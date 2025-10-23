Teatrionline ringrazia ChiantiBanca per il sostegno

GRANDEZZE & MERAVIGLIE, FESTIVAL MUSICALE ESTENSE 2025

XXVIII EDIZIONE

direzione artistica Enrico Bellei

Via Ganaceto 40b – 41121 Modena – (Sede legale via Baraldi, 47 – 41124 Modena)

Tel. (0039) 059 214 333 – 345 845 0413 | Fax (0039) 178 221 2854

festival@grandezzemeraviglie.it – www.grandezzemeraviglie.it

Sabato 25 ottobre, MODENA

Galleria Estense, ore 20.30

CALEIDOSCOPIO CORELLI

e

Domenica 26 ottobre, MODENA

Galleria Estense, ore 10.30

0-12 MUSICA FAMILIARE

SULLE ALI DELLA FOLLIA

Teodoro Baù viola da gamba, Andrea Buccarella clavicembalo

Grandezze e Meraviglie, Festival Musicale Estense presenta due appuntamenti di straordinaria suggestione: Caleidoscopio Corelli, sabato 25 ottobre alle ore 20.30 e, rivolto ai più piccoli, Sulle ali della follia, domenica 26 ottobre alle ore 10.30. La Galleria Estense di Modena si fa teatro di questo doppio incontro sonoro, dove il dialogo tra storia e bellezza prende corpo attraverso la musica di Arcangelo Corelli. Interpreti di entrambi i concerti saranno Teodoro Baù, viola da gamba, e Andrea Buccarella, clavicembalo: due nuove figure di spicco del panorama europeo della musica antica. Il concerto serale si configura quale momento di alto virtuosismo cameristico, intessuto attorno alle trascrizioni per viola da gamba e clavicembalo delle Sonate di Arcangelo Corelli, vertice insigne della scrittura strumentale barocca; “Sulle ali della follia”, parte integrante della rassegna 0-12 Musica Familiare, è concepito come un incontro d’ascolto e di scoperta, volto a introdurre i più giovani e le loro famiglie alla poesia della musica antica. Due esperienze complementari che, pur divergendo nel tono, condividono una medesima tensione estetica: restituire alla musica di Corelli la sua forza evocativa, il suo respiro universale, la sua attitudine metamorfica.

Nel tessuto sonoro di Caleidoscopio Corelli si riflette il fervore creativo di un’epoca che, dal cuore della Roma seicentesca, irradiò il proprio splendore in tutta l’Europa colta. Le Sonate op. V, proposte in una rara e preziosa versione per viola da gamba e basso continuo, incarnano la pratica della trascrizione non come mero esercizio di adattamento, bensì come atto poetico e rivelazione di nuove prospettive: un medesimo paesaggio musicale osservato da un angolo inedito, dove ogni linea melodica svela una diversa profondità di senso. A sigillare il percorso, la Ciaccona in sol maggiore di Georg Friedrich Händel, brano di mirabile eleganza formale e di ardente italianità, dove il rigore architettonico si coniuga a un lirismo intimo e pulsante. Nella mattinata di domenica, Sulle ali della follia trasfigura la medesima materia sonora in un racconto fantastico e visionario: attraverso le Sonate di Corelli e la celeberrima Follia, simbolo di estasi e trasformazione, la musica si fa linguaggio dell’immaginazione e dell’infanzia, luogo di gioco e di incanto condiviso.

Teodoro Baù, riconosciuto da Gramophone come “one to watch”, unisce al rigore filologico una finezza espressiva di rara intensità; la sua lettura del repertorio corelliano, già premiata con il Diapason d’Or e lo Choc de Classica, ne rivela la dimensione più intima e meditativa. Andrea Buccarella, clavicembalista, organista e direttore di fama internazionale, incarna una visione musicale nutrita di profondità intellettuale e di naturale eleganza stilistica; le sue collaborazioni con ensemble di eccellenza e le incisioni per etichette di prestigio testimoniano un percorso artistico di ampio respiro. L’incontro tra questi due interpreti dà vita a un dialogo di straordinaria coerenza e vitalità, dove la parola musicale si rinnova nel gesto e l’eredità di Corelli e Händel si rivela nella sua perenne modernità.

È possibile prenotarsi: www.grandezzemeraviglie.it – tel. 059 214333

La biglietteria è sempre disponibile in loco, e apre 30 minuti prima dell’inizio del concerto. I biglietti singoli hanno il costo intero di €15, con riduzioni a €10 e €5. Le riduzioni sono consultabili attraverso il sito grandezzemeraviglie.it. I biglietti sono acquistabili fisicamente anche presso la sede di Grandezze & Meraviglie: via Ganaceto 40B, Modena, e online attraverso il portale TicketGate, raggiungibile anche attraverso le corrispettive pagine evento sul sito di Grandezze & Meraviglie.

Il Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura, Dipartimento dello Spettacolo, dalla Regione Emilia-Romagna, dai Comuni di Modena e Sassuolo, dalle Fondazioni di Modena e Vignola, dall’Università di Modena e Reggio Emilia, dal Museo Civico di Modena, dal mecenatismo privato tramite Art Bonus, oltre che dal contributo di pubblico pagante, soci, abbonati e privati benefattori. Sono tante le collaborazioni con agenzie culturali o associative modenesi: l’Università di Modena e Reggio Emilia, le Gallerie e la Biblioteca Estensi, l’Archivio di Stato, il Museo Civico, l’Accademia Nazionale di Scienze Lettere e Arti, la Fondazione Modena Arti Visive, l’Associazione Amici dei Teatri modenesi. Preziosi anche il patrocinio della Diocesi di Modena e Nonantola, del Comune di Vignola e dell’Accademia Filarmonica di Bologna. Al Festival collaborano analoghe manifestazioni italiane e organismi internazionali come il REMA, network europeo di musica antica sostenuto dalla Commissione Europea.

INFORMAZIONI e prenotazioni 059214333 prenotazioni: www.grandezzemeraviglie.it/prenotazioni

e-mail: info@grandezzemeraviglie.it sito internet: www.grandezzemeraviglie.it Tel. (+39) 059 214333 – (+39) 345 8450413

Teatrionline ringrazia ChiantiBanca per il sostegno