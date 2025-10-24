Stefania Panighini riporta alla luce la dimenticata Turanda di Bazzini

Il 26 ottobre al Teatro Sociale di Como e ’8 dicembre al Teatro Lirico di Milano.

«Riscoprire un testo è un’operazione fisica, significa letteralmente riportarlo alla luce, toglierlo dal nero ctonio che lo ha inghiottito dopo averlo generato, significa provare quasi un piacere fisico prima che intellettuale», afferma Stefania Panighini, regista, direttrice scientifica e una delle menti dietro la rinascita dell’opera dimenticata di Antonio Bazzini, Turanda (a più di centocinquant’anni dalla prima e unica messa in scena). Un progetto che non si limita al recupero di un titolo raro ma lo pone al centro di una vera e propria rinascita artistica e culturale che ha coinvolto il Conservatorio di Como, l’Archivio Ricordi, l’Accademia di Belle Arti di Brera e numerosi artisti e studiosi attraverso un percorso articolato in mesi di eventi, incontri mirati con esperti, momenti di approfondimento e divulgazione.

E così, con la prima assoluta in tempi moderni il 26 ottobre al Teatro Sociale di Como, Turanda tornerà a vivere. E lo farà in un contesto e con una visione che intendono restituirle il suo valore. Lo spettacolo sarà poi replicato l’8 dicembre al Teatro Lirico di Milano.

«Tuttavia, non ci si può limitare alla meraviglia della scoperta – prosegue la Panighini – ad essa segue il dovere della ricerca, dell’indagine, del ricamo: l’operazione è stata quella di lasciar fiorire intorno al manoscritto abbandonato e fortunosamente ritrovato di Turanda tutto quello che esso evocava. La scoperta ha generato, grazie a coincidenze fortuite e a collaborazioni nate da veri e propri “innamoramenti”, un effetto domino culminato in un forte interesse nei confronti dell’operazione musicologica, didattica e teatrale. E proprio su quest’ultima dobbiamo concentrarci il 26 ottobre, perché con il Conservatorio di Como, l’Archivio Ricordi, l’Accademia di Belle Arti di Brera, giunti al fin dell’opera vogliamo dare al pubblico teatrale e a Turanda quello che i primi chiedono e la seconda merita, la messa in scena. Turanda – in quest’opera che ha il fulcro dello stesso mito utilizzato da Gozzi, Schiller, Puccini e Busoni – è una donna che non vuole uniformarsi alle regole della società che la vuole moglie e madre. E Bazzini, che ebbe straordinarie frequentazioni didattiche e artistiche in Europa, tratteggia una giovane sorprendentemente audace per la metà dell’Ottocento, capace di ribellarsi e di ostentare la propria ribellione come atto politico. Lungi dal farne un’algida amazzone, però, il compositore lascia alla protagonista la scoperta del sé, la liberazione dall’ideologia e l’accettazione della fragilità e del sentimento umano, che la conducono a un finale di maturazione e consapevolezza del femminile».

Il Maestro Bruno Dal Bon dirigerà in entrambe le occasioni i solisti, il coro e l’orchestra del Conservatorio di Como, le scene e i costumi sono degli allievi dell’Accademia di Belle Arti di Brera, la revisione critica per Casa Ricordi è di Antonio Moccia.