teatro Verdi
Omaggio a Rossini
Carlomoreno Volpini direttore
Giulio Gianini e Emanuele Luzzati regia e sceneggiatura
Orchestra della Toscana
musiche di Gioacchino Rossini da “Il barbiere di Siviglia, L’italiana in Algeri, Il turco in Italia, La gazza ladra”
domenica 16 novembre 2025 ore 16:00 – Firenze, Auditorium Scuola Guicciardini/ Q5 – TUTTO ESAURITO
Incanto di Madrid
Quintetto d’archi
Luigi Boccherini / Quintetto n. 5 per archi op. 11, G 275
Luigi Boccherini / Quintetto n. 6 per archi op. 30, G 324 ‘La musica notturna delle strade di Madrid’
venerdì 21 novembre 2025 ore 21:15 – Reggello (FI), Teatro Excelsior
Pino Daniele
Gli Ottoni dell’ORT & Trio Jazz
Lucia Sargenti voce
PINO DANIELE …
Storia e poesia di un mascalzone latino
musiche di Pino Daniele
arrangiamenti di Demetrio Bonvecchio
sabato 22 novembre 2025 ore 20:00 – Siena, Cattedrale di Santa Maria Assunta
Omaggio ad Arvo Pärt
Tõnu Kaljuste direttore
Solisti del Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”
Cesare Mancini organo
Coro della Cattedrale di Siena “Guido Chigi Saracini”
Lorenzo Donati maestro del coro
Orchestra della Toscana
Arvo Pärt / Cantus in Memoriam Benjamin Britten
Arvo Pärt / Adam’s Lament
Arvo Pärt / Fratres
Arvo Pärt / Miserere, per soli, coro misto, ensemble e organo
giovedì 27 novembre 2025 ore 21:00 – Mantova, Teatro Sociale
venerdì 28 novembre 2025 ore 21:00 – Firenze, Teatro Verdi
Stagione Concertistica 2025-2026
Hossein Pishkar direttore
Marie-Ange Nguci pianoforte
Orchestra della Toscana
Johannes Brahms / Concerto per pianoforte e orchestra n. 1 op. 15
Felix Mendelssohn / Sinfonia n. 5 op. 107 ‘Riforma’
