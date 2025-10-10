L’Orchestra Toscana Classica suona i Coldplay

Domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025 - ore 21
I successi di Chris Martin e compagnia. In versione sinfonica
Domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025 – ore 21
Auditorium di S. Stefano al Ponte – piazza S. Stefano, 3 – Firenze
ORCHESTRA TOSCANA CLASSICA
Direttore GIUSEPPE LANZETTA
Pianista solista e arrangiatore FERNANDO DIAZ
Omaggio ai Coldplay
Produzione recente dell’orchestra, l’Omaggio ai Coldplay esalta la cifra melodica di Chris Martin e soci, attraverso un raffinato arrangiamento sinfonico. In programma, tra gli altri, successi come “Adventure of a Lifetime”, “Hymn for the Weekend”, “Paradise”, “Clocks”, “Fix You”, “In My Place”, “A Sky Full of Stars”.
Uno sconfinamento nell’extra-colto che ha conquistato anche tanti appassionati di classica, e a cui si sono dedicate altre blasonate compagini come la London Symphony Orchestra e la Royal Philharmonic Orchestra. Due serate per vivere la musica dei Coldplay come non l’avete mai sentita: sinfonica, intensa, sorprendente.
Fernando Díaz è pianista, compositore e arrangiatore. Si è laureato in pianoforte all’Università di Colima e al Conservatorio Santa Cecilia di Roma: alterna sapientemente classica, jazz e musica popolare. Una versatilità che lo sta imponendo in contesti diversi.
Direttore stabile dell’Orchestra da Camera Fiorentina, Giuseppe Lanzetta vanta una carriera internazionale che lo ha portato sul podio dei Berliner Symphoniker e della Berliner Philharmoniker Chamber Orchestra, dell’Orchestra dell’Opera Nazionale Russa, dell’Hermitage di San Pietroburgo, della Johannes Strauss di Vienna, dell’Atlanta Symphony e di altri prestigiosi ensemble. Con l’Orchestra da Camera Fiorentina ha tenuto oltre mille concerti in tutto il mondo.
Biglietto 20 euro. Prevendite online sul sito ufficiale www.toscanaclassica.com su www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/
La stagione 2025 di Toscana Classica è realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze, Ministero della Cultura, Regione Toscana, ChiantiBanca, Unicoop Firenze, Rotary Club Firenze Ovest, Crossmedia Group, Comune di Firenze e Città Metropolitana di Firenze, che concede anche il patrocinio.
Progetto realizzato con contributo di
Fondazione CR Firenze
Ministero della Cultura
Regione Toscana
ChiantiBanca
Unicoop Firenze
Rotary Club Firenze Ovest
Crossmedia Group
Comune di Firenze
Città Metropolitana di Firenze
Con il patrocinio di
Città Metropolitana di Firenze
Prevendite
Nei punti vendita Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it (tel. 055.210804)
Online su www.ticketone.it (tel. 892.101)
Informazioni e prenotazioni
Segreteria Toscana Classica, tel. 055.783374 – 340.3944830 – www.toscanaclassica.com
Toscana Classica
Federazione di Associazioni di Produzione Musicale della Toscana
www.toscanaclassica.com – info@orcafi.it
Comunicazione: Marco Mannucci, marco@mannuccionline.com