Acilia, l’Opera va in piazza con Nessun Morda! arie d’opera anche per chi non le hai capite

Il 31 ottobre alle 18.30, a piazza San Leonardo da Porto Maurizio le grandi arie incontrano il pubblico tra musica, racconti e ironia

Ci sono arie che conosciamo anche senza essere mai entrati in un teatro d’opera. Le abbiamo ascoltate al cinema, in televisione, canticchiate sbagliando qualche parola. Da questa familiarità nasce Nessun Morda! Arie d’opera anche per chi non le ha mai capite, lo spettacolo che sabato 31 ottobre, alle 18.30, arriva a piazza San Leonardo da Porto Maurizio, ad Acilia, per iniziativa dell’Assessorato alle Periferie di Roma Capitale.

Ideato da Alessia Esposito e Maurizio Rippa, il progetto è curato da 369gradi in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma per la rassegna M’Illumino di Teatro a Garbatella. A guidare il pubblico saranno l’attrice e autrice Gioia Salvatori e l’attore e cantante Maurizio Rippa, insieme ai giovani artisti di “Fabbrica” – Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma. Il titolo gioca con le parole delle arie più celebri: “La donna è mobile” diventa “La donna è nobile”, “Che gelida manina” si trasforma in “Che gelida Marina”. Un modo leggero per avvicinarsi al melodramma, conoscere le storie dietro la musica e incontrare chi oggi la interpreta.

«Crediamo che non debba essere soltanto il pubblico ad andare a teatro, ma che sia anche il teatro a dover andare incontro alla città, raggiungendo luoghi e persone che non sempre hanno occasione di avvicinarsi all’opera. È una convinzione che da anni guida il nostro lavoro, attraverso progetti come OperaCamion, i concerti nelle chiese e le collaborazioni con le istituzioni e le tante realtà culturali e sociali attive nei quartieri di Roma. Vogliamo che il Teatro dell’Opera sia sempre più un luogo aperto, capace di dialogare con tutta la città e di costruire nuove relazioni attraverso la musica. Per questo siamo particolarmente felici di partecipare a questa iniziativa ad Acilia, che ci offre un’altra preziosa occasione per condividere con un pubblico sempre più ampio la bellezza e la vitalità del teatro musicale», dichiara Francesco Giambrone, Sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma.

«La cultura offre anche un altro modo di abitare i quartieri. Andare a un concerto vicino a casa, ritrovarsi in piazza, ascoltare qualcosa che incuriosisce sono esperienze che costruiscono relazioni e rendono più ricca la vita quotidiana. Con l’opera in piazza ad Acilia riconosciamo a questo territorio un posto pieno nella vita culturale di Roma. È così che prende forma una città policentrica: con occasioni di qualità diffuse anche nelle periferie, capaci di incontrare pubblici diversi. Le periferie sono parte di questa Roma e devono poter contribuire alla sua cultura, alla sua identità, alla sua vita pubblica», dichiara Pino Battaglia, assessore alle Periferie di Roma Capitale.

Ad accogliere lo spettacolo sarà piazza San Leonardo da Porto Maurizio, recentemente riqualificata e resa pedonale. Uno spazio della quotidianità che per una sera diventerà un teatro all’aperto, accessibile anche a chi all’opera non si è mai avvicinato. Si esibiranno il soprano Jessica Ricci, il mezzosoprano, Irene Zas Martines, il tenore Jiacheng Fan e il baritono Alejo Alvarez Castillo, accompagnati al pianoforte da Elettra Aurora Pomponio, tutti giovani artisti della V edizione di “Fabbrica” – Young Artist Program. L’evento è a ingresso gratuito. Il pubblico è invitato a portare una sedia da casa per seguire lo spettacolo.

Info: https://www.operaroma.it/