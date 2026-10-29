Teatro India, Pascal Rambert porta in scena Viaggio a Honk Kong co Sandro Lombardi

Dal 3 all'8 novembre 2026 a Roma

Il palcoscenico del Teatro India accoglie dal 3 all’8 novembre la prosa essenziale ed emotiva del regista e autore francese Pascal Rambert, che firma Viaggio a Hong Kong, in una versione italiana pensata appositamente per Sandro Lombardi (Premio Flaiano alla carriera a luglio 2026), per il talento e la sensibilità della sua presenza scenica, oltre che per la sua storia come uno dei protagonisti assoluti del teatro.

Lo spettacolo è un intenso monologo sull’amore, sull’assenza e sulla solitudine che intreccia dimensione intima e riflessione universale, confermando la cifra poetica e profondamente umana della scrittura di Rambert, costruita intorno alla centralità dell’attore e della parola. Dopo il successo riscosso in Francia e in Messico lo spettacolo arriva in Italia, quindi, offrendo il ritratto di un uomo consumato dalla solitudine, che mette ordine nella confusione della sua vita, traboccante di ricordi, gioie, dolori e amore. «Tutto è cominciato – scrive Pascal Rambert – con un viaggio di lavoro a Hong Kong: soggiornavo al trentesimo piano di un hotel e ho immaginato questo scrittore anziano, appena premiato, che dopo la morte dell’amata moglie decide di riordinare le sue cose e sparire silenziosamente. È una di quelle storie d’amore in cui le coppie sono legate incondizionatamente, dormono insieme per cinquant’anni fino a non essere più in grado di farlo da sole, cercano nel letto tracce dell’altro quando non c’è più, ripercorrono il filo dei ricordi per ritrovarsi. Ho creato la versione originale dello spettacolo per un grande attore francese, Jacques Weber, e concluso la versione messicana con Alberto Lomnitz e, dopo aver lavorato con Sandro Lombardi a due progetti, gli ho detto: “voglio fare questo spettacolo con te, perché l’ho scritto per la tua dolcezza, il tuo amore e il tuo talento. Lo faremo insieme, e per gli spettatori sarà una valle di lacrime”».

Al centro della scena un uomo anziano, scrittore appena premiato, che, dopo la morte della compagna con cui ha condiviso l’intera esistenza, cerca di ricomporre il mosaico dei ricordi, inseguendo le tracce di una presenza che continua ad abitare il presente. È la storia di un amore assoluto, costruito nella quotidianità di una vita condivisa: due esistenze intrecciate per decenni, unite da abitudini, gesti e ricordi che sopravvivono alla perdita e continuano a dare forma al presente. Affidato all’interpretazione di Sandro Lombardi, lo spettacolo dà voce a questa persistenza del legame, trasformando un’esperienza intima in un’indagine sulla memoria. «Hong Kong. Una camera d’albergo anonima. Uno scrittore che ha appena ricevuto un premio – afferma l’interprete – parla alla fotografia del compagno morto da un anno, nell’attesa di raggiungerlo entro poco. Così inizia Viaggio a Hong Kong, soliloquio più che monologo, nel quale il protagonista ripercorre una vita in comune e vi intreccia anche considerazioni letterarie e politiche, evocando alcune figure incise con lucidità e delicatezza: l’interprete Liu li, il signor Wong, un ragazzo, i corrispondenti locali dei quotidiani italiani… In questo spettacolo sarò in scena da solo, sarà una sfida professionale e umana ardua, ma so che accanto a me ci sarà la mano sapiente e carica di comprensione di Rambert, a cui vanno tutti i miei pensieri grati e affettuosi».

Pascal Rambert è autore, regista teatrale, regista cinematografico e coreografo. Nel 2016 riceve il Premio per il Teatro dell’Académie Française per la sua opera complessiva. Nel 2025 è nominato Cavaliere della Legion d’Onore. Nel 2017 fonda con Pauline Roussille la compagnia Structure Production, collegata al Théâtre des Bouffes du Nord.

È artista associato al Piccolo Teatro di Milano dal 2022 al 2024 e autore associato al TNS – Théâtre National de Strasbourg dal 2014 al 2023. Dal 2007 al 2017 dirige il T2G – Théâtre de Gennevilliers, che trasforma in un centro nazionale di creazione contemporanea, luogo dedicato esclusivamente agli artisti viventi (teatro, danza, opera, arte contemporanea, filosofia, cinema). Numerosi sono i suoi testi pubblicati da Les Solitaires intempestifs, tra cui Clôture de l’amour, creato per il Festival di Avignone nel 2011 (alla fine del 2022, il testo è stato tradotto in 23 lingue) e Architecture presentato alla Cour d’honneur del Palazzo dei Papi per la 73ª edizione del Festival di Avignone (2019). Nel 2019 è invitato dall’Università di Princeton per un workshop di tre mesi.

Ogni anno crea una decina di produzioni, in Francia e all’estero; a oggi, i suoi testi sono tradotti in 35 lingue.

Recentemente scrive e dirige Kotatsu per l’Ebarra Riverside Theater in Giappone, STARs per la Comédie de Genève, Dreamers per la scuola del Théâtre National de Bretagne e Finlandia per il Teatro Kamikaze di Madrid. Ricrea la versione burkinabé di Sœurs a Ouagadougou e presenta Ranger (con Jacques Weber) e Perdre son sac (con Lyna Khoudri) in un dittico al Théâtre National de Bretagne, nonché Mon absente, un’opera corale per undici attori e attrici al Théâtre Liberté di Tolone e al Théâtre National di Strasburgo. Nell’autunno 2023 realizza Das Theater al Deutsche Theater di Timisoara con circa trenta attori rumeni e Sowane con quindici attori egiziani (al Downtown Cairo Festival del Cairo). Di gennaio 2024 è seizeaucentre, opera scritta per gli allievi attori dell’Ecole du Nord, di marzo 2024 è la versione francese di Finlandia al Théâtre des Bouffes du Nord e la versione uruguaiana al Teatro Nacional di Montevideo. Nel giugno 2024 crea Dreamers #2, opera scritta per gli allievi della scuola del Théâtre National de Bretagne e nel settembre 2024 L’interview #2 a Vidy Lausanne per e con Yvette Théraulaz e Clémentine Le Bas.

Nel 2025 realizza la versione messicana di Ranger, lo spettacolo scritto e diretto da lui stesso e prodotto dall’Institut Français del Marocco a Rabat con gli allievi attori dell’ISADAC, nonché il primo capitolo della sua trilogia francese Les conséquences con Audrey Bonnet, Anne Brochet, Paul Fougère, Lena Garrel, Jisca Kalvanda, Marilú Marini, Arthur Nauzyciel, Stanislas Nordey, Laurent Sauvage, Mathilde Viseux e Jacques Weber al TNB di Rennes, che è in tournée a Parigi al Théâtre de la Ville nell’ambito del Festival d’Automne, ad Annecy e a Nizza. Nel 2026 riprende Sœurs con Audrey Bonnet e Victoria Quesnel alla Comète di Châlons-en-Champagne e a Parigi al Théâtre de l’Atelier. A livello internazionale crea l’opera Love a Houston, Dans la tempête continua a Pechino e Kazaliste in Croazia.

Nella collana Linea, Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale con Luca Sossella editore ha pubblicato i testi Architettura e Sorelle (Marina & Audrey) nel 2020 e Mon absente nel 2024, tutti tradotti e curati dalla docente dell’Università di Bologna Chiara Elefante.

Tournée dello spettacolo 2026/2027:

1° dicembre, Teatro Asioli – Correggio

10 – 13 dicembre, Teatro Fabbricone – Prato

3 – 7 marzo, Teatro Grassi, Piccolo di Milano

Fondazione Teatro di Roma _www.teatrodiroma.net

Teatro India _ Lungotevere Vittorio Gassman, 1 (già Lungotevere dei Papareschi) – Roma

Biglietteria: tel. +39 06 877 522 10 – biglietteriaindia@teatrodiroma.net _

Biglietti: intero €22 – €18 _ Orari spettacolo: tutte le sere ore 20 I domenica ore 28 _ Durata spettacolo: 1 ora e 15 minuti

Teatro India

3 – 8 novembre 2026

Viaggio a Hong Kong

testo e regia Pascal Rambert

traduzione Chiara Elefante

con Sandro Lombardi

scenografia Aliénor Durand

luci Pascal Rambert

regista assistente Virginia Landi

direttrice di scena Elena Giampaoli

capo elettricista Luca Lo Giudice

fonico Pietro Tirella

scene costruite nel Laboratorio di Scenotecnica di ERT

responsabile del Laboratorio e capo costruttore Gioacchino Gramolini

costruzione arredi di scena Alan Zinchi

costruttori Veronica Sbrancia, Tiziano Barone, Keolo Camara, Lorenzo Gigante

scenografe decoratrici Sarah Menichini con Martina Perrone, Alice Di Stefano, Bianca Passanti, Noemi Ruth Biganzoli

logistica Achour Meradji

produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

in collaborazione con Compagnia Lombardi-Tiezzi

orari spettacolo: tutte le sere ore 20 I domenica ore 18

durata: 1 ora e 15 minuti