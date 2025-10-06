Venerdì 24 ottobre 2025 - ore 20.30
Solisti e Orchestra dell’ACCADEMIA TEATRO ALLA SCALA
MUSICA – QUELLI DELLA QUATTORDICESIMA
MILANO, TEATRO DELLA QUATTORDICESIMA
Al via, la Stagione del Teatro della Quattordicesima: per la prima assoluta della Sala appena riaperta, va in scena un concerto esclusivo dell’Accademia Teatro alla Scala di Milano (inserito in Cartellone, ma fuori abbonamento).
Una prestigiosa occasione per apprezzare i solisti e l’orchestra diretti dal Maestro Pietro Mianiti, che, dal rinnovato palcoscenico della Quattordicesima, interpreteranno i più riconosciuti brani di Schubert e Verdi.
L’evento celebra e festeggia l’importante riapertura per lo spazio del Municipio 4.
I biglietti sono già in prevendita per primo e secondo settore, salvo esaurimento posti.
Direzione artistica Simone Ranieri
Direttore Pietro Froiio
Info biglietteria
biglietteria@teatrodellaquattordicesima.it – Tel. 353.4881544
PROGRAMMA
Pietro Mianiti, Direttore
FRANZ SCHUBERT
Sinfonia n.3 in re maggiore D200
- adagio maestoso – allegro con brio
- allegretto
III. minuetto, Vivace
- presto, Vivace
GIUSEPPE VERDI
NABUCCO – Sinfonia
LA TRAVIATA – Addio del passato. Maria Martin Campos, soprano
FALSTAFF – E’ sogno… è realtà. Wonjun Jo, baritono
LA FORZA DEL DESTINO – Sinfonia. Pace, pace, mio Dio. Laura Lolita Peresivana, soprano
IL TROVATORE – Ah sì, ben mio… Di quella pira. Haiyang Guy, tenore
LA TRAVIATA – Brindisi. Tutti gli interpreti
POSTO UNICO: 35 euro
Info e prenotazioni:
biglietteria@teatrodellaquattordicesima.it
Tel. 353.4881544