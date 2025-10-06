Dal 9 al 12 ottobre 2025

BIANCO

Il volto di Jackson Pollock e Lee Krasner

di Marco Buzzi Maresca

Con: Serena Borelli e Gianni De Feo

Regia: Gianni De Feo

Coreografie e aiuto regia: Maria Concetta Borgese

Musiche originali: Theo Allegretti

Drammaturgia musicale: Gianni De Feo e Roberto Rinaldi

Scene e costumi: Roberto Rinaldi

Disegno luci: Gloria Mancuso

Assistente alla regia: Letizia Nicolais – Video maker: Fabio Patrizi – Sartoria: Giulia Balbi – Foto e grafica: Manuela Giusto – Tecnici: Sabrina Fasanella e Gennaro Russo

Produzione: TEATROSOPHIA

Dal 9 al 12 ottobre 2025

A grandissima richiesta torna nella nuova stagione una produzione Teatrosophia che lo scorso anno ha registrato un successo straordinario. Merito soprattutto di uno straordinario team di artisti che, ciascuno nel proprio ruolo, ha contribuito a rendere BIANCO uno spettacolo davvero unico.

L’ America degli anni ’40/’50, delle infinite pianure, degli infiniti oceani, del jazz e della bomba di Hiroshima. Le vicende eroiche dell’avanguardia artistica che migrava dall’Europa al nuovo mondo. Questo è il palcoscenico del tormento di Jackson Pollock, il gigante dell’espressionismo astratto e dell’action painting. Sul bianco delle tele, sul bianco del silenzio, sul bianco di una solitudine infinita, Jackson Pollock e Lee Krasner urlano danzano sussurrano la loro simbiosi, il loro amore, il loro disperato lento allontanarsi. Pollock non ce la fa a reggere la tensione dell’arte, del successo, del dover essere. Lee Krasner – compagna e artista non meno importante – pur attratta dal suo fuoco di tenebra, non ce la fa a farlo essere, a non essere. Non è la fotografia della loro vita, ma una cartografia di fantasmi interiori. É la danza post mortem del tormento della relazione.

E dopo ogni spettacolo il consueto aperitivo offerto dal teatro!

Orari:

giovedì e venerdì – ore 21:00/sabato e domenica – ore 18.00

Biglietti:

Intero: euro 15,00 + tessera associativa

Ridotto: euro 12,00 + tessera associativa

Prenotazioni:

https://www.teatrosophia.it/index.php?view=article&id=90&catid=9

N.B: Per accedere alla prenotazione è necessaria la registrazione all’Associazione Culturale Teatrosophia per la sottoscrizione della tessera associativa che sarà valida per tutta la stagione 2025/2026.

https://www.associazioneteatrosophia.it/index1.asp

Info:

info@teatrosophia.com

0668801089-3533925682

Whatsapp: https://wa.me/+393533925682

Via della Vetrina, 7 – Roma

(Piazza Navona)