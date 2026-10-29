Il 30 ottobre 2026

Il 30 ottobre 2026 il Teatro Vittoria ospita Linea di confine di e con Paolo Riolo.

Vivono insieme da sempre Kiki e Vivi (Viviana), ma le loro vite sono molto diverse, come diverso è il loro modo di essere. Kiki ha rifiutato il mondo e si è rinchiusa in casa, uscendo dalla sua stanza solo quando Vivi è fuori. Vivere in solitudine non riesce però a proteggerla dalla sofferenza, dal vuoto che ha dentro. Kiki piange se la televisione racconta di guerre lontane, è travolta dalla rabbia quando

riceve sul cellulare un messaggio che le ricorda antichi dolori. Kiki è indifesa, disperata, sola.

Viviana è invece travolgente, fantasiosa, piena di voglia di vivere. Viviana ha idee, progetti,

vuole essere utile, aiutare tutti. Viviana desidera l’amore; esce di casa felice, come se

l’aspettasse la più bella delle avventure, torna a casa piena di sogni e di speranze.

Sono meravigliosi i sogni di Vivi, terribili gli incubi di Kiki. Parlano l’una all’altra, Kiki e Vivi, raccontandosi, amandosi, detestandosi; si parlano senza mai incontrarsi… separate da un’invisibile linea di confine, unite da un legame indissolubile.

Info e dettagli teatrovittoria.it