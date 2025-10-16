Teatro Strehler, dal 21 al 26 ottobre

Teatro Strehler, dal 21 al 26 ottobre

Metadietro

La nuova creazione di Rezza e Mastrella

in prima nazionale al Piccolo Teatro

Antonio Rezza e Flavia Mastrella, Leoni d’Oro alla carriera alla Biennale di Venezia 2018, tornano sul palco del Teatro Strehler con la prima nazionale della loro nuova creazione. In scena dal 21 al 26 ottobre, un viaggio visionario che, tra surreale ironia e crudele comicità, affronta il rischio costante dell’abisso e l’illusione di una possibile salvezza, indagando l’essenza dell’umanità attraverso l’epopea paradossale di un veliero-navicella spaziale, un ammiraglio vestito di blu e un equipaggio alla deriva.

Dopo il successo di Fotofinish, in scena al Teatro Strehler nella stagione 2023/2024, Flavia Mastrella e Antonio Rezza – Leone d’Oro alla carriera alla Biennale di Venezia 2018 – tornano al Piccolo con la loro nuova creazione presentata in prima nazionale, per la prima volta nella sua versione completa e definitiva: Metadietro. Al centro della scena, un ammiraglio vestito di blu elettrico tenta di salvare la sua nave, mentre l’equipaggio che lo circonda è accecato da logiche di mercato e interessi individuali. Nessuno è colpevole, eppure il divario nei loro modi di stare al mondo risulta insanabile.

«L’ammutinamento è sempre auspicabile in un organismo sano – si legge nelle note di regia – e qui, tra visioni difformi, si consuma l’ennesimo espatrio, che non è la migrazione di un popolo, ma l’allontanamento inesorabile dalla propria volontà. E vissero tutti relitti e portenti.»

«Tornare alla dimensione naturale e selvaggia è impossibile – continuano – viviamo una nuova preistoria in cui la mansione umana è mortificata, confusa e inadeguata. Nello spazio virtuale fatto materia, un ecopentagono provoca il vuoto, personaggi invisibili fiancheggiano l’egocentrico edificio: non sono fantasmi ma sollecitazioni induttive e, nonostante tutto, la realtà non è mai uniforme, scombina sempre i programmi prestabiliti e nutre in modo imprevedibile la funzione della fantasia. La crudeltà tecnologica permea l’essere vivente. È la scomparsa dell’eroe.»

Piccolo Teatro Strehler (Largo Greppi – M2 Lanza), dal 21 al 26 ottobre 2025

Matadietro

di Flavia Mastrella e Antonio Rezza

con Antonio Rezza

e con Daniele Cavaioli

habitat Flavia Mastrella

(mai) scritto da Antonio Rezza

assistente alla creazione Massimo Camilli

light design Alice Mollica

voci fuori campo Noemi Pirastru e Mauro Ranucci

montaggio traccia sonora Barbara Faonio

mix traccia sonora Stefano Falcone

macchinista Eughenij Razzeca

organizzazione generale Tamara Viola, Stefania Saltarelli

metalli Cisall

foto Flavia Mastrella, Annalisa Gonnella, Giulio Mazzi

ufficio stampa Artinconnessione

produzione La Fabbrica dell’Attore – Teatro Vascello – Rezza Mastrella

Orari: martedì, giovedì e sabato ore 19.30; mercoledì e venerdì ore 20.30; domenica, ore 16.

Durata: 1 ora e 40 minuti senza intervallo

Prezzi: platea 33 euro, balconata 26 euro

Informazioni e prenotazioni 02.21126116 – www.piccoloteatro.org