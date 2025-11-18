Federico Buffa, La Milonga del Fùtbol

Il 25 novembre a Eboli, nel V anniversario della morte di Maradona, un viaggio nella storia argentina da Cesarini a El Pibe de Oro.

A 5 anni esatti dalla sua scomparsa, Diego Armando Maradona, “el pibe de oro”, il più grande calciatore di tutti i tempi, icona pop mondiale e idolo di quel popolo argentino che usciva dai problemi della recessione e della dittatura del Generale Videla, torna idealmente nella regione d’Italia che lo accolse trionfalmente negli anni’80, quando fu acquistato dal Napoli di Ferlaino.

Il 25 novembre al Cineteatro Italia di Eboli, in provincia di Salerno, andrà in scena La Milonga del Fùtbol, uno spettacolo ideato e diretto da Pierluigi Iorio, tratto dall’omonimo libro del giornalista sportivo Federico Buffa, e prodotto da IMARTS – International Music and Arts.

In scena lo stesso Buffa, definito da Aldo Grasso un “narratore straordinario, capace di fare vera cultura, cioè di stabilire collegamenti, creare connessioni, aprire digressioni”. Ad accompagnarlo, la musiche originali di Alessandro Nidi eseguite dal vivo e la voce intensa di Mascia Foschi.

Narratore raffinato e affabulatore d’eccezione, Federico Buffa ci accompagna in un viaggio che attraversa cento anni di storia argentina, un secolo di passioni, sogni e rivoluzioni. Dal funambolo del goal Renato Cesarini al genio irriverente di Omar Sivori che incantava l’Argentina degli anni ‘50, fino all’inarrivabile Diego Armando Maradona, un racconto epico e struggente, dove sport, musica, Storia e memoria si intrecciano in un Tango che vibra di emozioni.

Tra atmosfere tanghere a suggestioni contemporanee, un omaggio al Paese sudamericano e al suo popolo, alla sua cultura fatta di ballo, fede e sogno; ma anche un tributo all’arte del racconto che Federico Buffa continua a elevare con eleganza e maestria. Come afferma il regista Pierluigi Iorio, Buffa “nel toccare le corde dell’anima e del cuore, ci racconta la vita che diventa letteratura”.

Crediti

Produzione: International Music and Arts (IMARTS)

Organizzazione: Barezzi Festival/Giovanni Sparano

Regia: Pierluigi Iorio

Con: Federico Buffa, Alessandro Nidi (pianoforte), Mascia Foschi (voce)

Light design: Francesco Adinolfi

Musiche originali: Alessandro Nidi

