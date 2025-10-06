Prima assoluta 1° novembre 2025 ore 20:30 – Teatro Vittoria, Torino

ReQuieM, il linguaggio della danza incontra la musica di Mozart: Torino accoglie la nuova creazione della compagnia Faces

Prima assoluta 1° novembre 2025 ore 20:30 – Teatro Vittoria, Torino

Il Teatro Vittoria di Torino ospita, il 1° novembre 2025 alle ore 20:30, in prima assoluta ReQuieM, la nuova creazione della compagnia Faces, realtà di riferimento della scena della danza contemporanea torinese, che dal 2022 si distingue per un linguaggio scenico originale e una costante ricerca drammaturgica. Ispirato al celebre Requiem K626 di Mozart, lo spettacolo è un atto unico che affronta giudizio, redenzione e paura di fronte alla mortalità.

ReQuieM è un viaggio teatrale e coreografico, con la regia e drammaturgia di Simone Bua e Giorgia Chessa, che indaga l’identità e le sue trasformazioni, esplorando il legame profondo tra individuo e collettività. Attraverso il movimento, l’improvvisazione e la scrittura scenica, le danzatrici e i danzatori cercano un linguaggio capace di unire corpo, suono e presenza in un racconto che si nutre di intimità e condivisione. Lo spettacolo, nella sua crescente tensione, narra di abbandono e di disperata ricerca, in un inferno che è tutto interiore. Il lavoro coreografico della Compagnia Faces riflette così l’animo in lotta contro sé stesso, attraverso continui contrasti ritmici e dinamici, tra slanci impetuosi e pause, accenti drammatici e oasi di dolcezza melodica, squarci di luce e di tenebre.

Elemento vivo e mutevole, la natura entra come compagna di dialogo e fonte di suggestione artistica, guidando la ricerca verso una riflessione sul fluire della vita e della memoria. Lo spettacolo trae ispirazione dalla forma musicale del Requiem K626 di Mozart, tradizionalmente legata al lutto e al ricordo: sulla scena, quella musica si trasforma in gesto fisico e materia viva.

La Compagnia Faces, fondata a Torino, rappresenta oggi un punto di riferimento per la danza contemporanea, grazie a un approccio multidisciplinare che intreccia linguaggi corporei diversi, con influenze urban e un’attenzione costante alla drammaturgia fisica. Sinonimo di perseveranza e innovazione, Faces valorizza i giovani talenti del territorio, contribuendo allo sviluppo della scena culturale locale e nazionale. La poetica della compagnia si nutre di ricerca attorno al corpo, alle relazioni e alle dinamiche collettive, dando vita a spettacoli originali, intensi e fortemente radicati nel presente.

Maggiori informazioni sul sito: www.faces-produzione.com

Acquisto biglietti esclusivamente online su: www.liveticket.it/faces

ReQuieM

Regia e drammaturgia: Simone Bua e Giorgia Chessa

Interpreti: Anna Menafro, Chiara Donetto, Erica Barusco, Erika Salvato, Giada Sciarrillo, Giulia Lombardi, Greta Genovesi, Irene Perino, Maria Sole Boccato, Marta Barossi, Martina Bosco, Martina D’Addio, Martina Maniscalco, Morgana Dubioso, Veronica Daidone

Scene e costumi: Simone Bua e Giorgia Chessa

Musiche originali: Mozart, AA.VV.

Luci: Simone Bua

Produzione: Compagnia Faces

Info e contatti

www.faces-collettivodanza.com

faces.produzione@gmail.com

IG: @faces_collettivodanza