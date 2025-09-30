Teatro Palladium, la stagione 2025/2026

Teatro, cinema, musica, filosofia, danza, formazione e impegno sociale nella nuova programmazione del Palladium

Al via Atlanti, la nuova stagione 2025/2026 del Teatro Palladium di Roma centro culturale dell’Università Roma Tre, che propone un cartellone di oltre 100 eventi, fra teatro, danza, musica, cinema e impegno sociale. Un Atlante che intreccia geografie artistiche e culturali, luogo di incontro di diverse discipline, da ottobre a maggio con tanti importanti ospiti, dai Leoni d’Oro Antonio Rezza e Flavia Mastrella, alla compagnia Fanny & Alexander, da Peppe Servillo a Massimo Popolizio, da David Riondino a Emanuele Trevi. La stagione si inaugura il 3 ottobre con Dona nobis pacem di Alessandro Solbiati, nell’interpretazione di Laura Catrani e del Quartetto EOS nell’ambito del Festival di Musica Sacra realizzato con il contributo della Regione Lazio.

“La nuova stagione del Teatro Palladium è un invito a vivere l’arte in tutte le sue forme: dalla prosa alla danza, dalla musica al cinema – il commento del Rettore Massimiliano Fiorucci – In questi anni il Palladium si è affermato come un luogo speciale di creatività e incontro, e anche quest’anno vogliamo offrire al pubblico – e soprattutto alle nuove generazioni – occasioni di emozione, riflessione e bellezza. L’impegno di Roma Tre è quello di mantenere vivo un polo culturale di eccellenza che appartiene a tutta la città”.

Spazio al cinema con la Festa del Cinema di Roma (dal 18 al 24 ottobre), il Med Film Festival (12 e 13 novembre), il Cinema Oltre – Palladium Film Festival (dal 14 al 16 novembre), ai progetti con AAMOD, alla filosofia, con il ciclo Filosofia in dialogo V che si apre il 21 novembre in occasione della giornata mondiale della filosofia.

Ancora musica e parole con Discorsi in tempi di peste, reading a cura di Marco Cavalcoli della compagnia Fanny & Alexander – dittico fra i testi di Camus, Shakespeare, Churchill, Martin Luther King e Lo Stato d’Assedio. Caduta e riscossa della città, adattamento di Renato Nicolini da Camus con la regia di Marilù Prati e con Flautissimo, il festival diretto da Stefano Cioffi, il teatro diventa luogo di incontro tra parola e musica: appuntamento con La casa del mago di Massimo Popolizio ed Emanuele Trevi, Il fuoco che ti porti dentro di Peppe Servillo, le Romanze senza parole.

La Manifestival è il festival della rivista Il nuovo manifesto che offre tutta la vitalità di un pensiero critico e politico con incontri, musica, performance, fra Zerocalcare e il grande teatro di Arturo Cirillo con il suo “Scende giù per Toledo”.

Spazio alla musica con Roma Tre Orchestra che torna con Cleopatra, nuova opera di Alessandro Meacci (13 ottobre) e al 62° Festival Nuova Consonanza che presenta tre opere brevi, tra Barber, Rota e la prima assoluta di Marcello Panni, al progetto speciale dedicato a Luigi Dallapiccola per i 50 anni dalla sua morte, al premio Movie to Music.

Spazio alla danza di ORBITA|Spellbound Centro Nazionale di Produzione della Danza con SUPERNOVA la rassegna a cura di Federica Migliotti, fra Chuuut(e) di Giovanni Zazzera e Caino e Abele fra nuove generazioni e ricerca internazionale.

Ancora teatro all’insegna della riflessione civile con La mafia non è musica, che vede Luisa Impastato raccontare la storia del fratello Peppino con la Nuova Orchestra Pedrollo fra parola, musica e memoria collettiva, e all’insegna della Generazione Z che dialoga con il teatro con Online/Onlife, restituzione del progetto curato da Andrea Cosentino, Alessandra De Luca ed Eva Grieco, che coinvolge la Generazione Z in un dialogo con il teatro.

Tanti gli eventi internazionali, dal Festival Lusofonie per celebrare la lingua portoghese a Herencias dedicato alla cultura spagnola, a Shakespeare Encore con una serie di reinterpretazioni contemporanee. Confermati anche nella nuova stagione i progetti che hanno segnato l’identità del Palladium, con Vite in Musica, rassegna di biopic musicali curata da Luca Aversano ed Enrico Carocci, Movie to Music, premio dedicato alle migliori produzioni audiovisive di argomento musicale, Audience Revolution, con il ritorno di Rezza/Mastrella e altre compagnie teatrali, Dams Music Festival, laboratorio di nuove tendenze e talenti emergenti. Info e dettagli su www.teatropalladium.com. Per prenotazioni e biglietti: Tel. 06 57332772 E-mail: biglietteria.palladium@uniroma3.it

Fabiana Raponi