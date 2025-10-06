Nuovo Teatro Ateneo, omaggio a Bob Wilson

Giorgio Barberio Corsetti dialoga con Aleksandra Jovicevic e Marta Marchetti, l'8 ottobre alle ore 18

po il ritorno sulla scena con una prima stagione che ha segnato la rinascita del Nuovo Teatro Ateneo, l’Ateneo più grande d’Europa inaugura il nuovo cartellone con una serata speciale: OMAGGIO A ROBERT WILSON (1941-2025), figura cardine del teatro contemporaneo, capace come pochi di ridefinire lo sguardo, il tempo e lo spazio della scena.

Il dialogo inaugurale vedrà Giorgio Barberio Corsetti confrontarsi con Aleksandra Jovicevic e Marta Marchetti, in un incontro che non è semplice celebrazione, ma occasione per riflettere su ciò che l’opera di Wilson continua a rappresentare oggi: un teatro che rompe i confini della rappresentazione tradizionale e diventa linguaggio visivo, architettura della luce, coreografia del pensiero.

Wilson non ha mai cercato di spiegare il mondo, ma di metterlo sotto una luce diversa. I suoi spettacoli sono visioni in cui il gesto più piccolo acquista densità, il silenzio diventa sostanza e lo sguardo è chiamato a ripensarsi. La sua eredità vive nella capacità di restituire al pubblico una percezione altra della realtà: rallentata, sospesa, capace di far emergere il non detto, il nascosto.

Aprire la stagione con un omaggio a Bob Wilson significa per il Nuovo Teatro Ateneo riaffermare la propria identità: uno spazio di ricerca, di sperimentazione, di incontro tra università e città. Non un semplice teatro, ma un luogo dove le domande – quelle vere, spesso scomode – trovano forma artistica e diventano occasione di confronto.

Questa seconda stagione, la prima sotto la direzione tecnico-artistica di Velia Papa, raccoglie infatti l’eredità della grande tradizione teatrale della Sapienza e la proietta in una dimensione internazionale, intrecciando artisti, linguaggi e storie che affrontano i nodi del presente. L’omaggio a Wilson diventa così la chiave per entrare in un programma che non si limita a presentare spettacoli, ma costruisce un percorso: dal mito alla memoria, dalla tragedia greca al teatro partecipativo, dalla danza al racconto civile.

Il Nuovo Teatro Ateneo si conferma così un presidio culturale vivo e necessario: un luogo in cui parola, corpo e immagine non sono mai solo rappresentazione, ma strumenti di dialogo con la realtà.

Ore 18.00 – Ingresso gratuito con prenotazione al link:

https://teatroateneomaggiobobwilson.eventbrite.it/

Info e prenotazioni

Mail: segreteria.nuovoteatroateneo@uniroma1.it

Telefono: +390649914115

Sapienza CREA – Nuovo Teatro Ateneo

Centro di servizi per le attività ricreative, culturali, artistiche, sociali e dello spettacolo

Sapienza Università di Roma

Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma

Edificio CU017

Sito: https://sapienzacrea.web.uniroma1.it/

Instagram: @sapienzacrea