Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, Bruno Canino e Antonio Ballista 70°

L’integrale per 2 pianoforti e 4 mani di Maurice Ravel nel 150° anno dalla nascita, per celebrare i 70 anni di attività del duo pianistico Canino-Ballista.

Accademia di Francia a Roma – Villa Medici sarà la cornice in cui, mercoledì 1° ottobre alle ore 18, si esibirà lo storico duo pianistico formato da Bruno Canino e Antonio Ballista, che quest’anno celebrano i loro 70 anni di attività. Per l’occasione, il programma scelto prevede l’esecuzione dell’integrale per due pianoforti e quattro mani di Maurice Ravel, compositore di cui si celebra un altro anniversario importante: i 150 anni dalla nascita. Il programma prevede l’esecuzione di composizioni quali Rapsodie Espagnole, Ma mère l’Oye o Sites Auriculaires.

Il duo si conobbe nel 1955 tra i banchi del conservatorio e fin da subito iniziò ad esibirsi con successo. Numerose le composizioni a loro dedicate, fra cui il Concerto di Luciano Berio, eseguito in prima mondiale con la New York Philharmonic diretta da Boulez. Ne seguì un’incisione discografica.

L’evento di svolge in collaborazione con l’Accademia di Francia a Roma – Villa Medici, luogo intimamente legato alla storia personale di Ravel. Infatti, sebbene sia stato uno dei più grandi compositori francesi del XX secolo, Ravel ebbe un complesso rapporto con il Prix de Rome – il prestigioso premio istituito dallo Stato Francese per gli studenti più meritevoli nel campo delle arti – non riuscendo mai a vincerlo, nonostante le cinque candidature. Il suo ultimo tentativo nel 1905 diede origine a una grande controversia sui criteri di selezione del concorso, mettendo in luce le tensioni tra tradizione accademica e modernità artistica. Questo caso portò a una riforma del Prix de Rome, sotto la guida di Gabriel Fauré, allora direttore del Conservatorio di Parigi e maestro dello stesso Maurice Ravel.

Duo pianistico Bruno Canino e Antonio Ballista

Antonio Ballista e Bruno Canino si incontrarono nel 1955 nella stessa classe di musica da camera al Conservatorio di Milano, gestita da Antonio Beltrami e incominciarono a leggere insieme una grande quantità di musica. Si presentarono prestissimo in pubblico dando inizio a una fortunata carriera che si è protratta fino ad oggi senza interruzioni. Nel campo della “Neue Musik” le loro esecuzioni ebbero un valor storico: la loro presenza fu fondamentale per la diffusione delle nuove opere e per la funzione catalizzatrice che esercitò sui compositori. Molte composizioni sono state dedicate al duo: accanto a Cloches II di Donatoni e al Concerto di Berio, eseguito in prima mondiale a New York con la New York Philharmonic diretta da Boulez, la cui incisione discografica con la London Symphony sotto la direzione dell’autore valse al duo un prestigioso Music Critic Award, ci sono i concerti per due pianoforti e orchestra di Morricone e Solbiati. Il numero delle prime esecuzioni assolute e delle prime esecuzioni italiane che hanno avuto come protagonista il duo Canino-Ballista è molto elevato. Il duo ha suonato sotto la direzione di C. Abbado, Boulez, Brüggen, Chailly, Maderna, Muti, con orchestre come BBC, Concertgebouw di Amsterdam, Israel Philharmonic, Filarmonica della Scala, London Symphony, Orchestre de Paris, Philadelphia Orchestra, New York Philharmonic. Dallapiccola, Boulez, Kagel, Ligeti e Cage hanno effettuato concerti con il duo. Stockhausen collaborò personalmente in una lunga tournée di Mantra.

Mercoledì 1° ottobre, ore 18

Accademia di Francia a Roma – Villa Medici

pianoforte Bruno Canino

pianoforte Antonio Ballista

in occasione dei 70 anni di attività concertistica del duo Canino/Ballista

Ravel

in occasione dei 150 anni dalla nascita del compositore

Sites Auriculaires

Introduction et Allegro

La Valse

Frontispice

Ma mére l’Oye

Rapsodie espagnole

Biglietti: posto unico 10 euro

