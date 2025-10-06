ConcertoMilano

Solisti e Orchestra dell’ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

Redazione
Redazione
93

Venerdì 24 ottobre 2025 - ore 20.30

Solisti e Orchestra dellACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA

MUSICA – QUELLI DELLA QUATTORDICESIMA

Venerdì 24 ottobre 2025 – ore 20.30

MILANO, TEATRO DELLA QUATTORDICESIMA

Al via, la Stagione del Teatro della Quattordicesima: per la prima assoluta della Sala appena riaperta, va in scena un concerto esclusivo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano (inserito in Cartellone, ma fuori abbonamento).

Una prestigiosa occasione per apprezzare i solisti e l’orchestra diretti dal Maestro Pietro Mianiti, che, dal rinnovato palcoscenico della Quattordicesima, interpreteranno i più riconosciuti brani di Schubert e Verdi.

L’evento celebra e festeggia l’importante riapertura per lo spazio del Municipio 4.

I biglietti sono già in prevendita per primo e secondo settore, salvo esaurimento posti.

Direzione artistica Simone Ranieri

Direttore Pietro Froiio

Info biglietteria

biglietteria@teatrodellaquattordicesima.it – Tel. 353.4881544

PROGRAMMA

Pietro Mianiti, Direttore

FRANZ SCHUBERT

Sinfonia n.3 in re maggiore D200

  1. adagio maestoso – allegro con brio
  2. allegretto

III.    minuetto, Vivace

  1. presto, Vivace

GIUSEPPE VERDI

NABUCCO – Sinfonia

LA TRAVIATA – Addio del passato. Maria Martin Campos, soprano

FALSTAFF – E’ sogno… è realtà. Wonjun Jo, baritono

LA FORZA DEL DESTINO – Sinfonia. Pace, pace, mio Dio. Laura Lolita Peresivana, soprano

IL TROVATORE – Ah sì, ben mio… Di quella pira. Haiyang Guy, tenore

LA TRAVIATA – Brindisi. Tutti gli interpreti

POSTO UNICO: 35 euro

Info e prenotazioni:

biglietteria@teatrodellaquattordicesima.it

Tel. 353.4881544

You Might Also Like

Jazz mood day, ovvero come andar a scuola di musica
Concerto lettura dell’AchRome Ensamble con un racconto di Marco Buscarino
Luca Filastro e Mr. B fanno “impazzire” il pubblico
“Concerto di fine anno”
“Atelier musicale”, chiude il quartetto jazz
Condividi questo articolo
Articolo precedente BIANCO Il volto di Jackson Pollock e Lee Krasner
Articolo successivo  Körper al Nuovo

Social

Sostieni Teatrionline

spot_img

News

Teatro Vittoria, Ottobre a porte aperte
Programmazione/Cartellone Roma
IUC, Canova/Pagano/Cappiello fra Haydn e Mozart, ultimo concerto di Note Sacre
Concerto Festival/Rassegna Programmazione/Cartellone Roma
TRECCANI 100°, il Coro di Santa Cecilia celebra il centenario dell’Istituto della Enciclopedia Italiana.
Concerto Roma
Teatro del Lido di Ostia, Vie del popolo
Prosa Roma