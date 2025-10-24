“Innesti contemporanei”, riprende la decima edizione

Con “I racconti della foresta” dell’associazione "Con i miei occhi". L’ingresso agli appuntamenti in diversi paesi delle province di Catanzaro, Reggio Calabria e Vibo Valentia è gratuito

Con “I racconti della foresta” dell’associazione “Con i miei occhi”, in questi giorni in scena a Squillace (Cz), Camini (Rc), Borgia (Cz) e Brognaturo (Vv), prosegue la programmazione della decima edizione di Innesti Contemporanei, la rassegna di teatro e arti performative promossa dall’associazione Nastro di Möbius, co-finanziata dal Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) 6.02.02, nell’ambito dell’avviso “Distribuzione Teatrale” promosso dalla Regione Calabria – Dipartimento Istruzione, Formazione e Pari Opportunità – Settore Cultura, con il sostegno operativo del Comune di Borgia.

Dopo “Nina” di Micro Teatro Terra Marique, “La grande menzogna” di Claudio Fava con David Coco della compagnia Meridiano 16, e dopo “Il dio delle blatte” del Castello di Sancio con Gerri Cucinotta, Innesti contemporanei torna con uno spettacolo pensato per i più piccoli, con tre repliche ogni giorno fino al 23 ottobre, godibile anche da un pubblico adulto. Peculiarità della rassegna è proprio una proposta artistica rivolta tanto alle famiglie quanto a chi cerca, nel teatro, una lingua nuova per leggere il presente. Il senso di Innesti Contemporanei è già nel nome: non solo una metafora ma l’indicazione concreta di un metodo. In ogni edizione, infatti, gli spettacoli non vengono semplicemente “ospitati”, ma si innestano davvero nel tessuto sociale, urbano, simbolico del paese. Cambiano gli spazi, cambiano gli orari, cambia anche il modo di intendere la scena. Non c’è un palco fisso, non c’è un confine netto tra chi guarda e chi agisce. Fin dalla prima edizione, la rassegna ha cercato di rispondere a una domanda semplice ma tutt’altro che banale: che ruolo può avere il teatro oggi, in una comunità di medie dimensioni, fuori dai grandi circuiti? La risposta è arrivata con una lenta sedimentazione di esperienze, artisti, incontri.

La rassegna proseguirà fino al 20 dicembre con una serie di spettacoli e performance all’interno di un percorso che unisce nuova drammaturgia, teatro per famiglie, arti visive e pratiche partecipative all’insegna della creatività, del dialogo e della condivisione artistica. Per maggiori informazioni e prenotazioni, si invita il pubblico a consultare i canali ufficiali della rassegna.

Il calendario completo delle prossime tappe della rassegna:

7 novembre 2025Piccole Ombre

Palazzo Mazza – Borgia (CZ)

Orario unico: 19:00

Produzione: Mana Chuma Teatro

29 novembre 2025

Foley

Palazzo Mazza – Borgia (CZ)

Orario unico: 19:00

Produzione: Allunaggio

19 dicembre 2025

Il racconto di Natale di Zampalesta

Piazza Duomo – Squillace (CZ)

Orari: 16:00, 18:30

Produzione: Teatro della Libellula

20 dicembre 2025

Il racconto di Natale di Zampalesta

Palazzo Mazza – Borgia (CZ)

Orari: 16:00, 18:30