Accademia di Santa Cecilia, Thomas Guggeis dirige Brahms, Liszt e Strauss

Con la violinista Sayaka Shoji e il violoncellista Ettore Pagano, il 13, 14 e 15 marzo a Roma

Debutta a Santa Cecilia Thomas Guggeis, allievo di Daniel Barenboim nonché tra i direttori più brillanti della sua generazione. Classe 1993, Guggeis (che, fra le altre cose, è laureato anche in fisica quantistica) nonostante la giovane età ha saputo dar prova di una maestria degna del più maturo direttore d’orchestra: per il suo debutto nella Sala Santa Cecilia (Auditorium Parco della Musica), fissato giovedì 13 marzo alle ore 19.30 (con repliche venerdì 14 marzo ore 20.30 e sabato 15 marzo ore 18) sceglie di confrontarsi con l’ultima creazione sinfonica di Brahms, il Doppio Concerto, accanto a musiche di R. Strauss e Liszt. A condividere il palco con lui, la violinista Sayaka Shoji e il violoncellista Ettore Pagano. Di origine giapponese ma trasferitasi a tre anni a Siena, nonché vincitrice del prestigioso Concorso Paganini a sedici anni, Shoji si destreggia tra musica e arti visive, creando nel 2007 un progetto sperimentale di musica-visiva, Synesthesia, in cui ha esposto dipinti a olio e opere di video arte.

Il giovanissimo violoncellista Pagano (n. 2003) è stato insignito proprio in questi giorni del 44° Premio della Critica Musicale “Franco Abbiati”, un riconoscimento che segna un ulteriore tassello sulla strada costellata di concorsi e vittorie del musicista, di cui si ricorda il XVIII Kachaturian International Competition e il secondo premio (più due premi speciali) al prestigioso Enescu Cello Competition di Bucarest.

A causa di motivi personali, il violinista Daniel Lozakovich è costretto a cancellare la sua presenza al concerto; al suo posto si esibirà Sayaka Shoji.

Molte grandi carriere nel mondo della musica sono nate in maniera fortuita, per sostituzioni all’ultimo minuto che hanno portato a inaspettati debutti: così è stato anche per il giovane Thomas Guggeis, che nel 2018 ha diretto con successo l’Orchestra della Staatsoper di Berlino, sostituendo un collega con poche ore di preavviso. All’epoca era assistente musicale di Barenboim (conosciuto anche grazie all’intercessione di Antonio Pappano), di cui da molti è considerato l’erede. Ma Guggeis così commenta questo giudizio: «Grazie al suo esempio, ho imparato il mestiere di direttore come uomo prima ancora che come musicista. […] Malgrado apprezzi il suo stile, non corrisponde però al mio. Non si tratta solo di una questione generazionale: sono cresciuto in un’epoca in cui il ritorno a prassi esecutive dimenticate ha scosso alle radici le convezioni» (intervista per il Teatro Alla Scala). Come direttore, Guggeis non si limita a una riproduzione e ricerca di un bel suono, ma ambisce a comunicare idee vive e vivide nel presente.

Il programma si aprirà con il Doppio Concerto di Brahms, uno dei capolavori della musica romantica nonché importante sfida interpretativa per i due solisti Shoji e Pagano, che debutta in questa occasione con l’Orchestra di Santa Cecilia. La seconda parte del concerto sarà dedicata a due grandi opere sinfoniche: I preludi di Liszt e Morte e Trasfigurazione di Richard Strauss. Quest’ultima, tra le composizioni sinfoniche più note di Strauss, intende ritrarre l’artista morente assalito dai ricordi di una vita che riaffiorano: l’innocenza dell’infanzia, la lotta e il raggiungimento dei suoi obiettivi, e infine la sospirata trasfigurazione.

Thomas Guggeis

Thomas Guggeis è Direttore Musicale Generale dell’Oper Frankfurt e Direttore Artistico dei Concerti del Museo di Francoforte a partire dalla stagione 2023/24. A Francoforte aveva già debuttato nel maggio 2021 con il Requiem di Mozart e l’opera Ariadne auf Naxos di Richard Strauss. Al suo debutto all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, quest’anno Thomas Guggeis dirigerà per la prima volta anche la Cleveland Orchestra, la London Philharmonic, la Bergen Filharmoniske Orkester, i Philharmoniker Hamburg, l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, la Gürzenich Orchester Köln e la Staatsphilharmonie Nürnberg. Inoltre, debutterà con la Vienna Philharmonic in occasione della Mozartwoche a Salisburgo, e farà il suo ritorno alla Staatskapelle di Berlino e alla Bayerische Staatsoper. Nelle stagioni recenti, Thomas Guggeis ha diretto in alcuni tra i più importanti teatri d’opera, fra cui il Teatro alla Scala, il Metropolitan Opera House di New York, la Wiener Staatsoper, la Staatsoper Berlin e il Theater an der Wien. Molto richiesto e apprezzato in ambito concertistico, Thomas Guggeis ha diretto alcuni fra le principali orchestre europee, tra cui la Staatskapelle di Dresda, la Münchner Philharmoniker, la Wiener Symphoniker, l’Orchestre de Paris, l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, la Beethoven Orchester Bonn, la Dresden Philharmonie, la Copenhagen Philharmonic, l’Orchestra Sinfonica di Milano, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, la West-Eastern Divan Orchestra (fondata nel 1999 da Barenboim e Edward Said), l’Orchestra della Toscana, la Bern Symphony Orchestra, la Philharmonie Essen, la Swedish Radio Orchestra e il Boulez Ensemble, tra le altre. Allievo di Barenboim, Guggeis all’inizio della sua carriera è stato Staatskapellmeister alla Staatsoper di Berlino e Primo Kapellmeister alla Staatsoper di Stoccarda, prima di studiare direzione d’orchestra a Monaco e Milano.

Sayaka Shoji

Sayaka Shoji è internazionalmente riconosciuta per la versatilità artistica e la straordinaria capacità di comprendere i linguaggi musicali diversi, grazie soprattutto al suo background europeo e giapponese. Shoji è nata a Tokyo e, all’età di tre anni, si è trasferita a Siena, in Italia. Ha studiato all’Accademia Musicale Chigiana e alla Musikhochschule di Colonia, debuttando in Europa con i Lucerne Festival Strings e Rudolf Baumgartner al Lucerne Festival, e successivamente al Musikverein di Vienna, all’età di quattordici anni. Dopo la vittoria al Concorso Paganini nel 1999, Shoji ha ricevuto il supporto di direttori d’orchestra di fama mondiale, tra cui Zubin Mehta, Lorin Maazel, Semyon Bychkov, Mariss Jansons e Yuri Temirkanov. Ha anche collaborato con orchestre rinomate come i Berliner Philharmoniker, i Wiener Symphoniker, l’HR-Sinfonieorchester, la Los Angeles Philharmonic, la San Francisco Symphony, la New York Philharmonic, l’Israel Philharmonic Orchestra, la London Symphony Orchestra, la BBC Symphony Orchestra, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la Czech Philharmonic Orchestra. Tra i momenti salienti della stagione 2024/25 ci sono i suoi concerti con la San Francisco Symphony diretta da Esa-Pekka Salonen, con la Cleveland Orchestra, con la Evergreen Symphony Orchestra, con il Tonkünstler-Orchester e con lo Stuttgarter Kammerorchester. Shoji tornerà anche all’HR-Sinfonieorchester per un tour in Giappone con il loro direttore principale, Alain Altinoglu.

Oltre alle sue consuete attività concertistiche, Shoji ha creato nel 2007 un progetto sperimentale di musica-visiva, Synesthesia, ed esposto dipinti a olio e opere di video arte. Il suo primo lavoro video (collaborazione con P. Frament per il Preludio di Shostakovich) è stato scelto per una mostra collettiva, Au-delà de mes rêves, nel 2014. Shoji ha anche collaborato con Tadao Ando, Hiroshi Sugimoto e Saburo Teshigawara in numerose occasioni. Nel 2012, Nikkei Business l’ha nominata una delle 100 persone più influenti per il Giappone nel futuro. Sayaka Shoji suona un violino Stradivari ‘Recamier’ c.1729 gentilmente concesso in prestito da Ueno Fine Chemicals Industry Ltd

Ettore Pagano

Vincitore nell’edizione 2025 del prestigioso Premio “Classeek Award” agli ICMA (International Classical Music Awards), Ettore Pagano, nato a Roma nel 2003, ha iniziato lo studio del violoncello a nove anni. Allievo dell’Accademia Chigiana sotto la guida di Antonio Meneses e David Geringas, ha frequentato la Pavia Cello Academy con Enrico Dindo e l’Accademia W. Stauffer di Cremona. Ha terminato il corso di Laurea triennale al Conservatorio di S. Cecilia a Roma laureandosi con il massimo dei voti, lode e menzione. Attualmente segue i corsi di Jens Peter Maintz all’Universitaet der Kuenste di Berlino. Dal 2013 ad oggi gli è stato assegnato il primo premio assoluto in oltre 40 concorsi nazionali e internazionali. Nel 2017 ha ottenuto dalla New York International Artists Association una borsa di studio e un concerto premio alla prestigiosa Carnegie Hall. I più recenti riconoscimenti internazionali sono il primo premio al prestigioso Khachaturian Cello Competition svoltosi nel giugno 2022 a Yerevan, e il secondo premio (oltre a due premi speciali della Giuria) all’Enescu Cello Competition di Bucarest (settembre 2024). Quest’anno è stato selezionato fra i vincitori del 44° Premio della Critica Musicale “Franco Abbiati”, come miglior solista.

Durante il 2025 sono di considerevole rilievo internazionale gli inviti alle rassegne concertistiche “Stars & Rising Stars” di Monaco di Baviera, e “Stars von Morgen” alla Brucknerhaus di Linz. Ettore Pagano suona un violoncello Ignazio Ongaro (Venezia, 1777) affidatogli da Setaro Fine Instruments.

Giovedì 13 marzo ore 19.30, venerdì 14 marzo ore 20.30, sabato 15 marzo ore 18.

Sala Santa Cecilia

Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia

direttore Thomas Guggeis

violino Sayaka Shoji

violoncello Ettore Pagano

Brahms Doppio Concerto

Liszt Les Préludes

Richard Strauss Morte e trasfigurazione

www.santacecilia.it