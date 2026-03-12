SMA Talent School, al via la II edizione

La nuova edizione arte, crescita personale e storytelling digitale

Dalle aule virtuali al racconto sui social: il talento delle persone con SMA (Atrofia Muscolare Spinale) torna protagonista. Dopo il successo del debutto, riparte la SMA Talent School, il percorso formativo d’eccellenza nato per trasformare la voce e l’espressione artistica in strumenti concreti di autodeterminazione e inclusione.

Promosso dai Centri Clinici NeMO e Famiglie SMA, insieme a Roche, il progetto si conferma come uno spazio unico di formazione e condivisione, capace di valorizzare il potenziale e l’identità di ogni partecipante.

La nuova edizione, in programma tra il 2026 e il 2027, nasce con l’obiettivo di accompagnare i partecipanti in un percorso strutturato e progressivo, che integra formazione artistica e sviluppo personale. Il programma didattico si articola in due macro aree complementari: una dedicata alle discipline artistiche e tecniche, con moduli di canto – tra tecnica vocale e songwriting– e recitazione, e una focalizzata sulla crescita personale e sull’espressione creativa, attraverso attività di cantoterapia, comunicazione e consapevolezza della voce e del corpo. I corsi saranno guidati da professionisti del settore artistico e da esperti della rete dei Centri Clinici NeMO, offrendo ai partecipanti un’esperienza formativa altamente qualificata e multidisciplinare.

«La SMA Talent School dimostra che la cura non significa solo trattare una malattia, ma creare le condizioni perché ogni persona possa esprimere pienamente se stessa», commenta Marco Rasconi, Presidente dei Centri Clinici NeMO. «È questo il senso del lavoro quotidiano dei Centri NeMO, mettere al centro la persona nella sua interezza e accompagnarla a sviluppare il proprio talento, la propria voce e le proprie capacità di relazione. Progetti come questo, nati dalla collaborazione e dalla co-progettazione tra partner che condividono una visione, permettono di generare opportunità reali affinché ciascuno possa costruire e realizzare il proprio progetto di vita».

«Il vero talento è la capacità di esprimere ciò che si è e farsi ascoltare con autenticità»: dichiara la Presidente di Famiglie SMA Anita Pallara. «Questo è l’aspetto cardine del progetto e per noi la parte più importante. La partecipazione numerosa alla prima edizione ci ha dimostrato che vivere con una patologia rara e una disabilità complessa non significa rinunciare alle proprie abilità. Siamo orgogliosi di dare voce alla nostra comunità, collaborando con partner e amici che condividono i nostri valori di inclusione e l’impegno per una società che valorizzi l’unicità di ogni individuo».

La qualità della proposta didattica è affidata ad Accademia09, che curerà i percorsi sotto la guida di coach e docenti qualificati come Lalla Francia e Pierdavide Carone, supervisionati da Lavinia Longhi e Cristiano Violo, già protagonisti della prima edizione. Novità di quest’anno è il potenziamento dell’area dedicata alla crescita personale, affidata alla dottoressa Simona Spinoglio, psicologa esperta e persona con SMA, che guiderà, insieme ad un team di psicologhe esperte in malattie neuromuscolari, i moduli di cantoterapia, comunicazione e capacità espressive.

«Con SMA Talent School vogliamo contribuire a creare opportunità concrete affinché le persone con SMA possano esprimere pienamente il proprio talento e rafforzare la fiducia nelle proprie capacità – dichiara Alessandra Ghirardini di Roche –. Questo progetto rappresenta per noi molto più di un percorso formativo: è un impegno verso la comunità SMA, con l’obiettivo di promuovere inclusione, autodeterminazione e qualità della vita, valorizzando ogni voce come espressione autentica della persona».

Il progetto si conferma anche come un’importante occasione per rafforzare la comunità e favorire il dialogo tra i partecipanti, grazie a una strategia di comunicazione digitale che vedrà studenti e coach protagonisti attivi del racconto attraverso il canale Instagram dedicato (@smatalentschool). Video, clip e contenuti originali accompagneranno tutte le fasi del percorso, contribuendo a sensibilizzare il pubblico e a promuovere una narrazione autentica e positiva della SMA.