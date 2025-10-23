Teatro alla Scala, Prova Aperta Filarmonica a favore di Fondazione Aquilone. Dirige Honeck

.

Manfred Honeck dirige la Filarmonica della Scala nella Prova Aperta

a sostegno di Fondazione Aquilone

Domenica 2 novembre 2025 quarto e ultimo appuntamento con la 14ª edizione delle Prove Aperte

Sul podio Manfred Honeck con Benjamin Grosvenor al pianoforte

Il ricavato sosterrà due progetti della Fondazione Aquilone: Scuola Bottega e “Il nostro viaggio intorno al mondo”

Dal 2010: oltre 130.000 spettatori per oltre 1,6 milioni di euro raccolti per 54 enti beneficiari

Domenica 2 novembre 2025 alle 19.30 si terrà il quarto e ultimo appuntamento della quattordicesima edizione delle Prove Aperte della Filarmonica della Scala. A dirigere l’orchestra sarà Manfred Honeck con la partecipazione di Benjamin Grosvenor al pianoforte; in programma l’ouverture da Die Fledermaus di Johann Strauss, il Concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra di Maurice Ravel e la Sinfonia n. 10 in mi minore op. 93 di Dmítrij Dmítrievič Šostakóvič.

Il ricavato della serata sosterrà due progetti della Fondazione Aquilone: la Scuola Bottega e Il nostro viaggio intorno al mondo. Il primo è un percorso educativo e formativo rivolto ad adolescenti che hanno interrotto gli studi e non stanno cercando lavoro, per aiutarli a rimettersi in gioco e riscoprire le proprie capacità attraverso attività pratiche come falegnameria, cucina e sport. Il secondo coinvolge invece trecento alunni delle scuole primarie in laboratori interculturali, dedicati alla scoperta di lingue, tradizioni e culture dei Paesi d’origine dei compagni stranieri.

Il ciclo benefico delle Prove Aperte, focalizzato anche quest’anno sul contrasto alla povertà educativa, permette al pubblico di assistere alle prove di grandi concerti presso il Teatro alla Scala a prezzi contenuti, sostenendo allo stesso tempo importanti progetti di solidarietà sul territorio milanese. Questo grazie alla collaborazione tra la Filarmonica della Scala – con la generosa partecipazione dei musicisti, dei direttori e dei solisti ospiti – il Teatro alla Scala, il Comune di Milano, il Main Partner UniCredit e UniCredit Foundation, che individua i progetti beneficiari e contribuisce alla copertura dei costi organizzativi. Dal 2018 anche Esselunga sostiene l’iniziativa.

Prosegue in questa edizione anche l’iniziativa “Giro di Prova”, che permette ai bambini e ai ragazzi di conoscere più da vicino la grande musica in vista dell’appuntamento al Teatro alla Scala cui partecipano gratuitamente. Martedì 28 ottobre giovani beneficiari della Fondazione Aquilone assisteranno a una lezione speciale a loro dedicata: un gruppo di musicisti della Filarmonica della Scala li guiderà alla scoperta della vita e della produzione musicale di Johann Strauss, Ravel e Šostakóvič.

UniCredit è orgogliosa di sostenere la cultura nelle sue diverse forme come motore di sviluppo sociale, economico e sostenibile delle comunità e dei territori in cui opera.

Il programma completo della Prova Aperta e maggiori informazioni sugli artisti coinvolti sono disponibili al link filarmonica.it/proveaperte .

Per maggiori informazioni sulla Fondazione Aquilone: fondazioneaquilone.org

ViviMilano e Radio Popolare sono Media Partner dell’iniziativa.

Il coordinamento generale è affidato ad Aragorn.

