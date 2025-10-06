Bologna Festival 2025 44esima Stagione

Dal 18 settembre al 30 ottobre

Quarto appuntamento della rassegna Il Nuovo, l’Antico, l’Altrove, del Bologna Festival, l’8 ottobre in San Filippo Neri con mdi ensemble, specializzato da sempre in repertorio contemporaneo, che metterà in dialogo Debussy con la giovane compositrice Daniela Terranova e la sua nuova composizione per quartetto d’archi A slash of blue, a sweep of gray, some scarlet patches on the way, in prima esecuzione assoluta e scritta su commissione di Bologna Festival e Ferrara Musica. L’idea è dunque quella di lavorare sul fil rouge della fisicità nell’espressione musicale, da Debussy ai giorni nostri con le due composizioni unite dall’attitudine per una forte gestualità sonora: implicita in Debussy, esplicita, incline alla “creazione di una coreografia del suono”, nello stile della compositrice italiana, della quale è in programma anche Rainbow dust in the sky per trio d’archi, brano dedicato all’ensemble.

Mercoledì 15 ottobre, ancora in San Filippo Neri, la prima presentazione dal vivo del nuovo progetto discografico di Simone Vallerotonda Scarlatti 300 con la sua inusuale ‘band’ su strumenti antichi I Bassifondi, ensemble filologicamente di impeccabile correttezza, ma da sempre pronto a sfidare qualsiasi pubblico, anche quello delle osterie o dei pub, per dimostrare che la musica antica mantiene ancora oggi quel fascino popolare che la rese vera hit dall’aja alla piazza di mercato per secoli. In questa preziosa occasione si avrà la prima esecuzione moderna della serenata a tre voci Clori, Lidia e Filli di Alessandro Scarlatti, eseguita probabilmente a Napoli il 2 giugno del 1701 in occasione della festa del Corpus Domini e poi caduta nell’oblio. La sua riscoperta nei trecento anni dalla morte del compositore palermitano, si deve alla curiosità e all’estro di Simone Vallerotonda, uno dei maggiori liutisti italiani ed instancabile ricercatore di tesori musicali dimenticati.

Il 23 ottobre in San Filippo Neri si avrà poi, in prima assoluta, il nuovo progetto Il Fiato che resta – Musiche Erranti e Voci in Esilio di Ars Vulgaris, originalissimo ensemble fondato da Robindro Nikolich Mukherjee, clarinettista e spagnolo di origini indiane e di piccoli slavi, di grande virtuosismo che spazia con agilità dal repertorio classico a quello etnico. Con lui in palcoscenico il violoncellista Pau Valls Vila, Robert Santamaria al Kanun, cetra trapezoidale di matrice arabo classica, e il Saz, liuto turco, infine Francesco Savoretti alle percussioni etniche. Dunque un percorso dal Mediterraneo orientale verso est in cui la tradizione folklorica si unisce all’impronta classica e all’estro jazz per un esito inatteso, popolare e colto al contempo.

Gran chiusa infine il 30 ottobre a Santa Cristina della Fondazza con l’ensemble vocale Odhecaton, celebre per la sua specializzazione nel canto polifonico dal ‘400 al ‘600, qui con il progetto Illumina oculos meos – Quasi una liturgia attorno a Palestrina, in cui partendo dal grande maestro veneziano e dalla sua celebre, omonima missa, se ne indagano gli echi novecenteschi con Pärt, Rihm, Stravinskij e Scelsi.

Mercoledì 8 ottobre 2025 ore 20.30

Oratorio di San Filippo Neri

mdi ensemble

Daniela Terranova Rainbow dust in the sky

per trio d’archi

Daniela Terranova A slash of blue, a sweep of gray, some scarlet patches on the way

per quartetto d’archi

prima esecuzione assoluta – commissione di Bologna Festival e Ferrara Musica

Claude Debussy Quartetto per archi in sol minore op.10

in coproduzione con Ferrara Musica

L’Antico e il Nuovo convivono con naturalezza, uno accanto all’altro, nella “casa” del quartetto d’archi. Sotto l’ala di mdi ensemble si misurano dunque con le “sedici corde” del quartetto un capolavoro della musica da camera del tardo Ottocento come il Quartetto in sol minore di Debussy, composto nel 1893 sotto la forte influenza di César Franck e della “forma ciclica”, e un nuovo lavoro di Daniela Terranova, allieva di Azio Corghi e di Beat Furrer. Ad unirli è l’attitudine per una forte gestualità sonora: implicita in Debussy, esplicita, incline alla “creazione di una coreografia del suono”, nello stile della compositrice italiana.

Mercoledì 15 ottobre 2025 ore 20.30

Oratorio di San Filippo Neri

I Bassifondi Ensemble

Valeria La Grotta soprano Gaia Petrone contralto

Francesca Boncompagni soprano

Simone Vallerotonda liuto, direttore

Scarlatti300

Alessandro Scarlatti Clori, Lidia e Filli

serenata a tre voci coi violini e il liuto

prima esecuzione in tempi moderni

Alessandro Scarlatti è scomparso esattamente tre secoli fa e l’anniversario sta portando alla luce alcuni dei suoi capolavori dimenticati. Tra questi figura senz’altro la serenata a tre voci Clori, Lidia e Filli, eseguita probabilmente a Napoli il 2 giugno del 1701 in occasione della festa del Corpus Domini e poi caduta nell’oblio. La sua riscoperta si deve alla curiosità e all’estro di Simone Vallerotonda, uno dei maggiori liutisti italiani, che la presenta in prima esecuzione moderna insieme ai Bassifondi, l’ensemble da lui stesso fondato nel 2017 per riportare alla luce la musica barocca per strumenti a corda e basso continuo. Una scommessa vinta.

In collaborazione con CIDIM-Circolazione musicale in Italia e Centro Studi sulla Cantata Italiana

Giovedì 23 ottobre 2025 ore 20.30

Oratorio di San Filippo Neri

Ensemble Ars Vulgaris

Robindro Nikolich Mukherjee clarinetto

Il fiato che resta

musiche erranti e voci di esilio

musiche dei territori dell’Europa orientale, dei Balcani e del Mediterraneo orientale

Bologna Festival ospita, in prima assoluta, il nuovo progetto di Ars Vulgaris, l’originalissimo ensemble fondato da Robindro Nikolich Mukherjee, clarinettista spagnolo di origini indiano-iugoslave, che in questa occasione collabora con Pau Valls Vila (violoncello), Robert Santamaria (qanun e saz) e Francesco Savoretti (percussioni etniche). La sua musica è lo specchio fedele delle sue diverse identità e intarsia la musica classica, la musica antica, il jazz e la world music. Spirito errante, approda ora a Il fiato che resta, muovendosi tra mari e catene montuose dove riecheggiano le danze bulgar e kopanitsa, le arie doina, i ritmi dabka, le danze e i ritmi classici delle coste greche come i longa, i sirto e i sammai.

Giovedì 30 ottobre 2025 ore 20.30

Chiesa di Santa Cristina della Fondazza

Odhecaton

Paolo Da Col direttore

Illumina oculos meos

Quasi una liturgia attorno a Palestrina

Thomas Tallis O nata Lux a 5 voci

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Missa Illumina oculos meos a 6 voci

Kyrie ǀ Gloriaǀ Credo

Arvo Pärt Most Holy Mother of God a 4 voci

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Missa Illumina oculos meos

Sanctus

Wolfgang Rihm Pater Noster a 4 voci

Igor Stravinskij Pater Noster a 4 voci

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Missa Illumina oculos meos

Agnus Dei

Giacinto Scelsi Ave Maria a voce sola

da Three Latin Prayers

Giovanni Pierluigi da Palestrina

O sacrum convivium a 5 voci

Wolfgang Rihm Tristis est anima mea a 6 voci

da Sieben Passions-Texte

Arvo Pärt Da pacem Domine a 4 voci

Giovanni Pierluigi da Palestrina

Vos amici mei estis a 8 voci

Le risonanze della polifonia cinquecentesca sono infinite e giungono, attraverso i secoli, fino al tempo presente. Paolo Da Col e Odhecaton le colgono con la consueta sapienza e propongono un originalissimo progetto che gioca sui riflessi, gli echi e i contrasti tra la liturgia musicale di Palestrina e la musica attuale. Il palinsesto principale del programma è costituito dalla Messa Illumina oculos meos che compare in un codice conservato nella Cappella Apostolica nel quale è presente anche la celeberrima Missa Papae Marcelli. Su questo tronco si innestano le suggestioni che alcuni compositori come Pärt, Rihm, Stravinskij e Scelsi hanno colto nei testi sacri del passato.